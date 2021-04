Cachessia Neoplastica: Risvolti Nutrizionali

Per chiarezza, la cachessia dev'essere differenziata da condizioni simili come:

La cachessia neoplastica può essere classificata in base al grado di gravità in:

Ciò che spesso viene trascurato invece, è che altre variabili legate alla situazione (come il vomito e la variazione del senso di gusto indotti della chemioterapia , o la mancanza di appetito imputabile ad una sindrome depressiva ) possono aggravare non poco la situazione.

Questa leggera distinzione non è trascurabile. Come vedremo infatti, è dimostrato che l'azione del cancro avanzato può influire direttamente sull'insorgenza di cachessia neoplastica.

Cachessia neoplastica è il termine usato per indicare la sindrome cachettica dovuta al/i tumore/i in stadio avanzato, o comunque riscontrabile in tali circostanze.

L'abbassamento delle scorte di glicogeno , la deplezione delle riserve lipidiche , il catabolismo proteico (evidente sulla muscolatura ), l'insorgenza di ipovitaminosi e l'abbassamento dei livelli di oligoelementi , soprattutto in combinazione tra loro, portano a stati di malnutrizione profonda simili a quadri patologici gravi come marasma e kwashiorkor .

La cachessia neoplastica è una condizione molto pericolosa , in quanto fornisce un importante contributo all' aumento di morbilità per altre patologie di mortalità complessiva del paziente oncologico.

Tali effetti sono di elevata importanza concettuale, in quanto dimostrano la secrezione da parte del tumore di sostanze tossiche che agiscono in siti distanti da quello anatomicamente coinvolto. Com'è deducibile, riuscendo a gestirli si potrebbe migliorare il trattamento della cachessia neoplastica anche sul versante nutrizione- indipendente .

È anche evidente l'essenzialità del poter riconoscere quanto più accuratamente possibile gli effetti metabolici prodotti dai tumori , indipendentemente dalle alterazioni anatomiche o dall'insufficiente apporto nutrizionale – come le sindromi endocrine prodotte da tumori non endocrini.

Trattamento e Dieta

Come trattare la cachessia neoplastica?

Il trattamento della cachessia non è semplice. Solo per quella neoplastica, si possono utilizzare farmaci come medrossiprogesterone acetato (MPA) e megestrolo acetato (MA).

Ci teniamo a specificare che ogni soggetto malato di tumore dovrebbe essere sostenuto sul piano psicologico; non dimentichiamo che l'anoressia associabile alla cachessia neoplastica può avere un'origine nervosa molto forte; pertanto, migliorando la condizione mentale, si possono aumentare anche i parametri fisici.

Nelle forme precoci si può tratte vantaggio da un certo tipo di attività fisica, ovviamente destinata al potenziamento muscolare, o meglio, alla prevenzione del catabolismo.

Sul piano nutrizionale, il discorso si complica ulteriormente. La miglior cura è la prevenzione, ma non sempre è possibile, talvolta per un esordio molto veloce.

A tal proposito consigliamo di consultare le linee guida AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Meica), di certo un buon riferimento bibliografico ad oggi disponibile.

Poco più di mezzo secolo fa, alcuni ritenevano addirittura pericoloso ipernutrire i soggetti cachettico-neoplastici per l'eventualità che un elevato apporto nutrizionale potesse favorire la crescita del tumore. Oggi sappiamo che il timore è infondato e che, per contro, è indispensabile colmare le lacune nutrizionali dei soggetti per aumentarne lo stato di salute e ridurne la comorbilità e la mortalità relativa.

Ovviamente, tutto può cambiare molto a seconda della via di assunzione. Nutrendosi per bocca (anche con sondino naso-gastrico) si deve far fronte a complicazioni come nausea e vomito, disfagia, malassorbimento ecc. D'altro canto, si assicura un certo grado di mantenimento all'apparato digerente. Nutrendosi

Nutrendosi per via parenterale, la statistica suggerisce "generalmente" una minor aspettativa di vita; tuttavia, si possono aggirare gli scogli legati a digestione e assorbimento, ragione per la quale spesso è inevitabile.

Per i soggetti non autonomi o ad alto rischio di peggioramento dello stato nutrizionale, è spesso impiegata la via parenterale. Le formulazioni non dovrebbero essere standardizzate, poiché i quadri clinici sono spesso molto diversi.

Di norma tuttavia, vitamine idro- e liposolubili, minerali, amminoacidi essenziali (soprattutto ramificati, per contrastare il catabolismo muscolare) e grassi essenziali (soprattutto EPA e DHA, per l'effetto positivo sull'infiammazione sistemica) dovrebbero rientrare sempre nel protocollo.

Se invece parliamo di soggetti autosufficienti che si nutrono normalmente per bocca, la quantità di calorie da glucidi e lipidi dipende ovviamente dal livello di attività motoria complessivo. Come abbiamo detto, se da un lato aumenta il metabolismo basale, dall'altro può ridursi a quasi nulla la motricità generale. Detto questo, in genere si tenta di nutrire "più possibile" il soggetto, anche considerando la frequente inappetenza associata ad altri problemi che riducono l'intake dietetico totale.

La razione proteica andrebbe curata con attenzione, sia sul piano quantitativo che qualitativo, vista la tendenza all'aumento di catabolismo proteico generalizzato – che non compromette solo il trofismo muscolare, ma le proteine plasmatiche come l'albumina.