OGM: Organismi Geneticamente Modificati

La modifica genetica degli OGM comporta la mutazione, l'inserzione o la cancellazione di alcuni geni bersaglio. Quelli inseriti provengono solitamente da una specie diversa (transgenico). Lo stesso si verifica anche in natura, quando uno scorcio di DNA esogeno (ad esempio virale) penetra per una qualche ragione la membrana cellulare fino al nucleo .

Nota : OGM non è necessariamente sinonimo di “transgenico”, che invece rappresenta un particolare tipo di OGM caratterizzato dall'aggiunta di materiale genetico ricavato da un secondo organismo NON correlato.

Utilità

Vantaggi degli alimenti OGM

Vediamo allora alcuni esempi di OGM già divenuti realtà nel settore agricolo e in quello alimentare:

Mais transgenico resistente alle larve della piralide (parassita delle coltivazioni di mais)

Patate con tolleranza alla dorifora e ai virus

Soia resistente all'erbicida Round-Up

Pomodori a maturazione dilazionata e dotati di proprietà insetticide

Colza con un miglior contenuto in acidi grassi (ridotto contenuto di acido erucico)

Fagioli con proprietà insetticide

Pomodori a maturazione ritardata

Riso in grado di sintetizzare precursori della vitamina A.

I potenziali benefici degli OGM non finiscono qui; si possono - ad esempio - produrre piantagioni che richiedono un minor apporto di sostanze chimiche e fitofarmaci, oppure una ridotta quantità d'acqua.

Piante OGM possono anche produrre alimenti con qualcosa in più (ad esempio vitamine e minerali) oppure con qualcosa in meno (tossine e sostanze allergeniche).

Tutti questi miglioramenti produttivi sono appannaggio sia degli agricoltori che dei consumatori, ai quali viene offerto un prodotto più sano e nutriente (con meno residui di sostanze chimiche e/o arricchito in nutrienti preziosi), più buono e meno costoso.

Possibili applicazioni degli OGM

Uscendo poi dai confini dell'agricoltura, per estenderli al settore industriale e medico-farmaceutico, scopriamo altre possibili ed entusiasmanti applicazioni degli OGM. In futuro, per esempio, potremmo somministrare ai nostri figli banane o altra frutta contenente un vaccino particolare, oppure riversare nell'acqua del mare colonie di microrganismi capaci di degradare, in sostanze innocue, il petrolio fuoriuscito da un'imbarcazione.