Basso Indice Glicemico: cosa si intende e quanto è utile

Carboidrati

Cos'è importante sapere sui carboidrati?

Partiamo sottolineando che i carboidrati disponibili (quelli digeribili per l'uomo) si dividono, in base alla loro complessità, in diverse categorie:

Monosaccaridi: monomeri, unità funzionali, rispettivamente glucosio, fruttosio e galattosio

Disaccaridi: dimeri, composti da due monosaccaridi, i più diffusi sono: maltosio (glucosio + glucosio), saccarosio (glucosio + glucosio) e lattosio (galattosio + glucosio)

Oligosaccaridi: da tre dimeri finno a dieci; i noti sono maltotriosio (glucosio + glucosio + glucosio) e il raffinosio (fruttosio + glucosio + galattosio)

Polisaccaridi: da oltre dieci monomeri, ad esempio l'amido (formato da amilosio e amilopectina) e il glicogeno (polimeri del glucosio).

Nota: la cellulosa è a tutti gli effetti un polisaccaride a base di glucosio ma, per l'uomo, risulta non disponibile o indigesto. Noi umani siamo infatti sprovvisti degli appositi enzimi capaci di idrolizzare i legami beta-glicosidici tra i monomeri. Più sotto spiegheremo meglio questo concetto.

Gli zuccheri semplici propriamente detti sono i monosaccaridi anche se, forse per l'analoga solubilità (zuccheri solubili), spesso vengono accorpati in questa categoria anche i disaccaridi (complessi di due monosaccaridi). Oligosaccaridi e polisaccaridi sono invece complessi, tendenzialmente insolubili.

Una volta ingeriti, la digestione dei carboidrati complessi inizia dalla bocca (enzimi salivari) e termina nell'intestino (nel quale intervengono gli enzimi pancreatici e quelli dell'orletto a spazzola degli enterociti). A tal proposito, ricordiamo che l'essere umano è dotato solo di enzimi in grado di scindere legami glicosidici alfa-1,4 (quello che tra i monomeri forma catene lineari, come nell'amilosio) e alfa-1,6 (quello che attacca catene lineari lateralmente, come nell'amilopectina). I legami beta, invece, non possono essere idrolizzati e caratterizzano molecole che per noi costituiscono la cosiddetta fibra alimentare.

È così che gli idrati di carbonio complessi vengono scissi in monosaccaridi per dare modo di passare attraverso la parete intestinale ed entrare nel flusso ematico; glucosio e galattosio entrano negli enterociti per trasporto dell'SGLT1 (acronimo dell'inglese Sodium-dependent Glucose coTransporter 1), mentre il fruttosio per diffusione facilitata. Poiché le nostre cellule "funzionano a glucosio", galattosio e fruttosio verranno trattenuti dal fegato che provvederà a trasformali in glucosio; per questo, aumentano la quantità di zucchero nel sangue con più lentezza. A questo punto, il glucosio potrà essere riversato nuovamente nel sangue e distribuito a scopo energetico oppure trasformato e immagazzinato sotto forma di glicogeno – qualora le riserve siano carenti. Il restante glucosio verrà convertito in acidi grassi e stoccato nel tessuto adiposo – oppure trattenuto dal fegato – sotto forma di trigliceridi. L'indice glicemico (IG) degli alimenti è determinato dal tempo necessario per svolgere tutti questi passaggi; il fruttosio ad esempio, pur essendo semplice e solubile, ha un IG inferiore a quello per esempio delle maltodestrine.

Nello specifico, per IG si intende la velocità con cui aumenta il glucosio nel sangue (glicemia) a seguito dell'assunzione di 50 g di glucosio in soluzione o di pane bianco. Tale indice viene espresso sotto forma di percentuale, mettendolo in rapporto alla velocità d'aumento della glicemia del parametro di valutazione (al quale corrisponde 100) e utilizzando gli stessi quantitativi. Logicamente potremmo capire che un indice glicemico pari a 50 starà ad indicare che l'alimento innalza la glicemia con una velocità che è la metà di quella del glucosio.

A prima vista l'indice glicemico sembrerebbe un dato molto utile, poiché fornisce dati importanti sulla risposta insulinica. In realtà, l'indice glicemico non ha alcun significato se non associato alla quantità di nutrienti che stimolano l'insulina, ovvero alla porzione. Parlando di carboidrati, tale parametro è detto carico glicemico (CG). L'IG, non contestualizzato sul CG, è privo di significato poiché la glicemia, responsabile dell'insulinemia, si innalza soprattutto in base a quanti carboidrati vengono mangiati.

Per di più l'indice glicemico può essere influenzato, oltre che dalla natura dei carboidrati alimentari, anche da altri fattori come: la presenza di proteine, grassi, eccesso o difetti d'acqua, cottura ecc. Questo perché le fibre solubili trattengono acqua e rallentano lo svuotamento gastrico così come il transito intestinale; proteine e grassi, invece, richiedono una conversione del pH digestivo (da acido a basico), processo che richiede tempo.

I cibi a basso indice glicemico sono, generalmente, quelli poveri di carboidrati, ricchi di fibre e ricchi di grassi; la presenza di proteine invece, abbassa l'indice glicemico in maniera relativa al tipo di proteina contenuta e all'eventuale compresenza degli altri nutrienti citati. I latticini magri per esempio, come i classici fiocchi di latte light, hanno un indice glicemico superiore a quanto ci si possa aspettare.