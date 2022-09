Risparmiare gas: indicazioni del Mite dalla doccia al riscaldamento

Per ridurre i rischi connessi a una potenziale interruzione totale dei flussi di gas dalla Russia durante il prossimo inverno nonché andare nella direzione eruopea di riduzione dei consumi per il periodo 2022-2023, il ministero della Transizione Ecologica ha predisposto un Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale che include una serie di comportamenti virtuosi da osservare a livello domestico, ma anche al lavoro negli uffici e nelle aziende. Alcune azioni amministrative, ad esempio, vanno nell'ottica di ridurre il consumo di gas per il riscaldamento riducendo le temeprasture e introducendo i limiti di temperatura negli ambienti, (19 gradi) di ore giornaliere di accensione a zone (in generale 1 ora in meno) e di durata del periodo di riscaldamento di 15 giorni in meno (posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio) all'anno. Queste azioni comporterebbero un notevole risparmio in bolletta, e ridotte emissioni ambientali.

Ulteriori risparmi possono conseguirsi con misure comportamentali che richiedono quel minimo di investimenti anche piccoli da parte dei privarti cittadini che ad esempio opteranno per classi energetiche più elevate e fonti di energia alternativa. Tra questi, si includono: sostituzione di elettrodomestici a più elevato consumo con quelli più efficienti, sostituzione di climatizzatori con quelli più efficienti, installazione di nuove pompe di calore elettriche in sostituzione delle vecchie caldaie a gas, installazione di pannelli solari termici per produrre acqua calda, sostituzione lampadine tradizionali con quelle a led. Enea ha calcolato un risparmio di circa 1 miliardo di Smc. Tali misure ricadono già in buona parte in regime assistito (detrazioni fiscali, conto termico...), ma richiedono un certo periodo di tempo per la determinazione degli effetti ai fini della riduzione della domanda.

Quanto si risparmia in bolletta

Bolletta alla mano, per il settore domestico la riduzione di 15 giorni del periodo di riscaldamento, con un'ora di accensione in meno e 19° interni, comporterebbe un risparmio di gas metano pari a 2.697.249.794 di Smc. Basterà ridurre di un grado la temperatura in casa per risparmiare circa l'8% della spesa sul riscaldamento in bolletta (dati di Altrocunsumo) Secondo le stime si tradurrebbe in un risparmio di 90 euro all'anno per ogni grado in meno in casa.

Se all'abbassamento di un grado si tiene conto anche dell'ora di riscaldamento in meno e dei 15 giorni in meno di accensione, allora il risparmio per ogni famiglia sale a 135 euro in bolletta.