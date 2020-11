HIV e Aids non sono la stessa cosa, ma sono fortemente correlati. L'AIDS ( sindrome da immunodeficienza acquisita ) è una malattia provocata dall'HIV, un virus che aggredisce il sistema immunitario umano. Nelle persone affette da AIDS il sistema immunitario non è più in grado di difendere l'organismo dalle malattie. Le persone che contraggono il virus HIV ( sieropositive ) non sono malate di AIDS, anche se sono destinate a diventarlo, in assenza di cure adeguate con farmaci antiretrovirali, fondamentali quanto una diagnosi tempestiva dell'infezione da HIV.

L'infezione si verifica quando il virus , presente nei liquidi di una persona affetta da Hiv, non in terapia antiretrovirale efficace, entra in contatto con l'altra persona , attraverso ferite della pelle o lesioni anche non visibili delle mucose .

L'Hiv si può trasmettere solo attraverso liquidi biologici di persone con Hiv inconsapevoli o non in terapia antiretrovirale efficace :

Promuovere l'educazione sessuale e sostenere la cultura della prevenzione contro le infezioni sessualmente trasmissibili è il primo passo fondamentale per contrastare la diffusione dell'infezione da HIV. Si tratta di una malattia in cui il sistema immunitario si indebolisce progressivamente, fino a consentire l'insorgenza di gravi infezioni opportunistiche e cancro , trasmessa nella maggior parte dei casi durante i rapporti sessuali non protetti . Secondo gli ultimi dati forniti dall' ISS Istituto Superiore di Sanità , nel 2019 sono state effettuate 2.531 nuove diagnosi di infezione da HIV. Numeri che posizionano l'Italia appena al di sotto della media europea. La fascia d'età è quella tra i 25 e i 29 anni. I numeri sono fortunatamente in calo negli ultimi due anni : nel 2018 le nuove diagnosi da HIV erano state 2.847; nel 2017 circa 4.000.

In occasione del World Aids Day, Durex ribadisce l'importanza di un gesto gesto semplice come l'utilizzo di un preservativo. "Basta poco, basta tanto così per evitare rischi e proteggersi." Nell'ambito dell'iniziativa, il brand si impegnerà ad effettuare una donazione iniziale di ben 91.000 preservativi (1.000 per ogni anno di storia del brand) ad ANLAIDS, prevedendo una seconda fase nella quale si arriverà alla donazione di un preservativo per ogni nuovo follower reclutato entro il 1° dicembre dalla pagina Instagram Durex.

L' infezione da HIV si contrasta con la conoscenza. Sensibilizzare sull'importanza di una sessualità sempre più consapevole e protetta, promuovendo l'uso del preservativo come unico dispositivo anticoncezionale in grado anche di prevenire le infezioni sessualmente trasmissibili. Questo l'obiettivo di Durex, leader nel mercato del benessere sessuale e "ambasciatore del sesso sicuro" che, in collaborazione con ANLAIDS, prima Associazione Italiana nata per fermare la diffusione del virus HIV e dell'AIDS, lancia la campagna #BastaTantoCosì , giunta alla sua seconda edizione con l'Ambassador Frank Matano.

Uso del preservativo: quanto ne sanno i giovani?

L'utilizzo del preservativo non è una pratica ancora consolidata in Italia. Una recente indagine realizzata da Durex e Skuola.net, su un campione di oltre 15.000 giovani tra gli 11 e i 24 anni, fa emergere alcuni dati che fotografano le abitudini di prevenzione dei ragazzi: il 50% non utilizza il preservativo. Le motivazioni hanno spesso a che fare con il background culturale e una sostanziale impreparazione. Con i genitori non si parla: meno del 60% è solito parlarne con i genitori, che solo per il 26% consigliano il condom per la prevenzione.

Il preservativo è visto come un contraccettivo. Un dispositivo utilizzato dai giovani soprattutto per evitare gravidanze indesiderate e soltanto, in seconda battuta, le malattie sessualmente trasmissibili. La sua funzione, quindi, è vista più di tipo 'contraccettivo'. Ne è riprova il fatto che il mancato utilizzo è soprattutto legato all'impiego di altri metodi anti-gravidanza, pillola contraccettiva in primis.