Generalità Reazioni avverse agli alimenti Allergie e intolleranze alimentari rientrano nella categoria delle reazioni avverse agli alimenti, che comprende, a sua volta, tutte le malattie ed i disturbi causati dall'ingestione di determinati cibi, additivi o contaminanti alimentari. Queste risposte avverse possono essere classificate in due grandi gruppi, quello delle reazioni tossiche e quello delle reazion1i non tossiche. Quest'ultime non sono dovute alla presenza di particolari sostanze avverse ma, pur risultando innocue per la maggior parte delle persone, possono causare gravi problemi a taluni individui.

Le allergie alimentari sono un classico esempio di reazioni avverse di tipo non tossico.

L'organismo dei soggetti allergici è sensibilizzato nei confronti di alcune sostanze di origine alimentare, comunemente definite allergeni o antigeni. Dire che una persona è sensibilizzata nei confronti di un antigene di natura alimentare equivale ad affermare che il suo organismo produce anticorpi verso alcune sostanze, normalmente innocue, contenute in uno o più cibi.

Le reazioni avverse di tipo allergico sono quindi mediate dal sistema immunitario. C'è chi sviluppa un'allergia alle arachidi, chi al kiwi e chi al latte, ma la maggior parte delle persone può consumare questi alimenti senza avere problemi.

L'allergia è una reazione avversa a molecole estranee all'organismo, dette antigeni o allergeni, mediata dal sistema immunitario; nel caso delle allergie alimentari l'antigene è rappresentato dalle proteine naturalmente contenute in determinati alimenti.

Tipi di Allergie Alimentari Le allergie alimentari possono dividersi in non IgE mediate ed in IgE mediate. Allergie alimentari IgE mediate Le allergie alimentari IgE mediate sono le più comuni, dal momento che molte manifestazioni allergiche coinvolgono le immunoglobuline di tipo E (dette IgE o reagine). Allergie alimentari non IgE mediate La seconda categoria di reazioni avverse agli alimenti, in cui rientrano le manifestazioni di tipo tossico o "da avvelenamento", è legata alla presenza, in un dato cibo o prodotto alimentare, di una o più tossine, come quelle contenute nel pesce palla, nelle patate germogliate (solanina), nell'Amanita Phalloides ed in alcune conserve non adeguatamente sterilizzate (botulino). In questo caso la tossicità è comune a tutti gli individui, a condizione che venga ingerita una dose di tossina sufficiente per scatenare la sintomatologia.