Allattamento e Alimentazione

Fabbisogno nutrizionale in allattamento: è diverso?

Tutto sommato, la dieta della nutrice non è tanto diversa da quella di una donna adulta normale e le differenze sono facilmente quantificabili.

Calorie in più durante l'allattamento

L'accumulo adiposo verificatosi in gravidanza - molto evidente anche nel seno - contribuisce in misura di 120 kcal/die alla produzione di 700-800 ml di latte; pertanto, l'aumento calorico da fornire con l'alimentazione è solo parziale. In base alle raccomandazioni si consigliano circa:

Mensilità Calorie in più al giorno (+ kcal/die) 0-1° mese + 450 kcal/die 1-2° mese + 532 kcal/die 2-3° mese + 565 kcal/die 3-6° mese + 507 kcal/die

Nota: è raccomandabile che la nutrice ripartisca la dieta in circa 6 pasti al giorno, dei quali 3 principali (colazione, pranzo e cena) e 3 secondari (spuntino di metà mattina, metà pomeriggio e il terzo da mangiare al bisogno).

Proteine in più durante l'allattamento

Considerando un apporto proteico normale di circa il 13,5% sulle calore totali, ad esempio 2.200 kcal, è consigliabile aggiungerne circa 17g in più; ad esempio [(2200 x 0,135) / 9] + 17 g = 91 g.

Grassi, carboidrati e fibre in più durante l'allattamento

Non ci sono differenza significative sulle richieste percentuali di grassi e carboidrati; andranno aumentati proporzionalmente alla norma per colmare il divario energetico tenendo conto del fabbisogno proteico.

D'altro canto, in allattamento si consiglia di incrementare l'apporto di grassi essenziali e semi-essenziali; non cambiano tanto le percentuali quanto la grammatura effettiva. In particolare:

Acidi grassi polinsaturi totali: 5-10 % delle calorie totali

Omega 6: 4-8 % delle calorie totali

Omega 3: 0,5-2,0 % delle calorie totali, delle quali almeno 250 mg/die costituite da EPA e DHA, e altri 100-200 mg/die di DHA.

Le fibre rimangono invariate.

Minerali in più durante l'allattamento

Rispetto al fabbisogno di una donna adulta normale, la richiesta di minerali in allattamento è significativa. Si richiedono:

Calcio: 1.200 g/die

Ferro: 18 mg/die.

Vitamine in più durante l'allattamento

In allattamento si consiglia di curare soprattutto l'introito di alcune vitamine, tra cui:

B1 o tiamina: 1,1 mg/die

B2 o riboflavina: 1,7 mg/die

PP o niacina: 16 mg/die.

Aumenta leggermente anche il fabbisogno di altre vitamine ma, visto l'incremento calorico e la loro concentrazione soddisfacente nella maggior parte dei cibi (dando per scontata una dieta equilibrata), questo viene generalmente soddisfatto a dovere.

Quali alimenti scegliere in allattamento?

Fonti proteiche, minerali e vitaminiche

La nutrice dovrà quindi avvalersi di alimenti proteici:

Fonti lipidiche e vitaminiche

Come fonte lipidica è consigliabile orientarsi sugli oli vegetali, da usare preferibilmente crudi; particolarmente utili grazie al loro prezioso carico di acidi grassi benefici, sono anche ricchissimi di vitamina E.

Fonti di carboidrati, fibre, vitamine e oligoelementi

Frutta, verdura, legumi e cereali contribuiranno, infine, a completare il quadro nutrizionale, soddisfando le richieste di fibre, vitamine e oligoelementi.

Un aspetto spesso sottovalutato riguarda il necessario apporto di liquidi, molto importante per la regolazione dell'equilibrio idrosalino e per l'eliminazione delle scorie azotate. Basti pensare che l'acqua costituisce più del 75% in peso dell'intero organismo ed è presente nel latte in una percentuale che si aggira intorno all'80%.

Per questo motivo, durante l'allattamento si consiglia di assumere almeno 2 litri di acqua al giorno, generalmente a basso residuo fisso (oligominerale), alternandola con una a media mineralizzazione, preferibilmente calcica e comunque con una concentrazione di nitrati inferiore ai 10 mg/litro. La raccomandazione di ricorrere a un'acqua calcica trova spiegazione nell'aumentato fabbisogno di calcio che caratterizza l'intero periodo di allattamento (circa 1200 mg/die). Tale esigenza nutrizionale può comunque essere soddisfatta integrando la dieta con latte, yogurt o formaggi, alimenti notoriamente ricchi di questo minerale.

Cosa evitare in allattamento?

Da moderare la presenza di zuccheri aggiunti nella dieta, ricchi sì di calorie ma "vuoti" dal punto di vista nutrizionale, perché privi di vitamine, minerali e amminoacidi essenziali.

