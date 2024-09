Acidi grassi polinsaturi (PUFA) essenziali (AGE)

Per quanto essenziali, ALA e LA non vengono direttamente implicati nei vari ruoli biologici a monte dei quali esercitano il ruolo di precursori. A godere della "vera e propria" attività metabolica sono invece i loro derivati; rispettivamente:

Al gruppo degli acidi grassi polinsaturi di maggior interesse nutrizionale umano si attribuisce un elevato pregio nutrizionale, perchè alcuni di essi non possono essere sintetizzati autonomamente dall'organismo e, pertanto, vengono definiti essenziali (EFA).

Quelli che hanno un solo doppio legame vengono detti monoinsaturi (MUFA) e, in assenza di doppi legami, gli acidi grassi sono detti saturi .

In base alla lunghezza della catena carboniosa, a volte, vengono anche differenziati in due insiemi:

Gli acidi grassi polinsaturi possono essere classificati in vari gruppi, a seconda della loro struttura chimica:

Tutto ciò si sviluppa poi in effetti e funzioni ancora più specifiche.

L'elaborazione metabolica di omega 3 e omega 6 – nelle loro forme semi-essenziali ma biologicamente più attive di cui sopra – è essenziale per la sintesi di:

Il riscaldamento provoca una reazione a catena dei radicali liberi , che ossida i PUFA in idroperossido , il quale si decompone ulteriormente in una complessa miscela di prodotti secondari.

Gli acidi grassi polinsaturi presenti nei cibi e negli oli utilizzati in cucina subiscono un deterioramento ossidativo già a temperature di 150 °C (302 ° F).

Quali alimenti apportano omega 3 e omega 6?

Gli acidi grassi essenziali sono contenuti sia negli alimenti di origine animale che vegetale.

È meno rilevante l'apporto di AGE dai prodotti derivanti dal regno dei funghi.

Il regno dei batteri invece, non mostra alcun dato interessante a riguardo del phylum Bacteria, ma evidenzia come i cianobatteri (alghe azzurre o alghe verdi-azzurre p cianoficee) possano rappresentare una sorgente non trascurabile di ω-3 EPA e DHA.

Tuttavia, omega 3 e omega 6 non sono tutti uguali. I precursori realmente essenziali [acido alfa linolenico (ω-3) e acido linoleico (ω-6)], seppur non biologicamente attivi, sono tipici dei cibi di natura vegetale.

I derivati semi-essenziali e biologicamente attivi degli ω-3 invece (EPA e DHA), abbondano di più nei prodotti di natura animale. La distribuzione degli ω-6 semi-essenziali invece (acido gamma-linolenico, acido diomo-gamma-linolenico, acido arachidonico), è più eterogenea.

Si possono evincere differenze sostanziali anche tra una specie e l'altra. Inoltre, considerando sia i prodotti della pesca che gli animali terrestri, è evidente che l'habitat, lo stile di vita e soprattutto la dieta incidano in maniera determinante sul profilo chimico lipidico.

Parlando di maiale, pollo, tacchino, toro e vacca (specie taurus), pecora, capra, cavallo ecc., provenienti da allevamento, non è possibile creare una vera e propria linea di uniformità. È anche per questo che si raccomanda sempre di variare costantemente le fonti alimentari.

Stesso discorso per ortaggi, frutti e semi; affermare che questi cibi siano una fonte prevalentemente ricca di uno o dell'altro acido grasso implicherebbe un errore di base non trascurabile.

Ma come avviene la conversione da un essenziale ad un essenziale biologicamente attivo? Grazie a processi enzimatici diffusi nella stragrande maggioranza degli organismi superiori, anche se con efficacie diversa a seconda della specie.

Detto questo, le vie di maturazione degli omega 3 e degli omega 6 condividono gli stessi enzimi; ciò significa che acido alfa-linolenico e linoleico competono per i medesimi catalizzatori biologici.

C'è da dire che gli omega 6 sembrano avere "maggior affinità" metabolica, una sorta di precedenza rispetto agli omega 3; anche perché, in genere, sono molto più abbondanti nella dieta.

È quindi con l'obbiettivo di non penalizzare la sintesi di EPA e DHA che si raccomanda sempre di non eccedere – in termini assoluti e anche percentuali – con le fonti alimentari di omega 6, a vantaggio invece di quelle che apportano i suddetti semi-essenziali biologicamente attivi i del gruppo ω-3.

È sempre meglio non eccedere

Tale consiglio non dev'essere però malinteso. Anche l'eccesso di polinsaturi essenziali biologicamente attivi non è da considerare positivo per lo stato di salute.

Prima di tutto perché, se escludiamo l'uso di integratori alimentari, ciò prevederebbe un abuso di prodotti della pesca; in tal caso sarebbe imperativo anche considerare lo stato di conservazione e quindi "l'integrità" degli stessi.

In secondo luogo, perché non possiamo escludere che la sovrabbondanza di EPA e DHA possa spingere l'organismo ad invertire il processo trasformandoli in acido alfa linolenico.

Livelli straordinari di acidi grassi polinsaturi nel sangue non sono da considerare un fattore positivo, perché si tratta di lipidi "delicati" e facilmente deperibili. Il rischio aumenterebbe se le fonti nutrizionali di questi fossero in discutibile stato di conservazione.

In linea di massima, si raccomanda che i PUFA totali non superino il 15% del fabbisogno normocalorico – che è già un livello eccezionalmente elevato.