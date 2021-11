Guarda il video Guarda il video su youtube

Introduzione Cos’è l’acido folico? In nutrizione, per acido folico si intende un elemento di sintesi usato come integratore nutrizionale, supplemento farmacologico o ingrediente di fortificazione alimentare; appartiene al gruppo chimico dei folati, composto da numerosi vitameri della cosiddetta vitamina B9. Shutterstock I folati sono necessari per la vita e la sopravvivenza dell'organismo umano, grazie al loro ruolo chiave nella produzione di acidi nucleici (DNA e RNA) e al metabolismo di certi aminoacidi, entrambi fattori necessari per la replicazione cellulare. Poiché l'uomo non è in grado di produrre i folati, è indispensabile assumerli con la dieta, il che li rende nutrienti essenziali. È naturalmente presenta all'interno di molti alimenti. In Italia, l'assunzione raccomandata di folati per l'uomo adulto è di 200 mcg/die (μg/die), mentre negli USA è esattamente il doppio – coincide con le nostre raccomandazioni in gravidanza. Il supplemento di acido folico viene usato per trattare l'anemia causata da carenza specifica, come prevenzione dei difetti del tubo neurale nel nascituro. Si ritiene che bassi livelli di folati all'inizio della gravidanza siano la causa di oltre il 50% dei casi di spina bifida. Più di 80 paesi usano la fortificazione industriale con acido folico di alcuni alimenti, obbligatoria o facoltativa, per ridurre questo rischio. L'integrazione a lungo termine con quantità relativamente elevate di acido folico è associata a una piccola riduzione del rischio di ictus e all'aumento del rischio di cancro alla prostata. Si teme anche che elevate quantità di acido folico possano nascondere la carenza di vitamina B12. Non consumare abbastanza folati (ipovitaminosi o avitaminosi) può portare a carenza specifica, con una particolare anemia in cui i globuli rossi diventano anormalmente grandi (megaloblastica). I sintomi possono includere sensazione di stanchezza, palpitazioni cardiache, respiro corto, piaghe sulla lingua e alterazioni del colore della pelle o dei capelli. La carenza di folati nei bambini può svilupparsi già entro un mese dalla compromissione alimentare. Negli adulti, la quantità totale presente nell'organismo è compresa tra 10 e 30 mg, con livelli ematici > 7 nmol / L (3 ng / mL). La scoperta di questa vitamina risale al 1931-1943. È inclusa nell'elenco dei medicinali essenziali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), i più sicuri ed efficaci necessari al sistema sanitario. Il costo all'ingrosso degli integratori nei paesi in via di sviluppo è compreso tra 0,001 e 0,005 USD per dose (a partire dal 2014). Il termine "folico" deriva dal latino folium (che significa foglia) perché è stato inizialmente individuato nelle verdure a foglia verde.

Funzioni e Salute A cosa serve l’acido folico? L'acido folico è essenziale alla vita dell'uomo e di molti altri organismi, anche particolarmente semplici come i batteri. Questa sostanza, intervenendo nella sintesi degli acidi nucleici, è infatti molto importante per la divisione e la maturazione cellulare. Insieme alla vitamina B12 (cianocobalamina), con la quale condivide numerose funzioni – tra cui la più nota è quella antianemica – l'acido folico è una delle due vitamine di più recente scoperta. L'acido folico ed i suoi derivati partecipano alla sintesi di alcuni amminoacidi, come la metionina / omocisteina e l'acido glutammico, ed è necessaria alla produzione di emoglobina. L'acido folico è molto importante per la crescita, per la riproduzione e per il buon funzionamento del sistema nervoso. I folati contribuiscono alla spermatogenesi. Nelle donne, sono importanti per la qualità e la maturazione degli ovociti, l'impianto, la placentazione, la crescita fetale e lo sviluppo degli organi fetali. Una metanalisi ha riportato che l'integrazione pluriennale di acido folico, in quantità superiore 1.000 μg / die, ha ridotto il rischio relativo di malattie cardiovascolari di un modesto 4 %. Due meta-analisi precedenti non hanno riportato cambiamenti nel rischio di malattie cardiovascolari. Con l'integrazione diminuisce il rischio assoluto di ictus dal 4,4 % al 3,8 % - una riduzione del 10 % del rischio relativo. Altre due meta-analisi hanno riportato una riduzione analoga. Due di questi tre erano limitati a persone con malattie cardiovascolari o coronaropatie preesistenti. Il risultato benefico può essere associato alla riduzione della concentrazione circolante di omocisteina. L'effetto è stato maggiore per gli studi condotti in paesi che non prevedono una fortificazione obbligatoria dell'acido folico nelle farine. L'assunzione cronica insufficiente di folati può aumentare il rischio di tumori del colon-retto, della mammella, dell'ovaio, del pancreas, del cervello, del polmone, della cervice e della prostata. Alcuni studi dimostrano che l'integrazione di acido ferro-folico nei bambini sotto i cinque anni può comportare un aumento della mortalità a causa della malaria.

Assorbimento e Metabolismo Assorbimento e metabolismo dell’acido folico Come abbiamo già detto, più che di acido folico, sarebbe corretto parlare di folati, dal momento che esiste un'intera famiglia di sostanze con struttura ed attività biologica analoga a quella del "classico" folato identificato impropriamente come vitamina B9. Durante l'assorbimento, che avviene a livello intestinale, provitamine e vitameri vengono ridotti nella loro forma più semplice. Successivamente, quest'ultima viene attivato dal fegato, che lo trasforma in acido folinico, lo distribuisce ai vari tessuti o, eventualmente, lo deposita come riserva.

Integrazione Nelle puerpere la razione alimentare viene spesso affiancata da integratori specifici a base di folati, necessari per preservare la salute della madre (attività antianemica) e del feto (previene la formazione della spina bifida, una grave malformazione del tubo neurale). Per approfondire: Eccesso di Acido Folico In caso di gravidanza programmata, l'apporto di acido folico viene spesso integrato da supplementi dietetici, già 5 o 6 settimane prima del concepimento. Per approfondire: Effetti Collaterali dell’Acido Folico