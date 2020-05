Introduzione Gli acidi grassi essenziali o AGE* (acronimo italiano) sono nutrienti molto importanti. Shutterstock In virtù del ruolo benefico che esercitano sullo stato di salute, da molti anni se ne parla continuamente; trasmissioni televisive, interviste radiofoniche, riviste scientifiche, campagne informative ministeriali ed educazione scolastica continuano a focalizzare l'attenzione dei consumatori sull'importanza di questi lipidi. D'altro canto, la grande quantità di informazioni e l'alta velocità con la quale vengono divulgati gli aggiornamenti scientifici creano scompiglio tra i professionisti (sostenitori e scettici) e confusione nell'opinione pubblica. Di seguito verranno raggruppate le informazioni principali che interessano gli acidi grassi essenziali. *In lingua inglese, gli acidi grassi essenziali vengono detti Essential Fatty Acid o sono indicati con l'acronimo EFAs.

Cosa Sono? Chimica e Fisica degli Acidi Grassi Essenziali Noti anche come vitamina F, dal punto di vista chimico gli acidi grassi essenziali appartengono al gruppo dei lipidi (o grassi). Richiamo di Chimica Gli acidi grassi (acronimo AG o FA) vengono classificati in tre gruppi - saturi, monoinsaturi e polinsaturi - a seconda della presenza di uno o più doppi legami lungo la loro catena carboniosa. Gli acidi grassi essenziali rientrano nel gruppo dei polinsaturi, in quanto contengono più doppi legami nella suddetta catena di atomi di carbonio. Ciò denota alcune proprietà chimico-fisiche specifiche; le più interessanti sono: Consistenza liquida/poco viscosa alle basse temperature.

Instabilità e suscettibilità all'ossidazione, ai radicali liberi, alla luce e al calore, che richiedono specifiche necessità di conservazione Essenziali: Perché? Questi acidi grassi vengono considerati "essenziali" perché l'organismo non è in grado di produrli autonomamente. E' infatti essenziale qualunque nutriente che l'organismo deve introdurre dall'ambiente circostante. In parole povere, l'unica fonte di approvvigionamento delle sostanze essenziali è costituita dall'alimentazione. I cibi possono contenere i nutrienti essenziali "per intero" o sotto forma di precursori, cioè di substrati da usare come "materia prima" per ricavare questi fattori essenziali. Lo sapevi che... I nutrienti essenziali NON sono gli stessi per tutti gli organismi viventi. Ad esempio, per il gatto è essenziale un amminoacido chiamato taurina, invece ordinario per l'essere umano. Inoltre, l'essenzialità può cambiare in base all'età, come avviene nell'uomo per certi amminoacidi che sono essenziali solo in giovane età. Quanti Sono gli Acidi Grassi Essenziali? Gli acidi grassi "realmente" essenziali sono due: Shutterstock Acido linoleico (del gruppo ω6 o n-6 o omega 6)

(del gruppo ω6 o n-6 o omega 6) Acido α-linolenico (alfa, del gruppo ω3 o n-3 o omega 3). Con questi due nutrienti a disposizione, l'organismo è in grado di ricavare altri composti, con funzioni specifiche o metabolicamente diversi. Com'è facilmente deducibile, i derivati appartengono al gruppo degli omega 3 se provengono dall'acido alfa linolenico e al gruppo degli omega 6 se provengono dal gruppo dell'acido linoleico. Gli istituti di ricerca hanno stabilito la razione raccomandata (quantità da assumere con la dieta) unificando tutti gli esponenti dei singoli gruppi; si tratta di una mera semplificazione pratica, ma la carenza o l'eccesso degli acidi grassi essenziali non dipende solo dalla quantità, bensì anche dalla tipologia chimica di questi nutrienti assunti con l'alimentazione. Ad esempio, l'acido arachidonico (20:4 ω6) è considerato un acido grasso essenziale solo in carenza del suo precursore ovvero l'acido linoleico (da cui può essere formato grazie all'allungamento e alla desaturazione della catena carboniosa). Derivati principali dell'Acido Alfa Linoleico omega 3 Derivati principali dell'Acido Linoleico omega 6 Acido docosaesaenoico o DHA (22:6 ω3)

Acido eicosapentaenoico o EPA (20:5 ω3) Acido gamma linolenico o GLA (18:3 ω6)

Acido diomo-gamma-linolenico o DGLA (20:3 ω6)

Acido arachidonico o AA (20:4 ω6)

Quanti Assumerne? Il fabbisogno di acidi grassi essenziali non è uguale per tutti. La Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU), con l'ultima pubblicazione dei Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia (LARN), enfatizza l'importanza degli omega 3 e si concentra maggiormente sulla raccomandazione di assumerne la giusta quantità. Più Omega 3 nei Bambini I valori non si differenziano da quelli precedentemente pubblicati nel 1996. Si pone però maggiore attenzione al fabbisogno di omega 3 nei più giovani. In particolare, soprattutto per i lattanti e i bambini, si raccomanda l'introduzione dello 0,5-2% dell'energia in omega 3, della quale almeno 250 mg/die sotto forma di EPA e DHA + altri 100 mg/die di DHA. Tali valori sembrano sufficienti a compensare il fabbisogno di questo particolare gruppo di popolazione, anche in relazione ad una possibile influenza sullo sviluppo neurologico e cognitivo. In tutto, gli acidi grassi essenziali devono costituire il 5-10% delle calorie totali, dei quali il 4-8% in omega 6 e il 0,5-2,0% in omega 3. Adulti e Anziani Per gli adulti e gli anziani invece, valgono le raccomandazioni di introdurre solo 250 mg di EPA e DHA. Anche in questo caso gli acidi grassi essenziali costituiscono il 5-10% delle calorie totali (4-8% in omega 6 e lo 0,5-2,0% in omega 3). Gravidanza e Allattamento In gravidanza e allattamento è consigliabile sommare ai 250 mg da EPA e DHA altri 100-200 mg di DHA. Di nuovo, gli acidi grassi essenziali dovrebbero costituire il 5-10% delle calorie totali, dei quali il 4-8% in omega 6 e lo 0,5-2,0% in omega 3. LARN per Acidi Grassi Essenziali Grassi RI Intervallo di riferimento per l'assunzione di nutrienti AI Assunzione adeguata LATTANTI PUFA totali 5-10% En EPA-DHA 250 mg + DHA 100 mg Omega 6 4-8% En Omega 3 0.5-2.0% En BAMBINI FINO A 2 ANNI PUFA totali 5-10% En EPA-DHA 250 mg + DHA 100 mg Omega 6 4-8% En Omega 3 0.5-2.0% En BAMBINI OLTRE 2 ANNI E ADOLESCENTI PUFA totali 5-10% En EPA-DHA 250 mg Omega 6 4-8% En Omega 3 0.5-2.0% En ADULTI E ANZIANI PUFA totali 5-10% En EPA-DHA 250 mg Omega 6 4-8% En Omega 3 0.5-2.0% En GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO PUFA totali 5-10% En EPA-DHA 250 mg + DHA 100-200 mg Omega 6 4-8% En Omega 3 0.5-2.0% En Legenda: % En: percentuale dell'energia totale della dieta.

PUFA: acidi grassi polinsaturi.

EPA: acido eicosapentaenoico.

DHA: acido docosaesaenoico.

I valori più elevati degli intervalli percentuali (RI) sono coerenti con diete in cui l'apporto di carboidrati sia vicino al limite inferiore (ad esempio la nutrizione clinica del diabetico tipo 2).

Sintesi DHA ed EPA Tra i vari derivati omega 3 originati dal metabolismo dell'acido alfa linolenico, i più attivi e importanti sono l'acido eicosapentaenoico o EPA (20:5) e l'acido docosaesaenoico o DHA (22:6). Questa trasformazione è mediata da un enzima chiamato Δ-6-desaturasi, la cui attività catalitica diminuisce con l'invecchiamento, in caso di alcolismo, dieta ipoproteica, iperglicemia e trattamento con farmaci glucocorticoidi (cortisone). Per questo motivo, anche se le fonti alimentari di acido alfa-linolenico sono molto importanti, è bene valutare pure il contenuto percentuale di EPA e DHA.

Rapporto Acidi Grassi Essenziali In base ad alcune ipotesi antropologiche retrospettive, l'alimentazione dei nostri predecessori era caratterizzata da un rapporto tra omega 3 e omega 6 di circa 1:1. Popolazioni ω3:ω6 Paleolitico 1:1.3 Grecia prima del 1960 1:1 o 1:2 Stati uniti 2000 1:16.7 Regno Unito e Nord Europa 1:15 Giappone 1:4 Italia 1:13 Osservando le percentuali suggerite nel capitolo precedente (ω3 0,5-2,0% e ω6 4,0-8,0%), il rapporto che gli enti di ricerca considerano attualmente accettabile è compreso tra 1:4 e 1:8. Utilizzando i valori ricavati e incrociando i numeri estremi delle suddette percentuali, si otterrebbero rapporti di 1:2 e 1:16. Nella maggior parte dei cibi, la presenza di acidi grassi essenziali è a favore degli omega 6 rispetto agli omega 3. Inoltre, negli ultimi anni, a fronte di una dieta sempre più povera di pesce e ricca di certi oli vegetali ricavati dai semi, questa relazione si è sbilanciata ulteriormente a favore degli omega 6. Secondo alcune ricerche, la media della popolazione occidentale segue una dieta con un rapporto nettamente superiore a 1:10.

Per i motivi che abbiamo descritto sopra, tutto ciò potrebbe essere un fattore negativo per la nostra salute; pertanto, sarebbe consigliabile prestare maggiormente attenzione a questo parametro nutrizionale. Questa è la ragione fondamentale da cui nasce la raccomandazione di consumare almeno due o tre porzioni settimanali di pesce, possibilmente azzurro e di piccola taglia (i pesci molto grossi vengono considerati dei "serbatoi" di mercurio), o di integrare con prodotti specifici a base di omega 3.