Sodio dell’Acqua: è Importante per lo Sportivo?

Detto questo, per gli sportivi che sudano ed espellono vapore con la ventilazione polmonare, la questione cambia parecchio. Essendo una reazione estremamente variabile, non solo per il carico allenante, ma anche per il set individuale, non è possibile uniformare la stima del fabbisogno che si avvicini sufficientemente ad un dato applicabile. Esistono delle formule empiriche, che tuttavia, sul campo, lasciano il tempo che trovano.

Per di più, il monte idrico non è soddisfatto dalle sole bevande, ma anche dai cibi . Una dieta equilibrata da pressappoco 2000 kcal ad esempio, con porzioni adeguate di tutti gli alimenti - inclusi frutta e verdura , latte e yogurt – fornisce circa 1,2-1,3 litri (L) d'acqua. Secondo il rapporto 1/1, il fabbisogno d'acqua sarebbe 200 ml, ovvero 2 L. Mancherebbero solamente 700-800 ml al completo soddisfacimento del fabbisogno. Siccome un bicchiere d'acqua ne fornisce più o meno 200 ml, bevendone 1 a pasto (inclusi gli spuntini ) si raggiungerebbe facilmente l'obbiettivo.

Attenzione però, non è che il fabbisogno aumenti o diminuisca in base alla quantità di calorie nutrizionale introdotta – anche se l'acqua è effettivamente essenziale all' omeostasi generale, quindi anche ai processi cellulari energetici . Quello del rapporto 1/1 è un semplice metodo di stima, comodo e pratico se rivolto alla popolazione generale.

Nota : esistono anche condizioni nelle quali è raccomandato aumenta l'apporto di acqua oltre il fabbisogno, come per velocizzare l'escrezione di principi farmacologici o tossici.

Esistono poi numerose condizioni disagevoli, predisposizioni individuali e malattie che incidono molto sul fabbisogno di acqua e minerali . Queste vanno dalle meno gravi, come l'attitudine alla litiasi (sia renale che biliare ) e la stipsi , fino all' insufficienza renale e agli edemi (anche da terapie farmacologiche). Queste casistiche sono totalmente escluse da quanto discuteremo in seguito .

L' attività fisica in sé, da questo punto di vista, esercita un influsso positivo . A primo acchito tale affermazione sembrerebbe "cozzare" totalmente con il principio della sudorazione da sforzo e dell' escrezione renale dei cataboliti (soprattutto gruppi azotati e corpi chetonici ). In realtà, la pratica di esercizio motorio sembra migliorare la sensibilità/efficacia agli stimoli fisiologici, come anche quello dell' appetito , dell'evacuazione intestinale, il ciclo sonno veglia ecc. Richiede, ovviamente, un'attitudine idratante superiore .

E siamo veramente sicuri che abbattere la concentrazione di sodio nella dieta, aumentando la diuresi, sia veramente un effetto benefico per l'organismo? In alcuni casi, assolutamente no!

In ultimo, per lo più, la ritenzione idrica – ammesso che insista realmente – è il risultato di altri squilibri, come ormonali, di circolazione sanguigna e/o linfatica ecc.

Non si esclude la possibilità che, in presenza di certi fattori predisponenti o disturbi, qualcuno possa tendere a concentrare più sodio di altri nei fluidi extracellulari, e con esso anche acqua; ma parliamo di inezie.

Semplicemente non è in alcun modo giustificabile; trattasi di puro marketing, basato sulla strumentalizzazione del cosiddetto potenziale osmotico .

Quanto Sodio Assumere

Fabbisogno di sodio

Giungiamo finalmente alla questione minerali e sodio.

È davvero raro sentir parlare di fabbisogno di sodio. Questo perché, nelle persone sane, la carenza di questo macroelemento è un evento talmente improbabile da spingere gli enti di ricerca quasi ad ignorarne l'eventualità.

Dopotutto, l'attitudine collettiva occidentale è di assumerne livelli cronicamente eccessivi tramite il sale da cucina (cloruro di sodio), con conseguenze talvolta negative per la salute come il peggioramento dell'ipertensione (se sodio-sensibile) e di alcuni sintomi gastrici – legati soprattutto ai cibi ricchi di sodio.

C'è da dire che il cloruro di sodio (NaCl) è non composto esclusivamente dal minerale imputato, ma per il 60% da cloro (Cl).

Ad ogni modo, secondo le indicazioni europee ed italiane, l'apporto quotidiano di sodio dovrebbe assestarsi nell'intervallo tra i 0,6 ed i 3,5 grammi (g), mentre le RDA americane indicano livelli leggermente inferiori (0,5-2,3 g/die). Tale quota viene facilmente assicurata da una dieta varia e bilanciata, senza la necessità di aggiungere sale alle pietanze .

Oltre a quello discrezionale, ovvero aggiunto per mano del commensale all'acqua della pasta, nell'insalata, sui secondi piatti ecc., è assolutamente da conteggiare anche sul livello intrinseco dei cibi lavorati e conservati. Parliamo soprattutto di: conserve in salamoia (come i legumi in barattolo) e sott'olio ma precedentemente cotte in salamoia (come il tonno e lo sgombro sott'olio), i formaggi soprattutto stagionati, i salumi e i prodotti della pesca salati (prosciutto, salame, baccalà, bottarga ecc.), gli snack (patatine in sacchetto, arachidi salate ecc.) ecc.

Sodio per gli sportivi

Ma per gli sportivi vale la stessa raccomandazione? Dipende.

Nel sudore, principale via di escrezione del sodio per lo sportivo (oltre alle urine), il sodio è presente a livelli medi di 35 milliequivalenti per litro (mEq/L), ovvero 70 milligrammi (mg) per decilitro (dl), cioè 0,7 g/L.

Un soggetto che si alleni in discipline aerobiche per un'ora al giorno potrebbe tranquillamente sudare 1,0 litri di liquido a sessione.

Egli perderebbe circa 0,7 g Na per volta, aumentandone di conseguenza il fabbisogno, e rendendo così un'ipotetica dieta "equilibrata" sita al limite inferiore di intake (0,6 g/die) del tutto insufficiente.

Bisogna ammettere che, a rigor di logica, uno sportivo che si allena molto dovrebbe anche aumentare l'apporto di cibi, a loro volta fonte di sodio. Ciò nonostante, il divario tra fabbisogno e livelli introdotti rimarrebbe inadeguato.

Conseguenze di un insufficiente livello di sodio nello sportivo

Quali sarebbero le conseguenze di un insufficiente apporto di sodio per uno sportivo?

Tendenzialmente l'iponatremia che, nello sportivo, si manifesta prima di tutto con crampi muscolari – precoci rispetto al sedentario, per varie ragioni – e poi con anoressia lieve, cefalea, alterazione dello stato mentale, confusione, convulsioni e coma.

Il rischio di iponatremia dello sportivo è, contrariamente al soggetto sano e sedentario, piuttosto realistico.

In particolare, una dieta di tipo iposodico perché privata di sale discrezionale ed occulto (aggiunto in lavorazione), associata al consumo di acqua povera di sodio (generalmente a basso residuo fisso), può aumentare il volume di sangue diluendo le già ridotte concentrazioni ematiche di Na .

Da riferire anche che l'allontanamento cronico del sale maino dalla propria alimentazione può facilitare il deficit di iodio, evenienza in gran parte risolta aggiungendo ulteriori livelli di quest'ultimo minerale al sale da cucina.

In ultimo ma non per ultimo, un riferimento sull'aumento della diuresi nello sportivo dovuto al consumo di acque iposodiche lontano dalla performance.

Questo effetto è assolutamente da evitare, anzitutto per ragioni di "idratazione" e recupero dallo sforzo. Uno dei primi adattamenti post allenamento è il ripristino dei liquidi e delle concentrazioni ioniche nei vari fluidi, sia extra che intracellulari; assumendo prodotti che favoriscono la diuresi, si va ad ostacolare questo processo di compenso.

Per di più, aumentando la diuresi si tende ad enfatizzare anche l'escrezione di altri minerali, come il potassio e il magnesio.

Anche questi, come il sodio, sono macroelementi con carica ionica positiva molto importati e soggetti a perdite sudoripare. D'altro canto, rispetto a quest'ultimo, risultano molto più complicati da assumere in quantità soddisfacenti.

Enfatizzare la filtrazione renale significa perdere quantità ancora superiori di potassio e magnesio, un effetto assolutamente da evitare nello sportivo che, anzi, dovrebbe curarne minuziosamente l'intake con la dieta e gli integratori.