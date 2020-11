Ruolo dei probiotici nella salute del microbiota intestinale

Il microbiota intestinale riveste un ruolo di fondamentale importanza per il benessere del nostro tratto gastroenterico e non solo, per tale ragione, è molto importante prendersene cura nel modo corretto.

Che cos'è il Microbiota?

Il microbiota intestinale - come spiega il professor Bona - è l'insieme di microorganismi batterici che colonizza il nostro tratto enterico e che possiede funzioni specifiche molto utili per il nostro organismo.

Anche noto come flora batterica intestinale, il microbiota viene ereditato in parte dai genitori - in particolare dalla madre - e in parte si modifica in funzione di fattori esterni, quali l'ambiente in cui viviamo, la nostra alimentazione, l'assunzione di alcuni tipi di farmaci, ecc.

Alla luce di quanto appena detto, pertanto, non sorprenderà sapere che ciascun individuo possiede un microbiota "proprio" avente una specifica composizione che, tuttavia, continua ad evolvere dalla nascita e nel corso di tutta la vita in funzione di fattori di natura genetica e ambientale.

Quali sono le Funzioni del Microbiota?

Il microbiota intestinale è molto importante per il mantenimento del benessere del nostro tratto digerente e per quello dell'organismo in generale. Difatti, esso: