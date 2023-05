Il ticket ridotto per 4 giorni è acquistabile fino al 31 Maggio al costo di 39 euro, anziché 55. Tutte le informazioni sono disponibili nella sezione dedicata del sito web della manifestazione. Clicca qui per saperne di più e acquistare il biglietto a un prezzo ridotto

Per la fitness lovers community è arrivato il momento più atteso dell'anno che ritorna con un format ancora più evoluto - The Wellness Experience Show – e tante novità per scoprire quali sono i nuovi trend del benessere di Rimminiwellness2023.

Per tutti gli appassionati di fitness , l'appuntamento imperdibile presso la Fiera di Rimini è RiminiWellness 2023 , la manifestazione internazionale dedicata all'intero ecosistema del mondo wellness: ultime tendenze, innovazioni e formazione per i professionisti e gli appassionati del fitness, benessere e sport.

Gli eventi in programma a Rimini Wellness 2023

6 sono le grandi sezioni tematiche al centro del Rimini Wellness che ospiteranno tutti gli eventi.

Pro.Fit, un programma, riservato ed esclusivo, rivolto ai professionisti e alle più importanti aziende internazionali del settore; Active, per il pubblico consumer che ogni anno partecipa con entusiasmo alla manifestazione; FoodWell Expo, dedicata all'alimentazione sana per chi è in movimento; RiminiSteel, la parte più heavy di RiminiWellness che ospita sport da combattimento, arti marziali, body building e tutto ciò che riguarda la "cultura fisica"; Riabilitec, la sezione in cui sono presentate tutte le innovazioni tecnologiche per la riabilitazione e la rieducazione motoria. Pilates Junction, uno spazio interamente dedicato alle più importanti aziende di pilates

Pro-fit

Questa sezione è riservata agli operatori professionali, come i proprietari di palestre e centri fitness, personal trainer ma anche fisioterapisti, medici sportivi etc., che potranno scoprire e toccare con mano tutte le proposte dei principali player per le loro attività.

RiminiWellness Pro.Fit nello specifico propone: incontri one to one tra espositori e buyer esteri, momenti di formazione attraverso seminari, workshop e convegni, focus con presentazioni tecniche delle aziende più importanti, oltre ad un programma dedicato per acquisire certificazioni nel settore.

Quest'anno questa sezione vedrà la partecipazione di Mypersonaltrainer al RiminiWellness con 3 wellness talk in collaborazione con Hipro di Danone e Riccardo Borgacci, dietista e tecnico sportivo di Mypersonaltrainer. I talk saranno moderati da Emanuela Cerri, responsabile editoriale di Mypersonaltrainer

Ecco le informazioni sui 3 talk:

Venerdì 2 giugno – 17:00-17:50

Dove? Wellness Arena

Titolo del talk: Spuntini proteici: meglio prima o dopo l'allenamento? E perché?



Per gli sportivi, le proteine sono essenziali al recupero, per ostacolare il catabolismo e favorire la crescita

muscolare. Gli spuntini proteici possono aiutarci, ma è bene sapere quando assumerli rispetto

all'allenamento.

Sabato 3 giugno – 14:00-14:30

Dove? Body & Mind Arena

Titolo del talk: Più proteine in una dieta bilanciata: quali e quante per chi si allena?

Quante proteine assumere in una dieta bilanciata? Soprattutto in determinate circostanze, come la pratica

sportiva ma non solo, il fabbisogno proteico aumenta considerevolmente. Cerchiamo di capire assieme cosa mangiare.

Sabato 3 giugno – 15:30-16:00

Dove? Body & Mind Arena

Titolo del talk: Come suddividere le proteine tra i pasti della giornata?



Suddividere correttamente le proteine nella giornata può ottimizzare i risultati dell'allenamento. Scopriamo

quanto è opportuno sapere come impostare il timing dei cibi proteici nei pasti, e quali cibi scegliere.

Active

Un insieme di appuntamenti per tutti gli appassionati del fitness. Nel 2021 ha rappresentato la prima vera ripartenza del settore sportivo, mettendo in luce il potenziale incredibile del fitness come strumento di aggregazione, tra divertimento e sicurezza. Nel 2022 ha scaldato gli attrezzi per coinvolgere tutti i partecipanti con stage e corsi con i più famosi presenter internazionali. Novità di quest'anno: danza, show ed esibizioni. Tensione e adrenalina alle stelle con le competizioni per gruppi e singoli, tante novità per il mondo delle discipline soft e olistiche.

Una grande novità di quest'anno in casa BodyFly che sarà presentata in anteprima ufficiale proprio in occasione di questa edizione di RiminiWellness, il "BodyFly Sleep Training". Tutte le info qui

Per gli appassionati di Calisthenics, invece, sarà possibile sia praticare la disciplina, sia assistere al Decimo Campionato Italiano di Calisthenics & Street WorkOut.

Eventi Speciali

Oltre 240 gli eventi in cartellone per la prima edizione di RiminiWellness Off, il fuorisalone del fitness, del benessere e dello sport organizzato da Italian Exhibition Group e dal Comune di Rimini in concomitanza con RiminiWellness. Da giovedì 1 a domenica 4 giugno, il centro storico e la Riviera di Rimini si trasformeranno in una grande palestra a cielo aperto, grazie a un fitto programma di eventi, corsi, lezioni, talk e iniziative intorno alle quattro dimensioni chiave in tema di qualità della vita:

esercizio fisico,

nutrizione,

benessere mentale

medicina preventiva.

RiminiWellness Off è stata ideata e organizzata con l'obiettivo di coinvolgere residenti e ospiti del territorio, dando a tutti la possibilità di trovare l'attività più adatta alla propria condizione fisica e al proprio livello di preparazione. Dai bambini ai nonni, dai principianti agli atleti, chiunque può trovare in cartellone tante attività adatte alle proprie esigenze e provare in prima persona i benefici dell'esercizio fisico.

Grazie al coinvolgimento dello straordinario patrimonio di professionisti del benessere, della salute e del turismo che il territorio può vantare, è stato possibile realizzare un programma che coinvolge l'intera città, dal Parco del Mare alla Piazza sull'Acqua del Ponte di Tiberio, dal Parco "Sandro Pertini" alla spiaggia che si estende da Torre Pedrera a Miramare.

"Rimini e la Romagna – spiega il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad - sono decise a ripartire dopo la terribile alluvione che ha sconvolto la nostra terra. In questi giorni di dolore e fatica è emersa tutta la forza di volontà, l'ottimismo, la determinazione dei romagnoli e quell'innata propensione alla fiducia, a guardare avanti. Con questo spirito ci prepariamo ad ospitare uno dei principali eventi del calendario fieristico, un appuntamento di grande richiamo che sancisce l'apertura della stagione estiva e che quest'anno si arricchisce di un 'fuori salone' che permetterà di portare l'energia della fiera in tanti spazi della città. Un'energia di cui oggi più che mai abbiamo bisogno".

Un progetto culturale e sociale, quello di RiminiWellness Off che permette alle persone di sperimentare concretamente i benefici di uno stile di vita attivo e sano, con l'obiettivo di farlo diventare parte della quotidianità e di migliorare quindi la qualità della vita.

Il programma completo e aggiornato degli eventi RiminiWellness Off è al link www.riminiwellness.com/riminiwellnessoff

Un altro evento speciale di quest'anno è "WELLNESS COMMUNITY VILLAGE", un'area animata da tanti Influencer del mondo Fitness e Wellness.

In particolare, Davide Campagna – meglio conosciuto come Cottoaldente – sarà il main ambassador on stage dell'edizione 2023.

Sabato 3 giugno sarà il Tribù Reunion Day, il giorno in cui ogni anno la community di Cottoaldente si incontra nella vita reale.

Inoltre, la squad dell'Influencer animerà il palco a lui dedicato durante tutti e quattro i giorni di fiera, coinvolgendo i visitatori in sessioni di allenamento, showcooking, approfondimenti su nutrizione e mindfullness. Alcune sessioni di showcooking con Cotto al Dente, saranno commentati dall'esperto di Mypersonaltrainer, Riccardo Borgacci, dietista e tecnico sportivo.

Un'occasione unica per allenarsi con Davide e interagire con i volti più amati dei social media.

Calendario completo eventi Rimini Wellness 2023

A questo link trovate il calendario completo, in aggiornamento e suddiviso per giorni, di tutte gli eventi previsti in questa nuova edizione del 2023.

->> Calendario completo Rimini Wellness 2023 <<-

Espositori Rimini Wellness 2023

In questo nuovo imperdibile appuntamento, grazie alla nuova piattaforma digitale di RiminiWellness, il catalogo espositori é arricchito con novità, prodotti, foto e video. Registrandoti a RiminiWellness, potrai accedere a The Wellness Community ed entrare in contatto diretto con gli espositori.

->> Clicca qui per vedere tutta la lista espositori di Rimini Wellness 2023 <<-

Gli Stati Generali del Fitness e del Wellness

A dare il via alla 17esima edizione di RiminiWellness quest'anno saranno gli Stati Generali del Fitness e del Wellness, attraverso una conferenza in cui si discuterà delle principali dinamiche che nel corso degli ultimi 15 anni hanno interessato l'intera industria del fitness.

Il benessere fisico e mentale è ormai una priorità per gli italiani, ed è diventato importante individuare gli obiettivi da raggiungere e mettere a punto una strategia finalizzare al corretto sviluppo e alla crescita del settore.

A rendere ancora più l'importante l'evento sarà la presenza del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il quale, ad un mese esatto dall' entrata in vigore della Riforma dello Sport, chiuderà la mattinata illustrando i principali cambiamenti e le conseguenze che ne deriveranno.

Per saperne di più ->> Stati Generali del Fitness e del Wellness