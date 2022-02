Visite ai parenti in ospedale: cosa cambia dal 10 marzo 2022

Introduzione

Le visite ai parenti negli ospedali saranno presto ripristinate in questo periodo di lenta 'rinascita' che ci porta verso la fine dello stato d'emergenza Covid: dal 10 marzo, infatti, si potrà stare in reparto per 45 minuti al giorno. Il Senato ha approvato un emendamento che di fatto consente e autorizza l'accesso dei parenti nelle diverse strutture ospedaliere. Dal 10 marzo, si entrerà a far visita solo con ciclo vaccinale completo (quindi aver ricevuto le tre dosi) senza l'obbligo del tampone, oppure se guariti dal Covid e aver completato il ciclo vaccinale primario (due dosi) con l'esito di un tampone negativo.

Ad oggi, infatti, l'accesso a familiari ed amici in ospedale è consentito solo in sale d'attesa e con durate limitate che variano da ospedale a ospedale, ma che di media non superano i 15 minuti. Si tratta di una norma che, dettati i criteri, ristabilisce uniformità in una situazione in cui ogni struttura sanitaria italiana stava imponendo regole differenti. Infatti, mentre alcuni direttori sanitari hanno aperto l'accesso ai reparti di degenza ospedalieri per consentire le visite ai propri cari altri altri hanno invece sbarrato le entrate, nonostante non ne siano scaturiti cluster. A dicembre 2021, quando i contagi da variante Omicron stavano diventando sempre più importanti, molti ospedali (tra cui il Sant'Anna di Como, il San Raffaele di Milano, gli Spedali Civili di Brescia, il Sant'Orsola di Bologna, il Cannizzaro di Catania) hanno bloccato del tutto le visite dei familiari. Solo i parenti di alcuni pazienti potevano avere accesso in reparto: i parenti di minorenni, di persone con disabilità grave riconosciuta e di chi dimostrava di avere specifiche necessità di assistenza, come ad esempio le partorienti.

Il decreto attuale è in scadenza il 22 febbraio, quindi il nuovo testo avrà un iter abbastanza veloce anche alla Camera dopo il via libera al Senato. Considerati, nella stesura del testo, anche i benefici indiscutibili derivanti dalla ripresa delle visite in ospedale, per i pazienti e per i famigliari stessi, sia dal punto di vista psicologico, ma anche clinico. Vengono meno sintomi da stress post-traumatico con ansia e insonnia, agitazione e veri e propri squilibri ormonali conclamati.