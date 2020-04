Chimicamente parlando, l'etilico è un alcol “propriamente detto” con formula lineare CH 3 CH 2 OH. A temperatura ambiente è incolore, parzialmente volatile e con odore caratteristico; bolle a 70°C, quindi prima dell' acqua , ma è infiammabile già a 12°C. E' solubile in acqua e in certi solventi; egli stesso può diluire efficacemente alcuni grassi .

Alimentazione e Nutrizione

Alcol in alimentazione

In ambito alimentare, con il termine alcol si intende quello etilico (o etanolo), che sta alla base delle cosiddette bevande alcoliche, in percentuali variabili e stimate con la cosiddetta gradazione alcolica.

Alcol in nutrizione

In nutrizione, l'alcol è considerato un “non nutriente” con funzione calorica indiretta. Infatti, come vedremo meglio più avanti, pur essendo “progettato” per metabolizzarlo in piccole quantità, l'organismo umano non può utilizzarlo direttamente a scopo energetico. Ecco perché tutto l'etanolo assunto con le bevande viene convertito dal fegato in altre molecole fino all'acetil coenzima A, che può venire ossidato a scopo energetico o convertito in acidi grassi da stoccare all'interno del tessuto adiposo o nel fegato stesso.

Calcolando l'entità della “conversione in grassi” e correggendolo per il “costo energetico del processo”, l'etanolo fornisce 7 calorie per grammo.

Impatto metabolico dell'alcol ed effetti indesiderati

Dal punto vista metabolico, l'etanolo è considerato un insulino-stimolante (quindi un ipoglicemizzante che favorisce l'aumento della massa grassa) e un potente diuretico.

Assunto in eccesso (rispetto alla capacità di “smaltirlo”) nel breve termine l'etanolo è un composto nervino psicotropo potenzialmente tossico (difficilmente si rivela fatale); assunto in eccesso nel lungo termine, può scatenare una forma di tossicodipendenza psico-fisica molto grave e compromettere la salute fino alla morte.

Si presume che l'uomo abbia sviluppato gli enzimi necessari al metabolismo dell'alcol etilico per limitare le intossicazioni scatenate dall'assunzione di frutta e verdura mal conservata.

Alcol metilico

Altri tipi di alcol sono invece tossici anche a bassissime concentrazioni e possono risultare facilmente mortali. Uno di questi è il metanolo o alcol metilico; anche detto spirito di legno, può contaminare certi superalcolici distillati malamente (ad esempio la grappa, per la tipica composizione delle vinacce).

Approfondimenti sull'alcool