Quali sono i benefici di mangiare l'avena?

ENERGIA [100 grammi di avena] 389 Kcal

1628.0 Kjoule Carboidrati 66,27 g Grassi 6.90 g Proteine 16.89 g Fibre 10.6 Colesterolo 0 mg Tiamina 0,8 mg (51%) Folati 56,0 mcg (14%) Acido pantotenico 1,3 mg (13%) Manganese 4,9 mg (246%) Fosforo 523 mg (52%) Magnesio 177 mg (44%) Rame 0,6 mg (31%) Ferro 4,7 mg (26%) Zinco 4,0 mg (26%)

Avena e celiachia La tossicità dell'avena per i celaci è tuttora oggetto di dibattito. In passato, infatti, veniva esclusa a priori dalla dieta del celiaco, mentre diversi studi la dipingono come relativamente sicura. In particolare, se introdotta pura, ossia non contaminata da proteine del grano, dell'orzo o della segale durante la lavorazione, l'avena non sarebbe lesiva per la maggior parte (99,4%) dei celiaci. Can oats be taken in a gluten-free diet? A systematic review. Scand. J. Gastroenterol. Vol. 42, No. 2 , pagine 171-178.