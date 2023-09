Alimenti ricchi di ferro: quali sono i migliori?

Il ferro è un minerale importantissimo per il nostro benessere e il mantenimento di un buon stato di salute.

Il corpo umano è costituito da ferro solo per lo 0,005% del peso (3-4 g), dei quali il 75% nell'emoglobina (ferro eme); tuttavia, questo ione è essenziale per la costituzione di importantissimi enzimi, citocromi e proteine di trasporto e stoccaggio dell'ossigeno.

Il fabbisogno di ferro può variare considerevolmente, soprattutto in base al sesso, all'età e alle condizioni fisiologiche, para-fisiologiche o patologiche. In linea di massima, le donne fertili ne richiedono di più rispetto agli uomini e alle donne in menopausa. Così come i soggetti giovani rispetto agli adulti. E in ultimo, come le persone colpite da disturbi legati al malassorbimento del ferro o alla sua eccessiva eliminazione.

Le RDA (Recommended Dietary Allowances) corrispondono a:

bambini: 7 mg / die in età compresa tra 1 e 3 anni; 10 mg / die in età compresa tra 4–8; 8 mg / die in età compresa tra 9 e 13.

donne: 15,0 mg / die in età compresa tra 15 e 18 anni; 18,0 mg / die in età compresa tra 19-50;8,0 mg / die da lì in poi;

uomini: 8,0 mg / die dai 19 anni in su;

gravidanza: 27 mg / die;

allattamento, di 9 mg / die.

La carenza di ferro è il deficit nutrizionale più comune al mondo. Cronicamente più diffusa nella popolazione femminile in età riproduttiva e in gestazione - o nei soggetti malati - la carenza di ferro può sfociare nell'anemia sideropenica, e conseguenti astenia, faticabilità e pallore; nei casi più gravi compaiono cefalea, palpitazioni, nevralgie, turbe vasomotorie e facilità alle infezioni.

Dal lato opposto, il ferro è uno dei pochi minerali che, se fortemente in eccesso, può indurre tossicità. Questo quadro è abbastanza diffuso in alcune patologie gravi, mentre casi rari ed isolati si sono osservati negli sportivi che fanno un'integrazione irragionevole del minerale a scopo prestativo - soprattutto nelle attività di endurance.

Per prevenire la carenza è essenziale rispettare una dieta equilibrata e, riferendosi alle persone più "a rischio", prediligere gli alimenti più ricchi di ferro e nella sua forma maggiormente biodisponibile.

Il ferro alimentare, infatti, non è tutto uguale. Di seguito scopriremo meglio perché.