Apporto proteico degli atleti e degli sportivi

In questo breve articolo discuteremo, più dettagliatamente, del fabbisogno proteico necessario a garantire la performance sportiva, e di come soddisfarlo con la dieta.

L' apporto proteico è un aspetto nutrizionale estremamente importante sia per il mantenimento dello stato di salute del soggetto sano, sia per il sostegno di condizioni fisiologiche speciali o para-fisiologiche, sia per contrastare eventuali patologie.

Cosa sono le proteine e a cosa servono nella dieta

Le proteine alimentari sono macronutrienti energetici complessi formati da monomeri chiamati amminoacidi (AA).

Nonostante si è soliti parlare di "fabbisogno proteico", in realtà, grazie alla digestione e all'assorbimento, l'obbiettivo dell'assunzione dietetica di proteine è quello di introdurre i singoli AA.

Alcuni di questi, detti proteogenici, vengono impiegati dalle cellule per sintetizzare le proteine di cui l'organismo necessita per funzionare correttamente. La sintesi proteica è un processo che avviene ininterrottamente per rimpiazzare le proteine ormai da "smantellare".

Le proteine rimosse non sono eliminate, bensì riciclate più possibile. Solo una parte dei loro AA viene completamente perduta e, da qui, la necessità di assumere proteine alimentari. La quantità di amminoacidi da "ripristinare" determina il fabbisogno proteico dell'organismo che, com'è deducibile, aumenta sensibilmente quando i processi catabolici e anabolici superano la media (accrescimento, gestazione, attività sportiva ecc.), oppure quando emergono dei "malfunzionamenti" o degli "scompensi" (malassorbimento, resistenza anabolica, patologie ecc.).

Gli AA presenti nelle proteine, d'altro canto, non sono tutti uguali. Una decina di questi è essenziale, ovvero dev'essere introdotta necessariamente con gli alimenti, mentre tutti gli altri possono essere prodotti dall'organismo.

Per soddisfare il fabbisogno proteico non è quindi sufficiente concentrarsi solo sulla quantità, ma si rende indispensabile fare attenzione anche alla loro composizione in AA.

Più sono simili alle proteine umane, più le proteine alimentari sono di "buona qualità". Il criterio normalmente usato per valutarle è il cosiddetto "valore biologico" (VB), che vede privilegiate le fonti alimentari di origine animale: uova, latte e derivati, carne e pesce (detti ad alto valore biologico). Anche la soia ha un ottimo profilo in EAA ma, per chi fa uso esclusivo di cibi appartenenti a questo regno biologico (vegani), è di fondamentale importanza apportare tutti gli EAA variando più possibile gli alimenti, e compensando così le carenze proteiche dei singoli prodotti.