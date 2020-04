Per la sua spiccata funzione antiossidante , è spesso aggiunto anche nelle carni conservate . Nell' etichetta dei prodotti alimentari lo possiamo trovare anche con la sigla E330 . Oltre la metà della produzione industriale di acido citrico è usata come regolatore di acidità nelle bevande, circa il 20% in altre applicazioni alimentari, il 20% per la produzione di detergenti e il 10% per applicazioni simili, ad esempio cosmetici , farmaceutici e nell'industria chimica.

Estrazione Industriale

Come si ricava l'acido citrico?

Ogni anno viene sintetizzato più di un milione di tonnellate di acido citrico. Tuttavia, il metodo di produzione contemporaneo è molto diverso da quello iniziale.

La produzione industriale di acido citrico è iniziata in Italia nel 1890 con l'estrazione dagli agrumi (in particolare dal limone che ne contiene il 5-8%); il succo di limone veniva quindi trattato con idrossido di calcio per far precipitare il citrato di calcio, da isolare e convertire nuovamente in acido usando acido solforico diluito.

Nel 1893, C. Wehmer scoprì che la muffa di Penicillium è in grado produrre acido citrico a partire dallo zucchero. Dopo la fermentazione, la muffa viene filtrata dalla soluzione risultante e l'acido citrico viene isolato facendolo precipitare e rigenerandolo come nel primo sistema. Tuttavia questo sistema non divenne industriale fino all'interruzione del commercio degli agrumi italiani, che avvenne durante la Prima Guerra Mondiale, periodo in cui divenne una necessità.

Nel 1917 il chimico americano James Currie scoprì una muffa ancora più efficiente, l'Aspergillus niger, che venne poi impiegato dalla società farmaceutica “Pfizer”.

Nel 1977 Lever Brothers brevettò la sintesi chimica dell'acido citrico a partire dai sali di calcio aconitico o isocitrato/alloisocitrato in condizioni di alta pressione.

Considerato il suo ampio impiego, l'acido citrico viene oggi prodotto soprattutto con questi ultimi due sistemi, in cui all'A. niger vengono lasciate fermentare delle soluzioni zuccherine poco costose come lo sciroppo di mais, la melassa, l'amido di mais idrolizzato ecc. per ottenere dei sali di calcio poi convertiti in alta pressione.

Nel 2007 la produzione annua mondiale di acido citrico raggiunse circa 1.600.000 tonnellate, di cui più del 50% proveniente dalla Cina.