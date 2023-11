Amminoacidi: struttura, funzioni e caratteristiche

All'interno dello stomaco e del duodeno questi legami vengono rotti ed i singoli aminoacidi giungono sino all' intestino tenue dove vengono assorbiti come tali ed utilizzati dall'organismo.

Struttura di base degli amminoacidi

Gli amminoacidi naturali sono i costituenti delle proteine e si legano uno all'altro per formare lunghe catene proteiche.

Gli amminoacidi, come si deduce dal loro nome, hanno nella stessa catena sia un gruppo carbossilico (COOH) che un gruppo amminico (NH2).

Gli amminoacidi che costituiscono le proteine (proteinogenici), come l'alanina mostrata qui sotto, sono tutti alfa-amminoacidi, cioè hanno il gruppo amminico legato sul C2 della catena.

Al di fuori delle proteine, esistono anche amminoacidi col gruppo amminico legato a carboni diversi dal C2, per esempio l'acido γ-amminobutirrico (GABA), un neurotrasmettitore ad azione inibitoria, ha il gruppo amminico sul C4, mentre l'acido ε-amminocapronico, il costituente del nylon 6, ha il gruppo amminico sul C6.

Gli amminoacidi proteinogenici sono tutti chirali (tranne la glicina) e appartengono alla serie L secondo la definizione di Fischer.

Negli amminoacidi, la configurazione D o L va attribuita in base alla posizione del gruppo amminico sul primo carbonio chirale (alfa).

Cosa si intende per proiezione di Fisher? Per disegnare una molecola con la proiezione di Fischer, la catena principale va disegnata verticale, con il gruppo più ossidato in alto. I due sostituenti sui carboni chirali vanno posti su legami orizzontali a destra o a sinistra della catena e per convenzione sporgono verso chi guarda.

Il carbonio alfa (C2) è il cuore della struttura degli amminoacidi. Attorno a questo carbonio vi sono quattro sostituenti: il gruppo carbossilico in alto, il gruppo amminico a sinistra, l'idrogeno a destra e la catena laterale R in basso (diversa per ogni amminoacido).

Dato che gli amminoacidi si legano tra loro per formare catene lineari (chiamate peptidi se sono corte o proteine se superano le 50 unità), è più conveniente disegnarli con una proiezione di Fischer modificata ponendo a sinistra il gruppo amminico e a destra il gruppo carbossilico. In questo modo la catena laterale R si trova in alto e l'idrogeno in basso. Infatti, invertendo tra loro due sostituenti in una struttura di Fischer, si inverte la configurazione, quindi si devono fare due inversioni per tornare alla configurazione iniziale iniziale.

Non esiste una vera ragione per cui gli amminoacidi naturali debbano appartenere alla serie L piuttosto che alla serie D. La cosa fondamentale è che abbiano tutti la stessa configurazione perché così possono costruire proteine con una struttura ben definita. Infatti, basta un solo amminoacido D in un punto critico di una proteina perché questa assuma una conformazione errata e diventi inattiva.

In natura gli amminoacidi D si incontrano molto raramente. I batteri, per esempio, utilizzano D-alanina per costruire un breve tratto della loro parete cellulare chiamata peptidoglicano, ma non sintetizzano D-alanina in modo diretto, la ottengono isomerizzando la normale L-alanina.