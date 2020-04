Sviluppo delle Allergie Alimentari: Ruolo di Età e Ambiente

Età

Importanza dell'età nelle allergie alimentari

Quello che è considerato patologico in età adulta (scarsa funzionalità dei sistemi enzimatici e ridotta risposta immunitaria) è estremamente comune nel periodo neonatale. Quando nasce, infatti, il sistema immunitario del bambino è ancora incompleto.

Uno svezzamento troppo precoce può quindi determinare l'insorgenza di allergie alimentari, innanzitutto perché la funzionalità enzimatica non è completa (alcune proteine non vengono perfettamente digerite) ed in secondo luogo perché la mucosa intestinale non è ancora pienamente efficiente (può lasciarsi attraversare dagli antigeni alimentari); analogo discorso per il sistema immunitario. Non è quindi un caso che la maggior parte delle allergie si verifichi nel primo periodo di vita (in età pediatrica l'allergia alimentare più comune si sviluppa nei confronti del latte vaccino). Fortunatamente, entro i 3 anni, si assiste ad una regressione nel 44-87 % dei casi, con conseguente desensibilizzazione dell'organismo. Viceversa, quanto più tardivamente compare l'allergia è tanto minore è la probabilità di una sua regressione spontanea.