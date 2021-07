Bere di Notte: è Necessario?

Introduzione

È ormai noto a tutti che l'organismo sia costituito prevalentemente da acqua. Questa, distribuita sia fuori che dentro le cellule, è costantemente soggetta a ricambio.

Shutterstock

Le principali vie di eliminazione dell'acqua sono: urine, feci (che includono i succhi digestivi), sudore e vapore acqueo di ventilazione polmonare. L'unica via naturale di introduzione invece, è costituita dalla dieta.

Soprattutto nel periodo estivo, in caso di attività fisica impegnativa e a seguito di patologie che hanno determinato vomito o diarrea (ma non solo), è fondamentale bere (e mangiare*) in maniera proporzionale alle perdite idriche subite.

*Non tutti sanno che la maggior parte dell'acqua dietetica proviene dai cibi.

La disidratazione, o comunque un'idratazione cronicamente "non ottimale", può aumentare il rischio di varie condizioni disagevoli, acute (come la pressione bassa) e croniche (come la litiasi renale e biliare).

Per evitare ciò diventa fondamentale implementare l'intake globale di acqua, non solo bevendo, ma anche prediligendo alimenti sensibilmente idratati (ortaggi, frutti polposi ecc.), latte e yogurt, bevande di vario genere ecc.

C'è però da dire che, nell'arco della giornata, una persona trascorre mediamente 1/3 del tempo dormendo. Durante questo periodo non solo risulta impossibile mangiare e bere, ma "dovrebbe" avvenire comunque una certa perdita di liquidi.

In questo articolo cercheremo di capire meglio cosa avviene durante il sonno, se risulterebbe consigliabile bere anche in questo arco temporale e perché.