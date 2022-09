Alcol e bodybuilding: cosa succede ai muscoli? Chi fa palestra può bere? Quanto?

Tra i molti quesiti che attanagliano la mente dei culturisti amatoriali, quasi sempre figura anche l'incertezza sugli effetti dell'alcol nella crescita e nella definizione muscolare ; sono infatti pochi gli atleti e i bodybuilder che rinunciano ad una "bevutina" nelle sere di svago e, vista l'influenza dell'alcol in molti neurotrasmettitori così come lo stato metabolico ed ormonale, quindi la composizione corporea, è certamente un argomento su cui discutere.

Tuttavia a differenza di carboidrati , grassi e proteine, l'organismo non ha la capacità di utilizzarlo in maniera diretta per la produzione di energia e nemmeno di stoccarlo come riserva; ciò comporta che il suo metabolismo abbia la priorità sul resto dei nutrienti .

Nel senso che un amatore che intende semplicemente mantenersi in forma può tranquillamente includere una o due unità alcoliche giornaliere; un bodybuilder (vero), d'altro canto, assolutamente no.

In questo articolo parleremo non solo di alcol etilico in generale, ma dell' impatto che può esercitare nella pratica e nei risultati del bodybuilding .

In entrambi i casi il risultato è comunque un aumento dell'acetato e, in seguito, dell'acetyl-CoA che:

Non si è del tutto compreso il meccanismo ed il motivo dei suoi diversi effetti sugli individui; primi studi mostrano un certo legame dell'etanolo con delle proteine su dei recettori non specifici, ma altri, più recenti, contraddicono questo mostrando l'esistenza di specifici recettori per l'alcol.

L'etanolo non ha una vera e propria emivita come le altre droghe, visto che il suo metabolismo è limitato dall'ADH, quindi dalla possibilità di variazioni a seconda della concentrazione sia sua che degli enzimi; il DHT (ormone androgeno dato dalla trasformazione-riduzione del testosterone) ad esempio, influenza l'ossidazione dell'etanolo; aumenta l'intensità e la velocità di intossicazione, poiché velocizza la distruzione degli enzimi ADH; ne rallenta, quindi, la velocità di smaltimento.

Quando una grande quantità di alcol raggiungere lo stomaco, la velocità di assorbimento tende a superare la distribuzione sistemica (nell'organismo) andando ad inondare di alcol le arterie, quindi il cervello; motivo per cui 4 bicchieri intossicano più se bevuti in un'ora invece che sorseggiandoli in 4 ore.

Se assunto per bocca, la rapidità del raggiungimento di un certo picco alcolico nel sangue dipende anche dalla quantità di cibo che si trova nello stomaco. Nel caso in cui si beva a stomaco pieno, un drink verrà assorbito più lentamente.

Curiosamente, l'alcol etilico può essere assorbito anche nel colon retto, come sanno bene alcuni adolescenti che lo assumono sotto forma di enteroclismi (non senza aumentare i rischi per la salute, vista la più elevata tossicità in questa forma). Questo servirebbe ad evitare il classico alito vinoso – peccato che l'espulsione dell'etanolo, come vedremo, avvenga comunque anche per espirazione polmonare dopo pochi minuti.

L'alcol ha un'elevatissima biodisponibilità per via orale ed il suo assorbimento avviene già nelle mucose della bocca, ma prevalentemente nello stomaco, grazie ad un'alta concentrazione di enzimi ADH in questo primo snodo.

L'azione dell'etanolo sulla dopamina è tipica delle droghe psicotrope. In particolar modo è l'azione dopaminergica sulla "via del piacere" o, più precisamente, " sistema mesolimbico" – regolato dalla VTA (area ventrale tegmentale) e dal NAC (nucleo accumbens) – che comporta la vasta scala dei sintomi di astinenza.

Il naloxone, un oppioide antagonista, sembra dar ottimi risultati come cura all'alcolismo poiché elimina la sensazione di piacere data dalla stimolazione degli oppioidi. Ad ogni modo, somministrare un farmaco che mantenga uno stato perenne di simil-depressione potrebbe non essere la strada giusta per eliminare una dipendenza.

Si ha una sostanziale differenza nel livello di concentrazione di oppioidi endogeni tra alcolisti e non. Dopo assunzione di uguale quantità di alcol, i primi hanno un livello sub-basale ed in risposta all'etanolo questi raggiungono un picco superiore a quello notato nei non alcolisti.

NMDA è l'acronimo di "n-methyl-D-aspartato" il quale è il maggior legante per questa famiglia di recettori. NMDA è uno dei 3 tipi di recettori per il glutammato, il neurotrasmettitore principale con funzione eccitatoria.

ECF, "funzioni cognitive esecutive", è quella parte razionale che ci permette di monitorare noi stessi, i nostri comportamenti, che ci dà la capacità di limitarci, di frenarci anche grazie a paragoni con errori fatti in passate esperienze. L'alcol distrugge questa capacità cognitiva e ciò spiega il comportamento impulsivo nei momenti in cui siamo "intossicati".

Vi sono anche forti prove che l'etanolo induca una certa "tossicita ossidativa" promuovendo la formazione di radicali liberi ed aumentando i markers di "stress ossidativo" come i perossidi formati dai lipidi. In tal caso è consigliato uno buono spettro di antiossidanti.

L'ippocampo è una regione del nostro cervello che funge da "ponte" tra la memoria a breve termine, immediata e di poca capienza, e quella a lungo termine, dal fluire lento ma stabile ed a capienza illimitata. La memoria a lungo termine ci permette di conservare tutte le nostre esperienze, riviverle come ricordi e/o utilizzarle come termine di paragone per pianificazioni future. L'ippocampo ha il compito di trasportare le varie "istruzioni" che arrivano alla memoria a breve termine verso quella a capienza maggiore e renderle, in tal modo, disponibili per il futuro.

Dimagrimento

Sopra abbiamo specificato che l'alcol è un "fattore energetico indiretto" e come tale possiede una certa valenza calorico: 7,1 chilocalorie per grammo (kcal/g). A differenza di carboidrati, lipidi e protidi, l'etanolo ha uno scarsissimo indice di sazietà; l'alcol non sostituisce i macronutrienti energetici, ma aggiunge altre calorie ad essi.

Adesso pensate che un'unità alcolica, diciamo uno shot di whisky, un bicchiere di vino, una lattina di birra, contiene in media 12 g di alcol. Un "drago delle bevute", figura altresì diffusa tra i giovani e non, può tracannare tranquillamente una quindicina di unità. Sarebbero così circa 1500 kcal dal solo etanolo aggiunte alla nostra dieta – non contiamo la possibile corsa verso il primo "piadinaro" per riempire il buco lasciatoci dalla bevuta.

A parità di calorie, date dall'etanolo ed eventualmente dai carboidrati – nei cocktail o nella birra – non esiste una bevanda alcolica più ingrassante di un'altra.

Esistono alcuni studi che mostrano un identico o anche minore BMI tra alcolisti e non, anche se i primi avevano un introito calorico superiore di circa 1000 kcal rispetto ai non alcolisti; questo ha portato a postulare che l'alcol non aggiunga calorie e venga trattato dal corpo come fosse un "acido"

Scendiamo un poco più a fondo e non limitiamoci al solo BMI; gli alcolisti hanno, rispetto ai non bevitori, una composizione corporea che va a favore della massa grassa. La loro % di massa magra è molto misera se confrontata a quella dei non alcolisti e dei bevitori saltuari, anche se il BMI è quasi identico. Gli alcolisti sono per così dire degli "skinny-fat" – all'apparenza magri, ma con pochi muscoli e molto più grasso di quanto sembri.

L'alcol influenza vari nostri ormoni favorendo la cosiddetta "via catabolica sistemica"; semplicemente, incentiva la perdita di massa muscolare favorendo l'accumulo di grasso. In passato si credeva incentivasse il deposito addominale più di un qualsiasi eccesso calorico; studi recenti hanno smentito questa ipotesi.

Un approfondimento scientifico ha dimostrato che l sostituzione isocalorica dei carboidrati con l'alcol, in una dieta ipocalorica, migliora e velocizzi la perdita di grasso. Altri ancora notano come l'aggiunta di un tot di calorie dall'etanolo, in una dieta da mantenimento, porti ad un guadagno di peso minore di quanto atteso.

La spiegazione la troviamo anche nelle varie interazioni dell'alcol sul nostro stato metabolico ed ormonale; 1,32 g/kg di etanolo aumentano la termogenesi – dissipazione dell'energia sotto forma di calore – di solo il 7 % in 24 ore, ma teniamo conto anche dell'effetto sul livello delle catecolamine, che incentiva ancora di più la termogenesi. Inoltre, l'etanolo ha dei costi metabolici molto alti, quindi parte delle sue calorie viene investita per eliminarlo in seguito. Attenzione però, essendo ipoglicemizzante, assumere troppo etanolo in assenza di carboidrati porta facilmente a malessere intenso.

Tutto ciò spiegherebbe il minor guadagno di peso e grasso di quello atteso. Rendiamo le cose un po' più pratiche; poniamoci la domanda attesa: "L'alcol fa ingrassare?". Certamente sì; l'acetato derivato dal metabolismo dell'etanolo blocca del tutto la lipolisi e incentiva la "de novo lipogenesi" (sintesi di acidi grassi da diversi substrati).

Ciò che veramente importa comunque è che lo smaltimento dell'alcol ha la "priorità metabolica" sui restanti macronutrienti e questo comporta uno "shift" del metabolismo di grassi e carboidrati verso la via della lipogenesi.

2 o 3 unità alcoliche a settimana non bastano per rovinare la dieta; il rapporto "calorie introdotte VS calorie consumane" fa sempre da padrone, anche se è importante tener conto delle influenze dell'alcol sul nostro sistema ormonale e di questo ne parlerò subito dopo.

Non prendiamo in considerazione, ovviamente, l'effetto disinibitorio dell'alcol anche nei confronti dell'assunzione alimentare, il suo ruolo aperitivo e la tendenza a ridurre la percezione della sazietà, perché trattasi di meccanismi che incidono indirettamente sul guadagno di peso in adipe.

