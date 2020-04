Acido Folico in Gravidanza

Generalità Cos'è l'acido folico? L'acido folico è una vitamina idrosolubile del gruppo B; soprattutto nel Regno Unito e negli USA, il gruppo di tutte le molecole affini (dette “folati”) viene anche definito vitamina B9.

L'acido folico è particolarmente abbondante negli alimenti di origine vegetale (ma anche nel fegato); non a caso il termine acido folico deriva dal latino “folium”, un chiaro riferimento ai vegetali a foglia verde e larga, che rappresentano le più importanti fonti dietetiche di questa sostanza idrosolubile. Degna di nota, anche se poco rilevante, è anche la modesta produzione vitaminica da parte dei batteri.

Essendo più o meno termolabile (la suscettibilità al calore varia in base alla forma chimica) e instabile (soffre la luce, l'ossidazione ecc), questo micronutriente viene spesso degradato con la cottura e durante la conservazione. Siccome durante la gravidanza il fabbisogno di acido folico aumenta sensibilmente (tanto da renderne spesso insufficiente l'apporto con la dieta) gli alimenti che lo contengono dovrebbero essere mangiati prevalentemente crudi e freschi. In tal caso, per questioni igieniche, in gravidanza è strettamente consigliabile svolgere un'accurata disinfezione chimica (per mezzo di disinfettanti a base di cloro e/o ammonio). Acido folico e folati: differenze Sebbene i due termini vengano spesso utilizzati come sinonimi, acido folico e folati non sono esattamente la stessa cosa. Cerchiamo di capire meglio perché. Acido folico L'acido folico rappresenta la forma più ossidata e stabile della vitamina; raro nei comuni alimenti, viene sintetizzato in laboratorio e destinato alla fortificazione dei prodotti alimentari e alla preparazione di supplementi vitaminici, inclusi quelli consigliati in gravidanza. Folati Folati, invece, è un termine generico riferito a tutti i composti con attività vitaminica B9, di tipo precursore o vitaminosimile (acido folico, folinico, tetraidrofolato ecc); queste sostanze hanno un'ottima biodisponibilità, sovrapponibile a quella dell'acido folico, ma risultano facilmente denaturabili con il calore, la luce, la cottura e la conservazione.

Alla copertura del fabbisogno quotidiano di acido folico per la gestante, oltre all'apporto alimentare, concorre anche una piccola quota di folati prodotta dalla flora batterica intestinale.

Funzioni Funzioni generali dell'acido folico L'acido folico viene utilizzato dall'organismo per la riproduzione cellulare; esso interviene nella sintesi di DNA, proteine ed emoglobina (partecipa all'eritropoiesi, processo di formazione dei globuli rossi), per cui una sua carenza è associata a una forma anemica detta megaloblastica. Perché l'acido folico è importante durante la gravidanza? Fin dai primissimi stadi di gravidanza, il prodotto del concepimento (prima zigote, poi embrione, poi feto) diviene un grandissimo consumatore di folati, a causa degli intensi processi di proliferazione e differenziazione cellulare. Anche l'aumento dell'eritropoiesi materna contribuisce ad aumentare i fabbisogni di acido folico durante la gravidanza (in vista del parto la volemia sarà aumentata di un 30-50% rispetto ai valori pregravidici).

Impoverimento Alimentare Quali fattori diminuiscono la concentrazione di acido folico negli alimenti? Come la maggior parte delle vitamine idrosolubili, l'acido folico viene in gran parte denaturato durante i processi di lavorazione degli alimenti. La conservazione e la cottura dei cibi, ad esempio, distruggono fino al 95% del patrimonio originario di folati; una verdura a foglia verde conservata a temperatura ambiente per tre giorni, invece, vede ridursi tale disponibilità fino al 70%. Inoltre, l'interazione delle varie sostanze alimentari - provenienti dallo stesso alimento o da cibi consumati nel medesimo pasto - può ridurre fino al 50% la biodisponibilità dei folati alimentari; di conseguenza, si ritiene che solo la metà della quota ingerita venga effettivamente assorbita.

Fabbisogno Fabbisogno di acido folico nella popolazione e in gravidanza Il fabbisogno di acido folico non è lo stesso per tutta la popolazione generale. Cresce progressivamente in base all'età e raggiunge i massimi livelli in gravidanza e allattamento; come vedremo esistono anche delle condizioni particolari che contribuiscono ad incrementarne la richiesta fisiologica. Nella tabella sottostante riassumiamo il fabbisogno di acido folico nelle diverse fasi della vita.

Età Fabbisogno di Acido Folico 6-12 mesi 110 μg 1-3 anni 140 μg 4-6 anni 170 μg 7-10 anni 250 μg 11-14 anni 350 μg 15-17 anni 400 μg 18-29 anni 400 μg 30-59 anni 400 μg 60-74 anni 400 μg ≥ 75 400 μg GRAVIDANZA 600 μg ALLATTAMENTO 500 μg

Quali fattori aumentano il fabbisogno di acido folico? Possono aumentare sensibilmente il fabbisogno di acido folico: Fumo di sigaretta (da evitare assolutamente in gravidanza)

Alcool etilico (da evitare assolutamente in gravidanza)

Alcuni medicinali

Certe condizioni patologiche (patologie intestinali da malassorbimento ecc) o anomalie genetiche (alterazioni metaboliche ecc). Quali farmaci aumentano il fabbisogno di acido folico? Tra i farmaci ricordiamo la pillola anticoncezionale, la cui sospensione d'uso per la ricerca di una gravidanza può esporre la donna a una carenza proprio nel periodo più delicato, che come vedremo in seguito è proprio quello attiguo al concepimento. Tra i medicinali in grado di interferire con il metabolismo dell'acido folico ricordiamo anche i chemioterapici antiblastici (come il metotrexate) e gli anticonvulsivanti (come l'acido valproico, la difenilidantoina, l'aminopterina e la carbamazepina). Differenze genetiche che aumentano il fabbisogno di acido folico Esistono infine delle differenze genetiche di natura enzimatica, tali per cui alcune donne, in gravidanza e non solo, necessitano di quantitativi superiori di acido folico rispetto ad altre.

Per quanto esposto sinora, il miglior modo per coprire il fabbisogno quotidiano di acido folico sarebbe quello di consumare frutta e verdura crude, quanto più possibile fresche. Precisiamo ancora una volta che durante la gravidanza è bene lavare e disinfettare con particolare cura i vegetali da consumare crudi.

Carenza Mancanza di acido folico e rischi per la salute del nascituro Una carenza di acido folico durante le prime fasi di gestazione aumenta il rischio di malformazioni neonatali, in particolare di quelle a carico del tubo neurale (DTN). Con questo termine si indica un gruppo eterogeneo di malformazioni, accumunate da un'anomala chiusura del tubo neurale durante la quarta settimana di sviluppo embrionale (il tubo neurale è la struttura da cui si origina il sistema nervoso centrale, quindi il cervello e il midollo spinale). I più frequenti difetti del tubo neurale sono l'anencefalia (50% dei casi) ed i difetti di chiusura della colonna vertebrale (spina bifida, 40% dei casi) e della volta cranica (encefalocele, 10% dei casi). A differenza del primo, questi ultimi sono spesso compatibili con la vita, ma si associano a deficit neurologici e a malformazioni fisiche di vario grado (spesso severe).

L'incidenza complessiva dei DTN in Italia è bassa, ma non trascurabile (0,7-1‰ - 0,7 -1 per mille).

Integrazione L'integrazione di acido folico potrebbe ricoprire un importante ruolo preventivo nei confronti di preeclampsia ed eclampsia, aborto spontaneo ricorrente, distacco di placenta, malformazioni fetali, ritardo di crescita, basso peso alla nascita e morte intrauterina. Entriamo più nel dettaglio. Importanza dell'integrazione di acido folico per il nascituro L'integrazione con acido folico non azzera il rischio che il prodotto del concepimento sviluppi difetti di chiusura del tubo neurale, ma lo riduce in maniera significativa; a grandi linee lo diminuisce di un 30-40% al dosaggio di 0,4 mcg/die, fino a un 70-80% a dosi di 4-5 mg/die. Nel corso di vari studi, inoltre, è stato dimostrato come l'acido folico sia in grado di prevenire la comparsa di altre malformazioni congenite, tra cui cardiopatie, labiopalatoschisi, difetti dell'apparato urinario, ipo-agenesia degli arti, onfalocele e atresia anale. Importanza dell'integrazione di acido folico per la gestante L'attività preventiva dell'acido folico nei confronti dell'iperomocisteinemia contribuisce a ridurre il rischio cardiovascolare della madre, tanto che è stato ipotizzato un ruolo preventivo nei confronti dell'ipertensione gravidica e delle sue complicanze.