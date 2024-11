Acqua all'idrogeno: migliora le prestazioni?

L'acqua all'idrogeno (hydrogen water) è una tipologia di acqua da bere che nasce con l'obbiettivo di migliorare la ripsosta dell'organismo all'acidificazione del pH sanguigno. In pratica, l'acqua all'idrogeno dovrebbe essere in grado di contrastare gli agenti metabolici predisponenti all'acidosi - anche se, come specificheremo sotto, nella persona sana l'acidosi metabolica dieta- o esercizio-dipendenti sono impossibili. (fonte: Shutterstock)

pH del sangue e salute Per mantenere una condizione fisiologica ed omeostatica del sangue (plasma), un fattore determinante per la sopravvivenza e la salute, è necessario che questo mantenga un pH pari a 7.4, concedono fluttuazioni tollerabili di ± 0.05 (7.35 - 7.45). Sono numerosi i fattori che possono influenzare questo parametro ma, fortunamente, l'organismo sano è perfettamente in grado di fronteggiare sia l'acidificazione, sia l'alcalinizzazione del sangue. A seconda della variazione, esso reagisce liberando composti alcalinizzanti o acidificanti, ed espellendo i fattori "indesiderabili". L'espulsione avviene prevalentemente (ma non solo) con due meccanismi: la ventilazione polmonare con l'espirato – CO2, chetoacidi volatili, alcol etilico ecc.;

la filtrazione renale con le urine – tutti i gruppi azotati. L'acidificazione è costantemente al centro dell'interesse nutrizionale e medico. In effetti, malattie come il diabete tipo 1 scompensato, l'insufficienza renale ecc. possono determinare un abbassamento problematico del pH sanguigno, fino al coma e alla morte. Ma, ribadiamo, siamo sempre nell'ambito della patologia. Esistono anche preoccupazioni riguardanti "micro-variazioni" del pH sanguigno dieta-dipendenti nelle persone sane che, secondo alcune teorie, sarebbero potenziali fattori di rischio per vaire malattie croniche come, ad esempio, l'osteoporosi. Gli studi hanno smentito già da tempo l'eventualità di una dieta potenzialmente "acidificante" sulla salute generale. Il pH può, tuttavia, variare anche a seguito di altri processi; ad esempio l'attività fisica. L'acido lattico / lattato è un elemento che richiede una reazione tampone - e che, grazie alla neo-glucogenesi, può essere ri-convertito in substrato energetico. Proprio con l'obbiettivo di migliorare la tolleranza a questo catabolita, è stata proposta l'acqua all'idrogeno o hydrogen water. L'eventuale applicazione di un agente alcalinizzante efficace e sicuro nel trattamento della tendenza all'acidosi potrebbe essere di particolare interesse per le persone che sperimentano un abbassamento del pH plasmatico indotto dall'esercizio fisico. Nel prossimo paragrafo faremo maggiore chiarezza sull'argomento, ovvero cercheremo di capire se un prodotto simile abbia o meno senso o efficacia nel migliorare l'azione tampone plasmatica.

Attività fisica e pH del sangue L'attività fisica, fattore salutistico per eccellenza, è potenzialmente responsabile di secrezioni acide nel sangue. Parliamo soprattutto della liberazione di acido lattico, un residuo della glicolisi anaerobia – necessaria a sforzi che non possono essere supportati dal metabolismo aerobico, quindi di intensità oltre soglia anaerobica e/o prolungati e/o con tempi di recupero insufficienti. L'accumulo di acido lattico muscolare provoca una riduzione della funzione contrattile, poiché tende a scindersi in ione lattato e ione H+ che ostacolano i normali processi biochimici. Il primo meccanismo di difesa dell'organismo è quindi lo spostamento dei fattori acidi intracellulari nell'ambiente extracellulare e fino al plasma. Anche qui possono comunque accumularsi partecipando alla sensazione di fatica metabolica (con aumento della frequenza respiratoria e quindi polmonare) e centrale (del sistema nervoso), ma non ci sono alternative. Il lattato intracellulare infatti, deve comunque essere riversato nel sangue quanto prima, perché è in questa sede che può essere tamponato dai bicarbonati oppure condotto al fegato per la neoglucogenesi – produzione di glucosio ex-novo – o ad altri tessuti che lo possono usare – come quello cardiaco. Oltre all'acido lattico esistono altri cataboliti dovuti alla pratica di attività motoria intensa e/o prolungata, anch'essi potenzialmente acidificanti; i più importanti sono certamente i chetoacidi, che aumentano soprattutto in scarsità di glucosio. Nell'organismo sano nessuno di questi tuttavia, nemmeno i più temuti corpi chetonici, è in grado di favorire alterazioni del pH plasmatico tali da compromettere lo stato di salute. Poiché l'acido lattico costituisce un fattore limitante per la prestazione, un più efficace sistema tampone potrebbe migliorare la performance. Ecco perché l'acqua ricca di idrogeno, potenzialmente alcalinizzante, sta destando interesse tra gli sportivi.

Lo studio sull'acqua ricca di idrogeno: alcalinizza il pH? Uno studio intitolato "Hydrogen-rich water affected blood alkalinity in physically active men" - Sergej M. Ostojic, Marko D. Stojanovic - Res Sports Med. 2014;22(1):49-60. doi: 10.1080/15438627.2013.852092 - ha voluto testare l'ipotesi che l'assunzione giornaliera di 2 litri di acqua ricca di idrogeno per 14 giorni avrebbe potuto alcalinizzare il sangue arterioso all'inizio e dopo l'esercizio fisico rispetto al placebo. Questo studio è stato di tipo randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, e ha coinvolto 52 volontari maschi presumibilmente sani e fisicamente attivi. 26 partecipanti hanno ricevuto acqua ricca di idrogeno e 26 un placebo (acqua di rubinetto) per 14 giorni. All'inizio e dopo l'esercizio fisico, dal giorno 0 al giorno 14, sono stati misurati il pH del sangue arterioso, la pressione parziale dell'anidride carbonica (pCO2) e i bicarbonati. L'assunzione di HRW ha aumentato significativamente il pH del sangue arterioso a digiuno di 0.04 (intervallo di confidenza del 95%; 0.01 - 0.08; p < 0.001) e il pH post-esercizio di 0.07 (intervallo di confidenza del 95%; 0.01 - 0.10; p = 0.03) dopo 14 giorni di intervento. I bicarbonati a digiuno erano significativamente più alti nel gruppo che aveva bevuto acqua ricca di idrogeno dopo il regime di somministrazione rispetto alla pre-somministrazione (30.5 ± 1.9 mEq/L contro 28.3 ± 2.3 mEq/L; p < 0.0001). Nessun volontario si è ritirato prima della fine dello studio e nessun partecipante ha segnalato effetti collaterali fastidiosi dell'integrazione. Questi risultati supportano l'ipotesi che la somministrazione di acqua ricca di idrogeno sia sicura e possa avere un effetto alcalinizzante nei giovani maschi fisicamente attivi.

L'acqua ricca di idrogeno migliora la performance? Gli effetti reali sulla performance dell'acqua ricca di idrogeno sono stati valutati da un altro piccolo studio intitolato "Effects of 7-day intake of hydrogen-rich water on physical performance of trained and untrained subjects" - Rafael Timón, Guillermo Olcina, Adrian González-Custodio, Marta Camacho-Cardenosa, Alba Camacho-Cardenosa, Ismael Martínez Guardado - Biol Sport. 2020 Oct 22;38(2):269–275. doi: 10.5114/biolsport.2020.98625. Lo scopo di questo studio era di analizzare l'effetto ergogenico dell'assunzione di acqua ricca di idrogen per una settimana sulle prestazioni aerobiche e anaerobiche, sia in individui allenati che non allenati. 37 volontari hanno partecipato allo studio e sono stati divisi in due gruppi sperimentali: ciclisti allenati e soggetti non allenati. È stato eseguito un disegno crossover in doppio cieco in cui tutti i soggetti hanno assunto un placebo e acqua ricca di idrogeno in nano-bolle (pH: 7,5; concentrazione di idrogeno: 1,9 ppm; potenziale di ossidoriduzione (ORP): -600 mV). Alla fine dell'assunzione di 7 giorni, sono state valutate le prestazioni tramite un test VO2max incrementale e tramite un test anaerobico massimo. Dopo l'assunzione, hanno migliorato le loro prestazioni nel test anaerobico solo i ciclisti allenati, con un aumento della potenza di picco (da 766,2 ± 125,6 a 826,5 ± 143,4 W; d = 0,51) e della potenza media (da 350,0 ± 53,5 a 380,2 ± 71,3 W; d = 0,51) e una diminuzione dell'indice di affaticamento (da 77,6 ± 5,8 a 75,1 ± 5,9%; d = 0,45). I risultati dimostrano che l'effetto ergogenico dell'acqua ricca di idrogeno è mediato dallo stato di allenamento e che l'assunzione di acqua ricca di idrogeno per 7 giorni potrebbe essere una strategia efficace per migliorare le prestazioni anaerobiche nei ciclisti allenati.