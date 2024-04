Avena e diabete: cosa c'è di vero?

Cos’è l’avena e che ruolo svolge in nutrizione umana L'avena è un cereale e, in quanto tale, nella dieta umana assume principalmente il ruolo di fonte di carboidrati (quindi, energia) e fibre; secondariamente apporta anche proteine a medio valore biologico, alcune vitamine del gruppo B e certi minerali. Come gli altri cereali, l'avena è commercializzata secca, intera o macinata, sia integrale che raffinata; la prima più ricca di fibre, minerali, vitamine e proteine – ma anche di anti-nutrienti, come l'acido fitico – mentre la seconda abbonda prevalentemente in amido ed è più energetica. Non si tratta, tuttavia, di un alimento tipicamente italiano. L'Avena sativa appartiene alla famiglia Poaceae (Graminacee) – come il frumento – ma viene coltivata in zone più fredde e umide rispetto a quelle che tipicizzano il Bel Paese. Nonostante discenda da una specie selvatica – probabilmente A. sterilis, presente anche nel nostro territorio e in Africa del Nord – la sua produzione agricola si focalizza nel Nord Europa e nel nord del continente americano. Ecco perché le ricette a base di avena, come il porridge, sono prevalentemente anglosassoni. Ma perché si sente tanto parlare di avena? L'avena è uno dei pochi alimenti che desta interesse nell'ambito della salute tanto quanto nel settore del fitness. Le vengono attribuite numerose proprietà, dalla promozione del dimagrimento al controllo della glicemia. Rimane da capire cosa ci sia di vero. Come sempre, infatti, le informazioni andrebbero "prese con le pinze", così come gli studi andrebbero "saputi leggere". In questo breve articolo cercheremo di approfondire l'argomento con occhio critico, senza enfatizzare inutilmente i dati disponibili e, soprattutto, senza trarre conclusioni affrettata. Shutterstock

Obesità, insulino-resistenza e diabete Alla base del diabete mellito tipo 2 troviamo soprattutto – ma non solo – il meccanismo patologico dell'insulino-resistenza. Questo si basa sulla perdita di sensibilità delle cellule all'insulina, l'ormone deputato ad abbassare la glicemia, facendo entrare il glucosio attraverso specifici canali. Le cause statisticamente più importanti per insulino-resistenza sono: predisposizione genetica, sovrappeso, sedentarietà. Tra le cause statisticamente più importanti obesità troviamo: l'eccesso calorico indiscriminato (anche, ma non solo, da carboidrati) e, di nuovo, la sedentarietà. Mettiamo, per un attimo, da parte l'avena… Uno studio abbastanza recente, intitolato "Red meat consumption associated with increased type 2 diabetes risk", ha messo positivamente in relazione il consumo di carne rossa all'insorgenza di diabete mellito tipo 2. Questo ci dovrebbe far riflettere molto sul ruolo dei carboidrati nell'insorgenza di insulino-resistenza e diabete 2, perché, nella carne rossa, i carboidrati non ci sono. Cosa contiene la carne rossa? Proteine e grassi. Quindi, deducibilmente, proteine e grassi fanno venire il diabete? No. Piuttosto, troppa carne rossa è strettamente legata all'eccesso calorico, il vero agente causale di obesità, poi insulino-resistenza e, infine, diabete. Siamo finalmente pronti ad analizzare il ruolo dell'avena sull'obesità, l'insulino-resistenza e il diabete.