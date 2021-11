Acido Palmitico: Cos’è, Fonti Alimentari e Impatto sulla Salute

D'altro canto, l'impatto metabolico dell'acido palmitico è stato messo fortemente in discussione, prima in merito ad un potenziale effetto aterogeno , poi in riferimento ad una eventuale promozione della crescita tumorale.

L'acido palmitico è stato scoperto per la prima volta nel lontano 1840, isolato nella sua forma esterificata proprio dall' olio di palma , che rimane tutt'oggi la materia prima fondamentale per la sua produzione industriale.

Nella tabella sottostante riporteremo il contenuto frazionato in acidi grassi di alcuni alimenti, con anche lo specifico dettaglio della ripartizione tra i tre saturi più comuni.

Essendo a basso costo e fondamentalmente " buono ", l'acido palmitico e il suo sale sodico trovano ampio utilizzo nei prodotti alimentari . Il palmitato di sodio è consentito come additivo naturale negli "organic products", gli equivalenti americani dei nostri prodotti biologici .

In tutti questi prodotti di origine animale, costituisce fino al 50-60% dei grassi totali .

Inoltre, l'acido palmitico abbonda nei derivati "concentrati" del latte vaccino intero, come ad esempio: il burro , la panna e i formaggi grassi e/o stagionati. E' molto presente anche nella carne grassa , come i tagli della pancia e, in genere, quelli ricavati da grossi e vecchi animali (manzo, maiale).

I frutti karuka (Pandanus julianettii), particolarmente noti e consumati in Nuova Guinea, contengono il 44,90% di acido palmitico.

La base di partenza dalla quale viene prodotto l'acido palmitico è costituita principalmente dai carboidrati alimentari in eccesso . Da esso, poi, si possono differenziare altre catene lipidiche più lunghe.

Organizzati in trigliceridi , l'acido palmitico ed altri acidi grassi - esogeni ed endogeni - costituiscono il substrato di riserva energetica del tessuto adiposo .

L'organismo è in grado di produrre acido palmitico ( lipogenesi o liposintesi ); ciò avviene soprattutto a livello del fegato , dell' intestino , del tessuto adiposo e della ghiandola mammaria.

Questo effetto è tuttavia dose dipendente; ciò significa che, a concentrazioni normali (riscontrabili nei cibi naturali, o anche in porzioni adeguate dei cibi trasformati), l'acido palmitico non crea alcun tipo di danno metabolico o cardio-vascolare.

Contrariamente all' acido oleico e linoleico, che si sono dimostrati ininfluenti , in tali circostanze l'acido palmitico avrebbe determinato una maggior crescita e una superiore capacità di metastasi , basate su cambiamenti genetici cellulari.

Attenzione! Non stiamo parlando della capacità di generare tumori in maniera autonoma , ma di un'eventuale "spinta" alla crescita di una condizione pre-esistente .

Anticipiamo che l'acido palmitico non fa venire il cancro ; ma è comunque doveroso ed interessante capire, sul piano medico e nutrizionale, quali correlazioni mostra con questo genere di malattie.

Si raccomanda quindi di non trarre conclusioni affrettate e di non fomentare inutili allarmismi.

Attenzione! Prima di entrare nel dettaglio, è doveroso specificare che: l'approfondimento in questione, pur essendo stato eseguito sia "in vitro" che "in vivo", ha riguardato i topi e non gli umani . Vista la "particolarità" dei presupposti, anche i risultati e le conclusioni andrebbero valutate nel contesto.

Un recente studio intitolato "Dietary palmitic acid promotes a prometastatic memory via Schwann cells" ha messo ulteriormente in discussione la salubrità dell'acido palmitico, correlandolo positivamente alla crescita di alcuni tumori .

Fa Male?

L’acido palmitico fa male?

L'acido palmitico è un grasso fisiologicamente prodotto dal nostro organismo e abbondante in molti cibi naturali.

Nelle giuste quantità e in assenza di patologie o di altri fattori di rischio, l'acido palmitico non fa male .

Tuttavia, se cronicamente in eccesso, soprattutto in caso di predisposizione individuale, in condizioni di obesità e/o di patologie del metabolismo, può favorire l'ipercolesterolemia, l'aterosclerosi e gli eventi cardiovascolari.

Lo stesso effetto negativo viene attribuito anche all'acido miristico, ma non allo stearico, spiegando come mai gli alimenti ricchi di grassi saturi debbano globalmente essere consumati con moderazione.

Bisogna infatti rendersi conto, anche se può sembrare semplicistico, che ciò che conta è soprattutto il contesto dietetico , non tanto il singolo nutriente. In una dieta equilibrata, infatti, le normali quantità di acido palmitico sono di per sé innocue.

In merito all'eventuale impatto promuovente la crescita e le metastasi, la sperimentale menzionata sopra conferma che, nei topi, le cellule tumorali nutrite con acido palmitico aumentano più velocemente di numero e guadagnano un certo potenziale metastatico, diventano complessivamente più difficili da trattare . Lo stesso non si è riscontrato per l'acido oleico e linoleico.

Questo non significa che l'acido palmitico faccia venire il cancro . Piuttosto, conferma l'ipotesi che la dieta e lo stato nutrizionale complessivo siano correlati alle malattie cancerose.

È pertanto deducibile che: l'obesità (a sua volta, causa di infiammazione sistemica), l'eccesso di grassi saturi (dei quali il palmitico è il più abbondante), ma anche un cattivo metabolismo dei carboidrati o l'eccesso nutrizionale degli stessi (substrato di partenza per la sintesi endogena dello stesso), possono quindi essere considerati controproducenti nella cura di certi tumori.