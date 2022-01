Alimenti Ricchi di Zinco: Quali Sono?

Lo zinco fa parte di numerosissimi complessi enzimatici ed è necessario per il corretto funzionamento di molti ormoni, inclusa l' insulina , l' ormone della crescita e gli ormoni sessuali . L'organismo ne contiene nei muscoli , nei globuli rossi e in quelli bianchi, ma soprattutto negli organi.

* PRI : assunzione raccomanda per la popolazione, dai LARN - Livelli di Assunzione Raccomandata di Nutrienti per la popolazione italiana

Un altro studio del 2005 ha rilevato che vari composti di zinco, tra cui l'ossido e il solfato, non hanno mostrato differenze statisticamente significative nell'assorbimento quando aggiunti come fortificanti alle tortillas di mais .

Nota : come abbiamo detto sopra, i fitati vegetali – dall' acido fitico – ostacolano l'assorbimento dello zinco; questo significa che le persone che seguono una dieta vegetariana , o peggio vegana , potrebbero dover integrare l'assunzione di zinco.

Le maggiori fonti di zinco alimentare sono i prodotti di origine animale come carne, pesce , crostacei , pollame, uova e latticini .

Iniziamo col precisare che solo il 20-30% dello zinco presente negli alimenti viene assorbito dall'organismo ma, come avviene per molti altri nutrienti, questo processo è strettamente legato ad una regolazione intestinale .

Gravi carenze di zinco sono poco frequenti e sono caratterizzate da alterazioni cutanee, diarrea , perdita dei capelli , disturbi mentali e infezioni ricorrenti a causa dell'indebolimento delle funzioni immunitarie. Una carenza di zinco può inoltre predisporre ad una carenza di vitamina A . Per maggiori informazioni si consiglia la lettura dell'articolo: Zinco.

Tossicità

I principali effetti tossici si verificano in conseguenza di prolungate assunzioni di dosaggi superiori ai 150 mg al giorno e sono rappresentati prevalentemente da anemia, riduzione del colesterolo HDL, depressione della funzione immunitaria. La tossicità acuta è rara perché l'assunzione di forti dosi provoca vomito. Non risulta che lo zinco interagisca in modo negativo con alcun farmaco.

