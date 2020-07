Reali Benefici

Reali benefici dell'acqua Kangen

In realtà, non esistono prove scientifiche a sostegno della maggior parte delle suddette ipotesi.

Di certo l'acqua Kangen con ridotte concentrazioni di certi minerali può contribuire a moderare l'incidenza di alcune forme di calcolosi renale. Tuttavia lo stesso risultato può essere ottenuto intervenendo sulla composizione minerale di un'acqua non ionizzata.

Per fortuna, l'equilibrio del pH nell'organismo sano ed eunutrito non viene compromesso facilmente. Gli studi effettuati a riguardo smentiscono la teoria della dieta acido-base e l'acqua Kangen alcalina con essa.

E' anche difficile credere che l'acqua Kangen possa entrare in circolo e agire come antiossidante al pari delle vitamine A, C, E, dello zinco e del selenio, o dei polifenoli. Esistono dei sistemi di misurazione dello stress ossidativo e sarebbe utile effettuare dei test per verificare la veridicità di questa affermazione.

Non è chiaro per quale motivo l'acqua Kangen alcalina dovrebbe vantare un potenziale di idratazione superiore al normale; per capire se si tratta di una "bufala" è sufficiente confrontare due rilevazioni alla bioimpedenziometria (BIA), una con una dieta normale e una dopo aver sostituito per 7 giorni l'acqua normale con l'acqua Kangen (alimenti e attività fisica devono essere gli stessi).

L'eliminazione degli inquinanti attraverso il sistema Kangen pare limitata solo a certe tossine. Poiché esistono vari tipi di molecole indesiderate aventi caratteristiche chimico-fisiche differenti, è logico dedurre che alcuni composti non vengano eliminati altrettanto facilmente. Al contrario, potrebbero aumentare.

Dando per scontato che il potenziale di ossidoriduzione possa incidere sulla flora batterica intestinale, è difficile credere che questa selezione prediliga i microorganismi fisiologici a discapito di quelli patologici. Infatti, la virulenza e la patogenicità sono aspetti quasi sempre legati alla specie e talvolta variano in base alla soggettività. Sarebbe una gran fortuna che l'acqua Kangen eliminasse proprio quelli rischiosi per l'uomo.

In alcuni studi effettuati su ratti con alti livelli di prodotti finali della glicosilazione avanzata e nutriti con acqua alcalina, si è osservato un effetto epatoprotettivo; gli studi non sono stati riproposti sull'uomo.

L'acqua Kangen costituisce la scelta più ragionevole nell'alimentazione dello sportivo. Ipotizzando che possa esercitare un effetto tampone, questa bevanda potrebbe sostituire efficacemente gli integratori di bicarbonato. Tuttavia, di per sé non è in grado di rimpiazzare gli integratori alimentari idro-salini. Al contrario, se arricchita in potassio e magnesio (possibilmente anche di glucosio per donarle isotonicità) rappresenterebbe un'alternativa più che auspicabile.

Il consumo di acqua Kangen è concesso ai soggetti sani, con reni perfettamente funzionanti e che non seguono terapie farmacologiche destinate alla regolazione urinaria.