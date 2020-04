Per tutti i motivi sopra descritti, la bresaola della Valtellina ha ottenuto la certificazione IGP (indicazione geografica protetta). Oltre alle diciture obbligatorie per legge, sull'etichetta di una bresaola prodotta in questi luoghi devono comparire anche la sigla IGP, il nome, la ragione sociale o il marchio depositato del produttore e la sede di produzione e confezionamento.

Come ingrediente, la bresaola trova impiego in molte ricette da utilizzare in qualunque pasto della giornata ( colazione , spuntini , pranzo e cena).

Siccome, di per sé, 50 g di bresaola non sono sufficienti a costituire una “pietanza media serale” (meglio rappresentata da 150 g di pesce o carne freschi o da 100 g di formaggi magri ), si rendono più utili a pranzo (come la porzione di uova, di formaggio stagionato e di pesce conservato).

Come alimento singolo, è utilizzata principalmente come antipasto o secondo piatto . In quest'ultimo caso, però, si contestualizza meglio a pranzo, quando, secondo i principi della dieta Mediterranea :

Proprietà

Caratteristiche nutrizionali della bresaola

Iniziamo ricordando ancora una volta che la bresaola è una carne cruda conservata. Appartiene al gruppo dei salumi affettati e insaccati, ma non è sottoposta a macinatura, arrotolamento e condimento (come ad esempio il salame o la pancetta arrotolata).

L'elevato contenuto in sodio impone che tale alimento, come del resto tutti i salumi, venga consumato con moderazione da chi soffre di pressione alta.

Differentemente dalla maggior parte dei salumi, la bresaola ha un contenuto moderato di lipidi saturi e colesterolo, il che la contestualizza facilmente anche nelle diete ipocaloriche, ipolipidiche e contro l'ipercolesterolemia (a basso tenore di acidi grassi saturi e colesterolo).

La bresaola è un salume molto ricco di proteine ad alto valore biologico (con amminoacidi essenziali), per questo motivo è un ingrediente molto utilizzato nelle diete dimagranti e di quelle per sportivi.

Parlando dei sali minerali, la bresaola è soprattutto ricca di ferro e sostituisce brillantemente la carne e il pesce freschi, e il tuorlo d'uovo. Nelle donne fertili promuove il raggiungimento della maggior razione raccomandata del minerale, superiore a causa della tipica tendenza all'anemia (dovuta alle perdite mestruali); purtroppo, essendo cruda, è sconsigliata nella dieta delle donne in gravidanza (per il rischio di parassitosi e/o le tossinfezioni alimentari), che hanno ancora più bisogno di questo nutriente. Buoni anche i livelli di potassio e di fosforo.

Dal punto di vista vitaminico, la bresaola ha una buona concentrazione di tiamina (vit. B1), niacina (vit. PP) e cobalamina (B12).

Nitriti e conservanti

Un problema che accomuna la bresaola alle carni conservate riguarda l'aggiunta di nitrito di sodio e/o potassio. Queste due sostanze, addizionate agli alimenti per preservarne le caratteristiche e migliorarne la conservabilità, si sono dimostrate cancerogene quando vengono assunte ad alte dosi (vedi anche: dieta e cancro).

Non tutta la bresaola contiene nitriti, in alcuni casi queste sostanze vengono sostituite con i meno pericolosi nitrati, spesso addizionati con acido citrico e vitamina C (acido ascorbico). Dal momento che tutti gli ingredienti devono essere obbligatoriamente riportati sull'etichetta della bresaola, il consumatore può risalire al loro impiego ricercando le scritte per esteso o le loro sigle E249-E250 ed E251-E252, che identificano, rispettivamente, i nitriti e i nitrati.

Rispettando la porzione raccomandata per le carni conservate di 50 g e una frequenza di consumo di circa 2 volte alla settimana, la bresaola non costituisce un problema per la salute.