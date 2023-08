Acqua e sport: perché e quanto è importante, e cosa bere

Perché e quanto è importante bere?

Nel corso di un' intensa attività fisica e della pratica sportiva regolare, la quota di acqua che viene persa può raggiungere valori rilevanti e compromettere tanto il risultato sportivo quanto lo stato di salute dell'atleta.

Lo sport, infatti, si caratterizza per un rilevante incremento della produzione di energia da parte delle fibrocellule muscolari, rispettivamente impegnate nel gesto tecnico della specifica disciplina.

Conseguentemente, e di pari passo con l'aumentare dell'utilizzazione dell' ATP, si verifica una liberazione di calore che, a sua volta, è responsabile dell'innalzamento della temperatura.

Se non fisiologicamente compensata dai naturali sistemi di "raffreddamento", l'aumento della temperatura corporea interna costituirebbe un potenziale fattore di rischio per la salute degli atleti, oltre che un elemento sfavorevole per la prestazione atletica.

Pertanto, quando è sottoposto ad uno sforzo fisico - tanto più se svolto in condizioni di temperatura e umidità ambientale elevate - l'organismo umano deve necessariamente attivare il meccanismo di termoregolazione in grado di mantenere e/o abbassare la temperatura corporea; questo è chiamato termodispersione.

Il processo più efficace (ma non l'unico) è certamente la sudorazione che, durante il lavoro muscolare, espelle acqua dalle ghiandole sudoripare per lasciarla evaporare nell'ambiente. Anche la ventilazione polmonare determina una dispersione di calore corporeo e di acqua.

Infatti, l'espulsione di 1,0 grammo (più o meno un millilitro) di acqua disperde 0,58 Kcal.

Tuttavia, a questo proposito, è bene ricordare che:

sudare non determina un elevato dispendio energetico (sudare non fa dimagrire come molti pensano);

solo l'acqua effettivamente evaporata produce una riduzione della temperatura corporea; viceversa, quella che rimane negli indumenti rimossi partecipa solo parzialmente a controllare la temperatura corporea e, se in eccesso, può addirittura ostacolare il processo favorendo ulteriore sudorazione.

Nonostante la disidratazione costituisca un fattore limitante per la performance e un elemento pregiudicante la lucidità mentale e lo stato di salute, in certi soggetti che svolgono prestazioni estreme, si possono osservare variazioni di peso quasi anormali e insostenibili per la maggior parte delle persone. Queste sono ovviamente rappresentate in grandissima parte da sudore.

Il sudore è un liquido biologico costituito prevalentemente di acqua, con minime quantità di sali minerali, come sodio, cloro, magnesio, potassio e anche di ferro e calcio. Il loro rapporto è molto sbilanciato sul sodio e sul potassio, che sono i più abbondanti.

Abbiamo parlato di acqua, ma anche gli ioni esercitano un ruolo determinante. Infatti, ad oggi, nell'ambito sportivo non si parla più di carenza di acqua o di minerali, ma sempre di entrambi .

La carenza di acqua e minerali, fino alla disidratazione, è una condizione mal tollerata dell'organismo:

una perdita di appena il 2% del volume dell'acqua totale corporea (ATC) altera la termoregolazione e influisce negativamente sull'efficienza e sulle capacità fisiche del soggetto; una perdita del 5% comporta il rischio di crampi ed è in grado di determinare una riduzione del 30% della prestazione sportiva. perdite superiori compromettono l'omeostasi dell'organismo e risultano pericolose (ipertermia, colpo di calore, squilibrio elettrolitico ecc.).

E' chiaro, pertanto, che la principale integrazione di cui necessitano gli atleti sia quella idro-salina; ciò vale tanto per gli sportivi di élite che per quelli di normale capacità atletica.