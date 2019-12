assunzione di proteine

Una carenza della quota proteica, quindi, indurrà uno squilibrio di tutti gli eventi sopra citati, fondamentali per la vita e per la crescita. Qualora, infatti, l'apporto nutrizionale non sia dei migliori, le proteine vengono sacrificate a scopo energetico e questo avviene tramite il catabolismo muscolare , che impedirà qualsiasi aumento di massa muscolare .

Le proteine sono alla base della vita stessa: essenziali per la pelle , per i capelli, per le ossa , producono ormoni , permettono un ottimale funzionamento del sistema immunitario e, nel caso degli sportivi, sono essenziali per la crescita muscolare .

Assunzione

Il ruolo delle proteine come componenti essenziali della salute e della performance non può non essere confermato dalle ricerche più recenti. La diatriba per le diverse assunzioni proteiche nasce, però, tra la comunità medica ufficiale e non.

Quante proteine assumere? Dipende

La prima ritiene che un apporto proteico di poco inferiore o uguale a 1,0 g / kg di peso corporeo fisiologico sia sufficiente ad evitarne la carenza nelle persone sedentarie, e che quantitativi di poco superiori possano risultare adeguati anche per gli sportivi; la seconda invece, sostiene che in caso di attività motoria intensa e /o prolungata, tale livello vada almeno raddoppiato ( da poco sopra l'1,5 g / kg, fino ed oltre 2,0 g / kg di peso fisiologico).

Poche o troppe proteine

Partendo dal presupposto che nella vita qualsiasi eccesso faccia male, si ritiene che l'assunzione di 0,9 g / kg di proteine sia veramente troppo bassa per uno sportivo, soprattutto se praticante attività di forza o bodybuilding. D'altro canto, continua ad esserci un po' di confusione dovuta al solito lascito dei grandi culturisti del passato ma anche del presente. Questi, grazie all'elevata sintesi proteica dovuta dall'uso sproporzionato di farmaci dopanti, arrivando ad assumere 5,0 o 6,0 g / kg di proteine, con conseguenze meno evidenti di quanto si possa credere; anche se nell'ambiente le complicazioni renali risultano tutt'altro che rare.

Fabbisogno proteico degli sportivi

Il semplice sportivo "natural", soprattutto se affezionato alla propria salute, non può certo arrivare a tale quantitativo; al tempo stesso però, non deve ridursi ad assumere meno di 1,0 g / kg di proteine senza avere uno stallo nella crescita muscolare o comunque difficoltà nella supercompensazione e nel recupero.

Quindi, una periodizzazione proteica che tenga presente della disciplina praticata, dello stato di salute, della quantità di massa muscolare, dell'età e dell'attività lavorativa, è senza dubbio la scelta più consigliata. Senza arrivare ai classici eccessi – sempre deleteri, anche per lo sportivo – si possono assumere da 1,2-1,4 a oltre 2,2-2,4 g / kg di peso fisiologico (in determinati periodi dell'anno) senza avere problemi di sorta; per avere maggiori garanzie, si raccomanda di tenere monitorato il bilancio azotato.