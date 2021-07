Swisse presenta la nuova linea di integratori alimentari Hemp+

Swisse, azienda che opera nel settore della salute e del benessere attraverso la produzione di integratori alimentari, presenta la nuova gamma Hemp+ che sfrutta le proprietà dell'olio di semi di canapa.

Negli ultimi anni, l'interesse verso questo particolare olio vegetale è andato incontro a un crescente interesse: partito dal mondo del beauty e del wellness, sta ora conquistando anche altri settori. Swisse, da sempre attenta alla qualità degli ingredienti e alla continua innovazione, lancia quindi, per la prima volta in Italia, una nuova linea di integratori alimentari realizzata proprio con questo ingrediente.

Per saperne di più e conoscere meglio questi prodotti abbiamo intervistato Cleo Fabbro, Medical Manager Swisse Italia.

Qual è l'ingrediente principale dei prodotti della nuova linea Swisse Hemp+ e perché si tratta di una gamma innovativa?

L'ingrediente cuore delle formulazioni HEMP+ è l'olio di semi di canapa, una sostanza molto interessante da un punto di vista nutrizionale perché al suo interno troviamo diversi composti benefici per il nostro organismo: parliamo infatti di una fonte vegetale contenente acidi grassi essenziali omega-6 e omega-3. Inoltre, nell'olio di semi di canapa sono presenti anche vitamina E ed antiossidanti.

Si tratta di una gamma innovativa per Swisse, perché per la prima volta è stato introdotto l'olio di semi di canapa all'interno del portfolio prodotti. È innovativa anche per il mercato, perché è composta da ben 4 referenze che combinano l'olio di semi di canapa a vitamine, minerali ed estratti erbali che agiscono su quattro diverse aree di benessere.

Quali sono le proprietà dell'olio di semi di canapa?

L'olio di semi di canapa è come uno scrigno: un ingrediente prezioso che a sua volta è ricco di sostanze benefiche, come ad esempio gli acidi grassi essenziali omega-3 ed omega-6. Si chiamano acidi grassi essenziali poiché il nostro organismo non è in grado di produrli autonomamente. Gli acidi grassi essenziali svolgono delle funzioni indispensabili per mantenere in salute il nostro corpo.

Ecco perché è importante garantire un giusto apporto di questi ingredienti, ma ancora più importante farlo in un rapporto bilanciato. L'olio di semi di canapa ha la particolarità di contenere omega-3 ed omega-6 in un rapporto considerato benefico per mantenere la salute dell'organismo. In particolare, questo specifico rapporto contribuisce a mantenere una buona funzionalità cardiovascolare e cerebrale. L'olio di semi di canapa poi è un ingrediente interessante anche perché ad esempio aiuta a contrastare i disturbi del ciclo mestruale, inoltre contribuisce a mantenere il benessere della cute e la funzionalità articolare. L'olio di semi di canapa presente in HEMP+ è appositamente spremuto a freddo perché questo tipo di processo è molto delicato.

Parliamo infatti di un meccanismo lento con livelli di calore ridotti e minimo attrito. Questo consente di ottenere un olio grezzo ed aiuta a preservare le sue qualità nutrizionali.

Quali altri ingredienti sono contenuti negli integratori alimentari della linea Hemp+?

Per rispondere a questa domanda, partirei dal nome. La gamma si chiama HEMP+ perché "hemp" in inglese significa canapa e il "+" indica il "plus" ovvero che, oltre all'olio di semi di canapa, troviamo l'accostamento di altre sostanze come estratti erbali, minerali e vitamine.

Quali prodotti comprende la gamma Hemp+ e per soddisfare quali esigenze sono indicati?

La gamma Hemp+ è costituita da 4 prodotti. L'ingrediente principale è l'olio di semi di canapa. In ogni formula poi troviamo specifiche vitamine, minerali ed estratti erbali per rispondere a diverse esigenze: benessere del sistema gastrointestinale, metabolismo energetico, azione tonica e rilassamento. Vediamole insieme:

Hemp+ Balance contiene estratto di carciofo, che contribuisce alle funzioni depurative dell'organismo ed al benessere del sistema gastro-intestinale. Nella formula sono presenti anche zinco, sostanza che contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo, e vitamina B1, che contribuisce al normale metabolismo energetico.

Hemp+ Vitality contiene estratto di yerba mate, utile soprattutto in periodi caratterizzati da stanchezza fisica e mentale. Le vitamine B3 e B12, presenti nella formula, partecipano alla conversione del cibo in energia e dunque supportano il metabolismo energetico.

Hemp+ Mood aiuta a supportare l'organismo in caso di stanchezza mentale. Contiene: estratto di guaranà, per supportare la performance mentale, selenio, vitamine B6 e B12 che contribuiscono alla normale funzione psicologica.

Hemp+ Calm contiene: estratto di melissa, ingrediente che contribuisce al rilassamento e al benessere mentale, magnesio e vitamina B6. Questi ingredienti sono stati scelti per armonizzare la distensione ed il rilassamento.

Le formulazioni sono state studiate per offrire un supporto nutrizionale al corpo e alla mente.

Gli integratori alimentari non sono sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

Come e quando si assumono gli integratori alimentari della linea Hemp+?

Ogni prodotto della linea SWISSE HEMP+ contiene 60 capsule molli e la posologia è di 2 capsule molli al giorno, durante o immediatamente dopo i pasti. È preferibile assumere i prodotti per almeno un mese, senza sovrapporre le referenze. Il periodo di assunzione può essere prolungato a proprio piacimento, anche alternando tra prodotti diversi della gamma HEMP+.

Consigliamo di assumere tutti i prodotti SWISSE HEMP+ dopo colazione o dopo pranzo, mentre SWISSE HEMP+ CALM è consigliabile assumerlo dopo cena proprio perché contribuisce alla distensione e al rilassamento.