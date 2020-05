Acidi Grassi Essenziali negli Alimenti

AGE e Dieta Occidentale Gli acidi grassi essenziali (AGE) sono due lipidi che devono essere necessariamente introdotti con gli alimenti. Nello specifico, si tratta di: Acido linoleico (AL o LA), capostipite degli acidi grassi della serie omega 6 ;

(AL o LA), capostipite degli acidi grassi della serie ; Acido alfa linolenico (AaL o ALA), capostipite della serie omega 3. Shutterstock Una volta introdotti tramite la dieta, gli acidi grassi essenziali vengono metabolizzati e trasformati in altri acidi grassi appartenenti alla medesima serie, grazie all'intervento di enzimi chiamati elongasi e desaturasi. Questi acidi grassi derivati sono dotati di proprietà specifiche, sia dal punto di vista funzionale che strutturale. Gli acidi grassi derivati da LA e ALA sono, rispettivamente Omega 6: acido gamma linolenico (GLA), acido diomogamma linolenico (DGLA) e acido arachidonico (AA).

(GLA), (DGLA) e (AA). Omega 3: acido eicosapentaenoico (EPA) e acido docosaesaenoico (DHA). L'acido arachidonico, pur non essendo realmente essenziale, lo può diventare con una carenza di acido linoleico o per l'incapacità di convertirlo a livello metabolico. Gli alimenti più utilizzati nella dieta occidentale sono più ricchi di omega 6 rispetto agli omega 3. Nonostante gli unici acidi grassi considerati "realmente" essenziali siano ALA e LA, gli enti di ricerca suggeriscono un livello minimo di assunzione anche per EPA e DHA (omega 3). In virtù dalla grande importanza che rivestono per la salute dell'uomo, l'apporto di sicurezza per EPA e DHA serve a scongiurarne la carenza. L'ente di riferimento nazionale è la SINU - Società Italiana di Nutrizione Umana - che ha stabilito i Livelli di Assunzione Raccomandata di Nutrienti ed Energia per la popolazione italiana (LARN).

Importanza degli AGE Funzioni Le funzioni degli AGE sono molte e per approfondirle consiglio la lettura dell'articolo dedicato. Sinteticamente, potremmo definire che: Costituiscono le membrane cellulari Regolano vari parametri metabolici (pressione arteriosa, trigliceridemia, colesterolemia, diminuiscono i danni dell'iperglicemia cronica ecc.) Nel giusto equilibrio, migliorano l'elasticità dei vasi sanguigni, bilanciano l'infiammazione, regolano la fluidità del plasma Come conseguenza dei due punti precedenti, possono abbassare il rischio cardiovascolare (probabilmente anche per il cervello) Sono necessari allo sviluppo fetale e alla crescita Esercitano un ruolo strutturale nella formazione del tessuto nervoso centrale e oculare Potrebbero tutelare il cervello dalla degenerazione con la vecchiaia Contribuiscono a diminuire certe forme di depressione ecc. Cuore, Cervello e Vista: Recenti Sviluppi Abbiamo anticipato che gli AGE possono contribuire alla salute del cuore, del cervello e della vista. In realtà, le molecole più coinvolte sono gli omega 3. In particolare, l'acido docosaesaenoico (DHA) rappresenta: Un elemento strutturale necessario alla formazione e al mantenimento in salute del tessuto nervoso e oculare.

Il precursore diretto delle prostaglandine antinfiammatorie tipo 3 (PG3) - anche se nell'organismo viene ricavato a partire dall'EPA, che a sua volta potrebbe essere sintetizzato dall'ALA. Circolazione, Cuore e Cervello: gli omega 3 intervengono positivamente diminuendo la pressione arteriosa negli ipertesi e nei soggetti normali. In più, tali molecole sembrano indurre un beneficio circolatorio e diminuiscono la densità, oltre che l'aggregazione, del sangue. Abbassano significativamente i trigliceridi nel plasma, soprattutto quando in eccesso, e alcuni studi (ma non tutti) indicano un blando effetto positivo sulla colesterolemia. Tutte queste caratteristiche, unite alla capacità antinfiammatoria, possono diminuire la probabilità di aterosclerosi, infarto e ictus. Le ricerche effettuate in merito privilegiano il ruolo della dieta e non rilevano un'importanza determinante dell'integrazione alimentare INDIPENDENTE dall'alimentazione generale. Tuttavia, in caso di carenza nutrizionale, è verosimile pensare che l'integrazione possa avere un ruolo positivo. Degenerazione del Cervello e della Vista: gli omega 3 sembrano avere un effetto positivo sulla prevenzione della degenerazione cerebrale, tutelando la salute mentale dai disagi cognitivi di lieve entità. Per ciò che riguarda la vista, in Canada si sono osservati buoni risultati nello sviluppo oculare dei bambini grazie all'integrazione con olio di foca. In Europa questo prodotto non è ammesso, ma può essere sostituito con olio di pesce, di alghe o di krill (ricchi di DHA). Non si conoscono effetti rilevanti sulla protezione della vista nella terza età.

Alimenti di Qualità e Sostenibili Ecosostenibilità Non tutti i prodotti della pesca sono in grado di far fronte a un prelievo massiccio da parte dell'uomo. Alcune specie stanno subendo negativamente la pesca intensiva e questo è vero in particolare per: certi tipi di salmone, certi tipi di merluzzo, tonno rosso e tonno obeso. D'altro canto, utilizzando i mangimi a base di krill (anello basilare della catena alimentare marina), anche l'allevamento può risultare poco ecosostenibile. Qualità La qualità degli alimenti si valuta in termini di concentrazione di omega 3 attivi al momento del consumo. Questa è inferiore nei prodotti allevati, per l'utilizzo di mangimi, e in quelli conservati malamente (anche selvatici). Un altro fattore che incide sulla qualità è le presenza di inquinanti ambientali. Nella maggior parte dei casi, si tratta di un fattore NON modificabile. Gli unici accorgimenti da seguire sono: Prediligere creature di modeste dimensioni.

Limitare la frequenza di consumo a 3-4 volte settimanali. Per gli Integratori è Diverso? No, lo stesso vale per gli integratori. Per questo esistono due enti di certificazione che garantiscono qualità e sostenibilità. IFOS™ (International Fish Oil Standards): è un ente indipendente che analizza e valuta la qualità, la contaminazione e la stabilità dell'olio di pesce; se idonei, i prodotti valutati guadagnano la certificazione. FOS (Friend of the Sea): è un'organizzazione non governativa (ONG) senza scopo di lucro che mira a conservare e tutelare l'ecosistema marino; certifica i prodotti ottenuti per mezzo di pesca e acquacoltura che rispettano i criteri stabiliti dalla FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations).