Caffè: Riepilogo di Proprietà e Rischi

Di seguito, si cercherà di riassumere in maniera sintetica e schematica quali effetti il caffè bevanda è in grado di esercitare sull'organismo e sulla salute umana.

Gli effetti del caffè sull'organismo sono molteplici, se da un lato possono essere considerati positivi, dall'altro lato - soprattutto in presenza di condizioni particolari, disturbi o malattie - questi stessi effetti possono essere considerati uno svantaggio e talvolta rischiosi per la salute.

Il termine caffè viene utilizzato sia per indicare piante appartenenti al genere Coffea (ad esempio, C. arabica e C. robusta), sia per indicare la tipica bevanda che si ottiene dall' infusione dei semi torrefatti delle stesse.

La caffeina rientra anche nella composizione di diversi integratori alimentari utilizzati soprattutto nello sport e - in associazione ad altri principi attivi - di vari medicinali impiegati in particolar modo (ma non esclusivamente) nel trattamento di emicrania e cefalea, con o senza aurea. La maggior parte di tali farmaci possono essere venduti solo dietro presentazione di apposita ricetta medica.

Il contenuto di caffeina all'interno di una tazzina di caffè può variare dai 60 mg agli 80-85 mg circa; tuttavia, è bene precisare che questa metilxantina è contenuta anche all'interno di altre specie vegetali, cibi e bevande, quali ad esempio, tè, bevande gassate , bevande energizzanti, ecc. Dal momento che dosi eccessive di caffeina possono risultare dannose per la salute, è sempre opportuno tenere in considerazione la quantità di tutti i cibi, di tutte le bevande e di eventuali altre sostanze contenenti caffeina che vengono consumati nell'arco della giornata.

La caffeina è il componente del caffè cui si presta maggior attenzione in quanto ritenuta responsabile della maggior parte degli effetti che si possono manifestare in seguito all'assunzione della bevanda in questione.

Proprietà ed Effetti

Quali sono le Proprietà del Caffè e quali Effetti esercita sull'Organismo?

Le principali azioni esercitate dal caffè sono le seguenti:

L'azione eccitatoria e di stimolazione del sistema nervoso centrale viene spesso considerata come un effetto positivo; non sorprende, infatti, come questa bevanda così diffusa nel nostro Paese venga apprezzata per le proprietà "energizzanti" che dovrebbero favorire attenzione e concentrazione e ridurre il sonno e il senso di fatica. Anche la promozione della secrezione salivare, gastrica e biliare viene spesso considerata come un vantaggio, anche se - come vedremo di seguito - può rivelarsi un effetto negativo in determinate condizioni. L'azione diuretica e l'aumento della frequenza cardiaca, invece, vengono definiti sostanzialmente come effetti negativi.

Va comunque precisato che l'assunzione di quantità eccessive di caffè può portare alla trasformazione degli effetti considerati come "benefici" in effetti potenzialmente (e talvolta, certamente) rischiosi per la salute.

