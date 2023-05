Vaccino contro la tossicodipendenza: i primi test

Un vaccino potrebbe constrastare la dipendenza da sostanze stupefacenti come crack e cocaina. I risultati dei primi test sarebbero promettenti. Lo studio è stato condotto in Brasile dai ricercatori dell'Università federale di Minas Gerais che hanno già portato a compimento la prima fase di sperimentazione sugli animali, necessaria prima di procedere con i test sugli esseri umani.

Vaccino contro tossicodipendenza: i test

Come riportato da Ansa, gli studiosi brasiliani avrebbero messo a punto un farmaco che avrebbe già superato in maniera promettente la prima fase di sperimentazione, quella dedicata ai test sugli animali, necessaria prima di proceder con la valutazione dell' efficacia e della sicurezza sugli esseri umani.

Come è stato formulato il vaccino? Il vaccino è stato sviluppato partendo dalle stesse sostanze che innescano il meccanismo di dipendenza. Nella fattispecie dalle molecole modificate della stessa droga, che in questo caso sono state cocaina e crack. Nei modelli animali, la sostanza sarebbe stata in grado di indurre il sistema immunitario a produrre specifici anticorpi in grado di unirsi in modo graduale alla sostanza stupefacente già presente nel sangue degli animali.