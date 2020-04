Effetti dell'Alcol (Etanolo)

Effetti Generali

Quali sono gli effetti generali dell'assunzione di etanolo?

L'alcol etilico, quando viene assunto a dosi elevate, può essere considerato a tutti gli effetti una droga, dotata di azioni tossiche sull'intero organismo. Infatti, questa sostanza viene metabolizzata dal corpo, non in funzione delle reali esigenze organiche (come accade per i nutrienti), ma con l'unico scopo di essere neutralizzata ed eliminata.

Quando il metabolismo e l'escrezione dell'alcool non sono sufficientemente efficaci, inizia una vera e propria intossicazione, che si manifesta immediatamente con alcuni sintomi nervosi ed evolve in base all'alcolemia (quantità di etanolo nel sangue misurata in g/l).

L'ossidazione dell'alcol libera una quantità notevole di energia (7 Kcal per grammo ossidato), senza però fornire nutrienti e predisponendo a:

Sintesi di Acetil CoA e successivamente di acidi grassi

Iperinsulinemia

Ipoglicemia

Deposito adiposo.

Quindi l'alcol, nonostante un elevato potere energetico, non ha nessuna valenza dal punto di vista nutrizionale; ecco perché, in ambito dietetico, si usa dire che quelle dell'alcol sono “calorie vuote”.