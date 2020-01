« prima parte

Gli acidi grassi polinsaturi omega-3 abbassano i livelli plasmatici di trigliceridi , interferendo con la loro incorporazione a livello epatico nelle VLDL . Per questo motivo possiedono un'importante azione antitrombotica (ricordiamo, infatti, che alti livelli di trigliceridi nel sangue riducono il processo di fibrinolisi , deputato allo scioglimento dei coaguli intravasali; per questo motivo l' ipertrigliceridemia si accompagna ad un aumentato rischio di patologie cardiovascolari ).

esteso "Ciò che è essenziale per la vita del soggetto"; Ristretto "Ciò che si deve necessariamente assumere con l'alimentazione perché il nostro corpo non è in grado di produrlo".

Si definiscono semplici, quei trigliceridi in cui i tre acidi grassi sono uguali tra loro. In caso contrario parliamo di trigliceridi misti.

Nella maggior parte dei casi il glicerolo lega a sè non uno, non due, ma tre acidi grassi, dando così origine ai triacilgliceroli, meglio conosciuti come trigliceridi .

I fosfolipidi

Si suddividono in fosfogliceridi, in cui un OH del glicerolo è esterificato dall'acido fosforico, e sfingolipidi, in cui gli acidi grassi sono legati ad un aminoalcol insaturo (sfingosina). In realtà negli sfingolipidi non esiste un gruppo fosforico, per cui alcuni autori li classificano in una categoria a parte.

I fosfogliceridi sono molecole di glicerolo in cui due OH adiacenti sono esterificati con due acidi grassi, mentre il terzo gruppo ossidrilico si lega con acido fosforico. Il fosfolipide più semplice viene chiamato acido fosfatidico. Negli altri fosfogliceridi all'acido fosforico si legano altre molecole (se ad esempio si lega la colina si ottiene la fosfatidilcolina, meglio conosciuta come lecitina).

Vengono sintetizzati all'interno delle cellule, in particolare nel fegato. Per la loro maggiore solubilità facilitano il trasporto degli altri grassi, ma il loro compito principale è di formare le membrane cellulari. I fosfolipidi hanno dunque un'elevata importanza biologica, ma sono scarsamente presenti negli alimenti. Venduti come complementi alimentari (lecitina di soia), sono utili per tenere sotto controllo i livelli di colesterolo nel sangue e godono di proprietà ricostituenti.

Negli sfingolipidi l'acido grasso si lega ad una molecola chiamata sfingosina con un legame di tipo ammidico. Alla sfingosina si possono legare anche altre molecole come la colina (si ottiene la sfingomielina), il glucosio (glucoerebroside) o il galattosio (galattocerebroside). Questi ultimi due sono classificati come sfingoglicolipidi.