RiminiWellness 2024 Sei pronto per RiminiWellness 2024? Inizia a riscaldarti! L'appuntamento è dal 30 Maggio al 2 Giugno 2024 alla Fiera e Riviera di Rimini. L'appuntamento internazionale, a cui anche quest'anno partecipa anche MypersonalTrainer, dedicato all'intero ecosistema del mondo wellness dove scoprire le ultime tendenze e innovazioni e avere accesso ad eventi di formazione per i professionisti e gli appassionati del fitness, benessere e sport.

RiminiWellness 2024: Orari e biglietti La manifestazione si svolgerà da giovedì 30 maggio a domenica 2 giugno, dalle 9,30 alle 19 (solo l'ultimo giorno la fiera chiuderà alle 18). I biglietti sono disponibili online sul sito ufficiale. Il ticket ridotto per 4 giorni è acquistabile fino al 31 Maggio al costo di 42 euro, anziché 58. Tutte le informazioni sono disponibili nella sezione dedicata del sito web della manifestazione. Clicca qui per acquistare il biglietto a un prezzo ridotto Ufficio Stampa Rimini Wellness

Il tema dell'edizione 2024 La longevità sarà il filo conduttore di questa edizione, esplorato in tutte le sue sfaccettature. Dalle proposte di allenamento mirate alla cura del corpo e alla prevenzione, fino alle più recenti scoperte nel campo della nutrizione e del benessere psicofisico. Un'esperienza completa per ricordare che uno stile di vita attivo è fondamentale per mantenere un'alta qualità della vita. Inoltre la campagna del 2024 porta avanti il claim "Feel Your Best": un invito a migliorare il nostro stile di vita per coltivare il meglio di noi stessi, un'evoluzione del concetto di benessere a 360 gradi. Non si tratta più solo di attività fisica in movimento, ma di uno stile di vita che abbraccia diversi aspetti, compresi alimentazione, riposo, mindfulness e allenamento.

Il programma di RiminiWellness 2024 RiminiWellness offre un'esperienza unica, un mix unico di eventi e appuntamenti che unisce tutte le anime del vivere bene e dello stare in forma. Un'integrazione vincente di sei settori: Fitness; Active; Foodwell, Health, Wellness, Steel. Fitness: in quest'area i produttori di equipment, macchinari per l'allenamento, accessori e abbigliamento sportivo si incontrano per mostrare le ultime novità. E potremo scoprire i nuovi servizi digitali e software gestionali che ci permettono di di integrare tecnologie all'avanguardia nei nostri programmi di allenamento.

Gli eventi Tantissimi gli eventi, tra questi segnaliamo: Hyrox -World Series of Fitness Racing: un anno fa lo sport che sta rivoluzionando il mondo del fitness ha debuttato in Italia e torna a RiminiWellness. Uno sport per tutti: si sfideranno atlete e atleti (inclusi atleti con disabilità) che, condividendo i valori della partecipazione e dell'amicizia, sfideranno sé stessi e gli altri nelle categorie Singles, Doubles e Staffette.

Calendario completo eventi RiminiWellness 2024 Ecco il link per scoprire il calendario completo, in aggiornamento e suddiviso per giorni, di tutte gli eventi previsti in questa nuova edizione del 2024.

Gi Espositori del RiminiWellness 2024 Dai produttori di attrezzature per l'attività fisica alle palestre, alle opportunità di formazione e le associazioni di categoria, passando per le medical spa, gli health center, le scienze riabilitative, le attività fitness, ma anche il turismo e il design: ecco il link per scoprire tutti gli espositori presenti quest'anno. Registrandosi a RiminiWellness e accedendo a The Wellness Community è possibile scoprire tutti i prodotti e le novità degli espositori ed entrare in contatto diretto con loro.

Gli Stati Generali del Fitness e del Wellness Anche quest'anno la manifestazione si apre con gli Stati Generali del Fitness e del Wellness, attraverso una conferenza in cui si discuterà delle principali dinamiche che nel corso degli ultimi 15 anni hanno interessato l'intera industria del fitness. Il tema dell'edizione 2024 è "One Wellness: il benessere per tutti, sempre e ovunque", richiamando l'approccio "One Health" condiviso dalle istituzioni internazionali del settore. Questo approccio, basato sulla collaborazione tra realtà diverse, mira a garantire che le persone abbiano accesso al benessere in qualsiasi momento e in ogni luogo della vita. Così come la salute, il benessere deve diventare uno stile di vita accessibile a tutti, in ogni luogo e momento della vita quotidiana. Qui il programma degli Stati Generali del Fitness e del Wellness.