Ogni amminoacido può svolgere una o più funzioni metaboliche. Come vedremo di seguito, alcuni sono indispensabili per la sintesi proteica , contribuendo ad una funzione plastica , mentre certi possono venire utilizzati come tali per svolgere funzioni particolari. Ad esempio possono intervenire:

Ulteriori 6 amminoacidi sono considerati non essenziali per l'uomo (per così dire superflui), nel senso che possono essere sintetizzati in quantità sufficienti nel corpo pressochè in ogni condizione. Questi sono: alanina , acido aspartico , asparagina, acido glutammico, serina e selenocisteina (oggi considerata il 21° amminoacido). La pirrolisina (considerata il 22 ° amminoacido) non è utilizzata dagli esseri umani; quindi, non è essenziale.

Attenzione! per alcuni autori, istidina e arginina andrebbero considerati essenziali, ma solamente durante la fase di crescita ; per altri invece, l'istidina sarebbe essenziale anche durante l'età adulta , nonostante la sua rimozione dalla dieta non induca immediatamente un bilancio di azoto negativo, come succede, invece, per gli altri amminoacidi essenziali.

Fino a poco tempo fa venivano considerati aminoacidi semi-essenziali la cisteina e la tirosina, in quanto l'organismo li può sintetizzare solo a partire da altri due aminoacidi essenziali – rispettivamente metionina e fenilalanina. Oggi invece, vengono più correttamente inclusi nel gruppo dei 6 condizionatamente essenziali . La sintesi endogena degli altri 4 infatti, è potenzialmente compromessa da condizioni pato-fisiologiche come la nascita pretermine o da gravi problematiche di natura catabolica. Essi sono: arginina, glicina , glutammina e prolina ; secondo alcune fonti bibliografiche farebbe parte di questo insieme anche la taurina . Nota : la taurina, necessaria all'uomo per il buon funzionamento di cervello e fegato , in alcune specie come il gatto rappresenta un nutriente essenziale .

gli amminoacidi contenenti zolfo , quindi la metionina e l' omocisteina , possono essere convertiti l'uno nell'altro all'interno dell'organismo umano, ma nessuno dei due può essere sintetizzato de novo. Allo stesso modo, la cisteina può essere prodotta dall'omocisteina, ma non può essere sintetizzata da sola. Quindi, per comodità, gli amminoacidi contenenti zolfo (solforati) sono a volte considerati un unico pool di amminoacidi equivalenti dal punto di vista nutrizionale, come lo sono la coppia di amminoacidi aromatici, cioè la fenilalanina e la tirosina . Analogamente l'arginina, l' ornitina e la citrullina , che sono inter-convertibili dal ciclo dell'urea , sono considerati un unico gruppo di AA.

I singoli aminoacidi vengono poi assorbiti dall' intestino tenue ed utilizzati prevalentemente dall'organismo per la sintesi proteica. Con questo termine ci si riferisce, in parole povere, a un processo inverso a quello digestivo che ha lo scopo di fornire all'organismo i materiali per la crescita, il mantenimento e la ricostruzione delle strutture cellulari. Questa funzione è chiamata "plastica".

Poiché gli amminoacidi sono in tutto una ventina (esclusi i fattori simili), la loro combinazione in strutture contenenti migliaia di unità può dare origine a una moltitudine di proteine differenti. D'altro canto, il corpo umano non contiene tutte le proteine disponibili in natura, ma solo alcune. Avendo detto che esse vengono sintetizzate in maniera autonoma dall'organismo, ma anche che gli amminoacidi essenziali devono obbligatoriamente essere introdotti con la dieta (con le proteine alimentari), è deducibile che sia opportuno scegliere i cibi che contengono soprattutto questi nutrienti . La quantità e il rapporto tra gli amminoacidi essenziali in una proteina ne determina il cosiddetto valore biologico (VB) che, se risulta elevato, le rende simili (dal punto di vista della composizione) a quelle umane e viceversa.

Fonti Alimentari

Dove si trovano gli amminoacidi essenziali?

La dieta di un individuo dovrebbe fornire tutti gli aminoacidi essenziali ed abbastanza azoto aminoacidico per sintetizzare quelli non essenziali. La scarsità o la mancanza di un aminoacido essenziale agisce infatti come fattore limitante della sintesi proteica endogena. In natura esistono alimenti che contengono quantitativi sufficienti di tutti gli aminoacidi essenziali. Si parla in questo caso (volgarmente) di proteine nobili o complete, generalmente presenti in carni, uova, pesce e latticini. Alcuni cibi si caratterizzano invece per una deficienza "assoluta" o "relativa" di aminoacidi essenziali. Si parla in questo caso di proteine incomplete, generalmente presenti negli alimenti di origine vegetale. Si definisce limitante quell'amminoacido essenziale presente nella concentrazione più bassa rispetto al fabbisogno. Le proteine dei cereali, ad esempio, hanno deficienza relativa in alcuni aminoacidi come lisina e triptofano. I legumi, alimenti vegetali ricchissimi di proteine, contengono buone quantità di lisina ma sono carenti in metionina. Anche carne, latticini e uova contengono un aminoacido limitante (generalmente metionina o triptofano). La sua concentrazione raggiunge tuttavia livelli sufficienti per garantire l'ottimale svolgimento della sintesi proteica. Un'integrazione di cereali e legumi, in quantità opportuna, costituisce un complesso proteico ben equilibrato in grado di coprire il fabbisogno di aminoacidi essenziali. Si parla in questo caso di mutua integrazione (o complementarietà proteica) come avviene nel tradizionale abbinamento dei cereali con i legumi. La carenza di un aminoacido essenziale impedisce l'utilizzo degli altri aminoacidi per la sintesi proteica SOLO quando la sua "riserva" nel pool amminoacidico ematico viene completamente esaurita. Traducendo tale concetto in termini pratici scopriamo che non è obbligatorio consumare proteine complementari all'interno dello stesso pasto poiché l'organismo ha la possibilità di attingere a "riserve" endogene per coprire carenze specifiche. Per i vegani è comunque importante assumere ogni giorno un'ampia varietà di cibi vegetali, poiché tali "scorte" sono piuttosto esigue.

Amminoacido o gruppo Lisina Triptofano Treonina Am. contenenti zolfo (metionina e omocisteina) Am. ramificati (valina, leucina e isoleucina) Am. aromatici (fenilalanina e tirosina) Uovo 139% 293% 223% 225% 168% 301% Manzo 203% 213% 202% 182% 144% 275% Latte 158% 417% 191% 164% 151% 271% Soia 144% 217% 191% 114% 136% 281% Patata 121% 240% 167% 131% 131% 243% Riso integrale 86% 224% 153% 176% 146% 305% Mais 58% 117% 157% 132% 177% 314% Grano 57% 217% 127% 203% 122% 306% Manioca 92% 192% 115% 124% 79% 135% Igname 91% 213% 157% 125% 116% 265% Dieta inglese 140% 211% 177% 174% 143% 311% Dieta indiana 87% 293% 143% 182% 132% 317%

Composizione amminoacidica relativa delle fonti proteiche

Sono stati fatti diversi tentativi per esprimere la "qualità" o il "valore" di vari tipi di proteine. La misura più nota in Italia, come abbiamo detto, è il valore biologico (VB). Altri sono: net protein utilization, protein efficiency ratio, punteggio della digeribilità delle proteine corretto dall'amminoacido limitante (PDCAAS) e complete proteins concept.

Questi concetti sono fondamentali nell'industria dell'allevamento, perché la relativa mancanza di uno o più aminoacidi essenziali nei mangimi animali avrebbe un effetto limitante sulla crescita e quindi sul rapporto di conversione degli alimenti (Feed Conversion Ratio - FCR). Quindi, per aumentare il net protein utilization si possono combinare vari mangimi; oppure è possibile aggiungere in supplemento un singolo amminoacido come metionina, lisina, treonina o triptofano.

Le fonti vegetali, le alghe e il fitoplancton tendono ad avere meno proteine ​​rispetto alle fonti animali (come uova o latte); inoltre, il rapporto degli amminoacidi essenziali è diverso rispetto alle proteine umane. Tuttavia ciò non significa che i cosiddetti amminoacidi limitanti "manchino del tutto"; tali proteine si potrebbero comunque considerare "complete", se non fosse per il loro diverso rapporto o per la singola quantità degli amminoacidi essenziali.

Mangiando solo cibi vegetali, soprattutto per un lungo periodo di tempo, si può garantire l'apporto di tutti gli amminoacidi essenziali solo variando più possibile la tipologia degli alimenti scelti. Alcune combinazioni, come cereali e leguminose (mais e fagioli, soia e riso, fagioli rossi e riso ecc), contengono tutti gli amminoacidi essenziali necessari per l'uomo in quantità adeguate. Tuttavia, l'idea che gli alimenti a base vegetale debbano essere necessariamente combinati all'interno dello stesso pasto per fornire agli umani tutti gli aminoacidi essenziali è stata gradualmente superata. La posizione ufficiale della "Academy of Nutrition and Dietetics" è che

<<le proteine ​​di una varietà di cibi vegetali consumati nel corso della giornata possono fornire abbastanza aminoacidi essenziali purché vengano soddisfatti i normali requisiti calorici>>.

Proteine in relazione alle calorie alimentari

Il contenuto di proteine ​​negli alimenti è spesso misurato in "proteine ​​per porzione" piuttosto che in "proteine ​​sul contenuto calorico". Ad esempio, il "U.S. Department of Agriculture" (USDA) associa a 50 g di uovo intero 6 g di proteine, anziché 84 mg di proteine ​​su un totale di 71 kcal.

Per confronto, una porzione di broccoli crudi da 91 g fornisce 3 g di proteine, oppure 96 mg di proteine ​​per 31 kcal. Un uovo contiene il doppio di proteine ​​per porzione, ma 12 mg di proteine ​​in meno sull'apporto calorico corrispondente.

Il rapporto tra aminoacidi essenziali (il valore biologico) non viene preso in considerazione.

Si può quindi dimostrare che certe fonti vegetali contengano livelli proteici ​​adeguati, e addirittura spesso più proteine ​​in riferimento all'apporto calorico rispetto al riferimento standard (le uova crude intere). Altre fonti vegetali invece, come i frutti dolci e aciduli, ne contengono meno.

Si raccomanda che gli esseri umani adulti ottengano il 10-35 % dell'apporto calorico in forma di proteine alimentari, ​​oppure circa 11-39 mg di proteine / kcal / die (ad esempio, 22-78 g per 2000 calorie).