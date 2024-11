L'acqua dello sportivo dev'essere povera di sodio?

In questo articolo tratteremo un argomento di grande interesse collettivo: il contenuto di sodio (Na) nell' acqua e il relativo impatto sulla ritenzione idrica e sulla salute.

Fabbisogno di sodio: perché è importante per gli sportivi?

A cosa serve il sodio?

Il sodio è un elemento essenziale per la crescita e la buona salute dell'uomo.

In un organismo adulto ne troviamo circa 92 grammi (g), distribuiti soprattutto nei liquidi extracellulari (40%), nel tessuto osseo (43%) - che funge da riserva -, nel connettivo e nella cartilagine.

Le funzioni del sodio sono varie e molto importanti:

Fabbisogno di sodio

È davvero raro sentir parlare di fabbisogno di sodio. Questo perché, nelle persone sane, la carenza di questo macroelemento è un evento talmente improbabile da spingere i professionsiti del settore quasi ad ignorarne l'eventualità.

Dopotutto, l'attitudine collettiva occidentale è di assumerne livelli cronicamente eccessivi tramite il sale da cucina (cloruro di sodio), con conseguenze talvolta negative per la salute come il peggioramento dell'ipertensione (se sodio-sensibile) e di alcuni sintomi gastrici – legati soprattutto ai cibi ricchi di sodio, più che al sodio in sé.

Specifichiamo, a scanso di equivoci, che il sale da cucina non è da conteggiare come fosse "puro sodio"; il cloruro di sodio (NaCl) infatti, è composto per il 60% da cloro (Cl).

Ad ogni modo, secondo le indicazioni europee ed italiane, l'apporto quotidiano di sodio dovrebbe assestarsi nell'intervallo tra i 0,6 ed i 3,5 grammi (g), mentre le RDA americane indicano livelli leggermente inferiori (0,5-2,3 g/die). Tale quota, sufficiente in condizioni "normali", viene facilmente assicurata da una dieta varia e bilanciata, senza la necessità di aggiungere sale alle pietanze .

Il monte totale di sodio è tuttavia il risultato di: contenuto naturale degli alimenti, discrezionale, di lavorazione.

Per sale discrezionale si intende quello aggiunto dal commensale (nell'acqua della pasta, nell'insalata, sui secondi piatti ecc.).

Per sale di lavorazione invece, si intende quello addizionato in fase di preparazione (anche a scopo conservante). Parliamo soprattutto di: conserve in salamoia (come i legumi in barattolo) e sott'olio (come il tonno e lo sgombro sott'olio), formaggi soprattutto stagionati, i salumi e prodotti della pesca salati a secco (prosciutto, salame, baccalà, bottarga ecc.), gli snack (patatine in sacchetto, arachidi salate ecc.) ecc.

Sodio per gli sportivi

Per gli sportivi può valere la stessa raccomandazione? Dipende dalla sudorazione.

Nel sudore, principale via di escrezione del sodio per lo sportivo (oltre alle urine), il sodio è presente a livelli medi di 35 milliequivalenti per litro (mEq/L), ovvero 70 milligrammi (mg) per decilitro (dl), cioè 0,7 g/L.

Un soggetto che si alleni in discipline aerobiche per un'ora al giorno e nella stagione calda potrebbe sudare facilmente 1,0 litro di liquido a sessione.

Egli perderebbe circa 0,7 g Na per volta, aumentandone di conseguenza il fabbisogno, e rendendo così un'ipotetica dieta "equilibrata" sita al limite inferiore di intake (0,6 g/die) del tutto insufficiente.

Bisogna ammettere che, per rigor di logica, uno sportivo che si allena molto dovrebbe anche aumentare l'apporto di cibi, a loro volta fonte di sodio. Ciò nonostante, il divario tra fabbisogno e livelli introdotti rimarrebbe inadeguato.

Conseguenze di un insufficiente livello di sodio nello sportivo

Quali sarebbero le conseguenze di un insufficiente apporto di sodio per uno sportivo?

Tendenzialmente l'iponatremia che, nello sportivo, si manifesta prima di tutto con i crampi muscolari – precoci rispetto al sedentario, per la carenza di altri minerali, di glicogeno, di acqua totale – e aggravandosi sfocerebbe in: anoressia lieve, cefalea, alterazione dello stato mentale, confusione, convulsioni e infine coma.

Il rischio di iponatremia dello sportivo è, contrariamente al soggetto sano e sedentario, piuttosto realistico.

In particolare, una dieta di tipo iposodico perché privata di sale discrezionale ed occulto (aggiunto in lavorazione), associata al consumo di acqua povera di sodio (generalmente a basso residuo fisso), può aumentare il volume di sangue diluendo le già ridotte concentrazioni ematiche di Na .

Nota: è da riferire inoltre che l'allontanamento cronico del sale maino dalla propria alimentazione può facilitare il deficit di iodio, evenienza in gran parte risolta aggiungendo ulteriori livelli di quest'ultimo minerale al sale da cucina.

Acqua povera di sodio lontano dalla performance

In ultimo ma non per ultimo, una considerazione sull'aumento della diuresi nello sportivo dovuta al consumo di acque iposodiche lontano dalla performance.

Questo comportamento è ugualmente da evitare, anzitutto per ragioni di "idratazione" e recupero post-esercizio.

Infatti, uno dei primi compensi post allenamento è il ripristino dei liquidi e delle concentrazioni ioniche nei vari fluidi, sia extra che intracellulari; assumendo prodotti che favoriscono la diuresi, si andrebbe ad ostacolare questo processo di recupero.

Per di più, aumentando la diuresi si enfatizzerebbe anche l'escrezione di altri minerali, come il potassio e il magnesio.

Anche questi, come il sodio, sono macroelementi con carica ionica positiva molto importati e soggetti a perdite sudoripare. D'altro canto, rispetto al sodio, risultano molto più difficili da assumere in quantità soddisfacenti.