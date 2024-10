Arriva oggi in tutte le librerie Mondadori "Sapore d'Italia", un libro che propone un viaggio gastronomico attraverso le regioni italiane, da nord a sud. Frutto del lavoro di Mondadori Store, il ricettario offre una nuova prospettiva sulla cucina tradizionale italiana, con idee e suggerimenti per adattare i piatti classici alla modernità.

Con questa iniziativa, giunta alla sua quarta edizione, Mondadori Store rinnova inoltre la collaborazione con Mondadori Electa, con la quale ha già pubblicato i grandi successi di Cucina a colori (2022) e Mari e monti in cucina (2023) che si sono distinti nella top ten della "classifica generale dei libri più venduti" e al primo posto nella classifica "varia".

Questo volume si distingue per la sua attenzione ai dettagli e per l'autenticità delle ricette, arricchite dai consigli dello chef Francesco Stefania, che condivide segreti di cottura e indicazioni per mantenere una dieta equilibrata.

Grazie a un design grafico rinnovato, i piatti vengono mostrati in una veste inedita, invitando lettrici e lettori a scoprire le eccellenze regionali italiane. Insieme alle ricette, sono presenti anche approfondimenti sulle specialità più amate, come pizza, tiramisù e panettone, oltre a suggerimenti per seguire la stagionalità di frutta e verdura. Il tutto con l'obiettivo di tramandare una cultura gastronomica viva, intrecciata con le tradizioni familiari e locali.

In fondo al libro, inoltre, c'è spazio per aggiungere le proprie ricette personali.

"Sapore d'Italia" sarà disponibile al prezzo di 2,90€ con l'acquisto di due libri presso i Mondadori Bookstore aderenti o online su mondadoristore.it.

Inoltre, grazie all'iniziativa "Sfoglia la fortuna", chi acquista il ricettario potrà partecipare a un concorso che mette in palio gift card da usare nei punti vendita Mondadori, con premi fino a mille euro. Il concorso è valido dal 7 al 31 ottobre 2024.