A cosa servono le greens powder e proprietà nutrizionali

In tutti questi casi, i super green possono aiutare a raggiungere l'apporto giornaliero di questi alimenti , con una maggior praticità e conservabilità.

L'idea delle green powder nasce dalla consapevolezza che la maggior parte dei soggetti che segue una dieta occidentale non consuma abbastanza vegetali; in particolare, verdure e ortaggi freschi di stagione .

Le super greens sono concepite fondamentalmente per rafforzare l'immunità e ridurre il rischio di malattie croniche; altri effetti dichiarati sono: maggiori energie, migliore capacità di disintossicazione dell'organismo; la ricerca scientifica sta ancora indagando sui reali effetti a lungo termine.

Cosa contengono e proprietà nutrizionali

Ingredienti

Le green powder sono supplementi nutrizionali da mescolare in acqua o altri liquidi, per essere comodamente bevuti in sostituzione ai vegetali.

In genere, sono di colore verde e, al palato, risultano erbacei ma dolciastri – per l'aggiunta di edulcoranti non calorici.

Possono contenere da 25 a più di 40 ingredienti diversi, che variano a seconda della marca. Spesso possiamo trovare:

Gli ingredienti presenti in questi prodotti sono frutto di processazioni più o meno complesse, come: essiccazione e macinatura, o spremitura e disidratazione, oppure estrazione.

Recentemente si sta ricorrendo anche alla germinazione e alla fermentazione, che migliorano il profilo nutrizionale, sia per l'aumento delle vitamine e dei minerali, sia per la riduzione degli antinutrienti.

Le formulazioni sono spesso vegane, non geneticamente modificate e biologiche, ma non per forza.

Proprietà nutrizionali

Il valore nutrizionale è spesso differisce tra i vari prodotti.

I fattori chimici di maggior rilievo non sono i macronutrienti energetici, anche se, trattandosi di supplementi concentrati, le calorie per 100 g sembrano elevate. Tuttavia, dobbiamo ricordarci che la singola dose è molto bassa, e apporta al massimo dalle 30 alle 40 kcal.

Ovviamente, se aggiungiamo la polvere a una bevanda calorica, l'energia è da sommare tra solvente e soluto.

Alcuni vengono formulati come pasti sostitutivi, il che li rende più ricchi in carboidrati, grassi e proteine.

È doveroso specificare che l'apporto di vitamine e minerali è inferiore a quello di un integratore multivitaminico .

Sebbene non quantificato sull'etichetta, le green powder sono generalmente ricche di polifenoli e altri fitochimici che hanno funzioni antiossidanti e antinfiammatorie.