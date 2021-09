Alimentazione dell’Anziano: Fabbisogni Nutrizionali

Introduzione L'alimentazione dell'anziano è, con tutta probabilità, la branca della dietetica maggiormente sottoposta a rettifiche ed adattamenti. Shutterstock Questo perché, negli ultimi decenni, l'età media della popolazione italiana è aumentata significativamente, enfatizzando l'importanza di garantire un adeguato processo di invecchiamento – importante sia a livello sociale che economico. L'obbiettivo della ricerca scientifica non è tuttavia di raggiungere il grado massimo di longevità, ma di assicurare che ognuno possa godere del miglior stato di salute possibile e qualità della vita fino all'insorgenza di morte naturale. Per fare ciò è determinante gestire in maniera ottimale il processo di invecchiamento. Tale "declino fisiologico", per quanto inevitabile, può infatti avere un decorso positivo o negativo. Questa tendenza è in gran parte determinata dallo stile di vita globale pregresso e corrente, in termini di dieta e livello di attività motoria, che a loro volta influiscono su composizione corporea e stato metabolico. La copertura nutrizionale ha quindi un'importanza del 50% sulle variabili modificabili, mentre il 50% rimanente è costituito dall'esercizio fisico auspicabile. Di seguito cercheremo di capire meglio quali sono i fabbisogni nutrizionali più importanti da garantire per l'anziano sano, riportando anche ciò che andrebbe limitato.

Acqua Fabbisogno d’acqua per l’anziano Uno degli aspetti più difficili da tenere sotto controllo in terza età è lo stato di idratazione. Gli anziani sono infatti più predisposti a disidratarsi rispetto ai giovani, soprattutto a causa di un inefficacie stimolo della sete. Anche in tal senso, l'attività motoria è di grande aiuto. Nell'organismo l'acqua viene apportata grazie alle bevande e agli alimenti. Difficile stabilire un fabbisogno medio, soprattutto a causa del diverso grado di sudorazione. Diciamo che un soggetto sano, in un clima mite, potrebbe mantenere l'omeostasi assumendo circa 2000 ml/die d'acqua, oppure 1 ml di acqua ogni kcal assunta con la dieta (da cibo e acqua). Un buon sistema per raggiungere la quota giusta senza dover fare troppi conteggi è di includere quotidianamente: latte e yogurt, frutta e verdura; l'uso di primi piatti a zuppa è molto utile.

Energia Fabbisogno energetico per l’anziano Il fabbisogno energetico dell'anziano è, in genere, più basso rispetto a quello dell'adulto. Questo è dovuto a una riduzione del consumo basale e a un più moderato livello di attività motoria – pensionamento lavorativo, astensione dall'esercizio fisico, minor impegno hobbystico all'aperto ecc. Attenzione! Ciò è vero solo per i soggetti sedentari. Si è infatti riscontrato che le persone impegnate significativamente sul piano motorio preservano più lungamente non solo la funzionalità dell'apparato locomotore, non solo un peso fisiologicamente corretto, non solo una maggior efficienza metabolica, non solo maggiori capacità mentali, non solo un trofismo muscolare superiore, ma anche un metabolismo basale più sostenuto. Di seguito riporteremo una tabella estrapolata direttamente dalle tabelle Società Italiana di Nutrizione Umana-SINU, 2014 e LARN – Livelli di assunzione di riferimento per la popolazione italiana. Fabbisogno energetico medio (AR) in età geriatrica LARN PER L'ENERGIA Statura Peso corporeo MB FABBISOGNO ENERGETICO (kcal/die) PER UN LAF DI: (m) (kg) (kcal/die) 1,40 1,50 1,60 1,75 Maschi 60-74 anni 1,50 50,6 1300 1820 1950 2080 2280 1,60 57,6 1380 1940 2080 2220 2420 1,70 65,0 1470 2060 2210 2360 2580 1,80 72,9 1570 2190 2350 2510 2740 Maschi ≥75 anni 1,50 50,6 1240 1740 1870 1990 2180 1,60 57,6 1300 1820 1950 2080 2280 1,70 65,0 1360 1910 2050 2180 2390 1,80 72,9 1430 2000 2150 2290 2500 Femmine 60-74 anni 1,50 50,6 1150 1610 1730 1850 2020 1,60 57,6 1220 1700 1830 1950 2130 1,70 65,0 1290 1800 1930 2060 2250 1,80 72,9 1360 1900 2040 2170 2380 Femmine ≥75 anni 1,50 50,6 1120 1570 1680 1790 1960 1,60 57,6 1190 1660 1780 1900 2080 1,70 65,0 1260 1760 1890 2020 2210 1,80 72,9 1340 1870 2010 2140 2340 MB: metabolismo di base; LAF: livello di attività fisica.

I valori di MB e di fabbisogno energetico arrotondati a 10 kcal/die.

Età considerata come età anagrafica; ad esempio, l'intervallo 60-74 anni corrisponde al periodo fra il compimento del sessantesimo e il compimento del settantacinquesimo anno di vita.

Per omogeneità, stessi valori di peso e statura per maschi e femmine.

MB stimato con l'equazione utilizzata nella revisione 1996 dei LARN (SINU, 1998).

LAF in un intervallo compreso fra un profilo sedentario e un profilo sedentario ipocinetico.

Fabbisogno energetico ricavato come MB×LAF.

I valori mostrati sono esemplificativi e non hanno alcun significato normativo. Attenzione! A causa di una maggior suscettibilità alla malnutrizione, negli anziani è sconsigliato intraprendere percorsi dietetici dimagranti impegnativi. Inoltre, un modesto sovrappeso è considerato preventivo dai traumi contusivi. Solo in caso di patologie superiori e di obesità, può essere raccomandato iniziare una terapia alimentare adeguata e sempre sotto consiglio del medico.