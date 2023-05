thewomhealthy diventa myptrainer: un nuovo punto di riferimento per gli amanti del benessere

La pagina Instagram di The Wom Healthy, una delle pagine più amate e seguite per quanto riguarda le tematiche legate al benessere, diventerà parte dell'universo di MyPersonalTrainer. Ecco i dettagli su questa importante novità.

Nei prossimi giorni la pagina Instagram di The Wom Healthy (https://www.instagram.com/thewomlife/) diventerà parte della galassia MyPersonalTrainer, prendendone la dicitura e condividendone la linea editoriale.

Profilo seguitissimo che conta oltre 150k di follower su Instragram, The Wom Healthy è uno dei profili più amati da chi ama e desidera una vita all'insegna del benessere, offrendo ogni giorno card, reel e curiosità su come vivere meglio. Una novità che andrà ad arricchire l'universo social di MyPersonalTrainer. Ecco qualche esempio di contenuti di The Wom Healthy.