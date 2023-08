Riforma dello sport 2023: cosa cambia per i trainer?

Introduzione Riforma dello Sport 2023: cos’è e quale scopo ha? Il 26 luglio 2023, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto correttivo alla Riforma dello Sport, le cui basi sono state poste nel novembre 2020. La Riforma dello Sport 2023 nasce con l'obiettivo di riconoscere la giusta dignità economica-finanziaria a chi lavora nel mondo dello sport, come comunicato dal Governo in carica nel 2020. Questo articolo vuole chiarire quali cambiamenti comporta, per la figura del Personal Trainer, questa riforma, analizzando il cosiddetto Decreto 2, che maggiormente interessa questa figura del mondo sportivo.

Decreto 2 della Riforma dello Sport Riforma dello Sport 2023: quali sono le novità per i Personal Trainer? Di questo decreto, gli aspetti che maggiormente riguarda la figura del Personal Trainer sono quattro: Le novità in materia di collaborazione sportiva;

Le novità in materia previdenziale e fiscale;

Le novità di materia di costi e adempimenti;

L'introduzione di nuove figure professionali. Novità in materia di Collaborazione Sportiva Secondo la Riforma dello Sport 2023, i tipi di collaborazione riconosciute sono due: Il lavoratore sportivo e

e Il volontario sportivo. Il volontario è quella figura che offre le proprie prestazioni in ambito sportivo a titolo gratuito; ciononostante, chi lo assume deve comunque provvedere ad assicurarlo per la responsabilità civile verso terzi. Il lavoratore sportivo, invece, è una figura che percepisce un compenso e che può essere: Subordinata ;

; Autonoma (occasionale o con apertura di partita IVA, a seconda della durata della collaborazione);

(occasionale o con apertura di partita IVA, a seconda della durata della collaborazione); Collaboratore coordinato e continuativo (co.co.co), questo quando il rapporto di lavoro non prevede più di 18 ore a settimana, esclusa la partecipazione a manifestazioni sportive. Novità in materia previdenziale e fiscale Con l'emergenza sanitaria dovuta a COVID-19, il Governo ha preso coscienza del fatto che, nel mondo dello sport, ci sono almeno 500.000 lavoratori senza alcuna tutela. Ecco allora che, tra le prime cose, nella riforma, ha inserito la possibilità di un fondo pensione per i lavoratori sportivi, siano essi dilettanti, professionisti o lavoratori con contratto di collaborazione (co.co.co). Inoltre, ha provveduto a garantire, sia per i lavoratori subordinati che per i co.co.co, un'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Novità in materia di costi e adempimenti La Riforma dello Sport 2023 stabilisce che siano esenti da imposizione fiscale i compensi fino a 15.000 euro sia di chi lavora nell'area dilettantismo, sia degli atleti professionisti di età inferiore ai 23 anni (esenzione ai fini Irpef). Questa decisione rappresenta una svolta importante, se si considerano i dati riportati dal Ministro dello Sport Andrea Abodi al convegno Asi il 24 giugno 2023: su 495.000 lavoratori sportivi, l'82% guadagna meno di 5.000 euro, mentre il 16% tra i 5 e i 15.000 euro, e solo il 2% supera questa soglia. Occorre precisare che diverso è il discorso relativo all'esenzione ai fini Inps: per la cosiddetta esenzione contributiva è prevista una soglia fino a 5.000 euro. Nuove figure professionali Nel mondo del fitness, delle palestre e dei Personal Trainer, ci sono sempre state poche regole in merito a chi poteva fare cosa. Con la Riforma dello Sport 2023, però, il Governo ha voluto cambiare rotta e ha deciso di introdurre e definire specifiche figure professionali, che saranno le sole a poter operare nel settore sportivo; ecco quali sono: Istruttore qualificato;

Chinesiologo di base;

Chinesiologo sportivo;

Manager dello sport. In merito a ciò, la Riforma dello Sport 2023 chiarisce anche altri tre aspetti molto importanti: Prima di tutto, con il Decreto Legislativo n.36 del 2021, lo Stato riconosce la qualifica di chinesiologo o chinesiologa a tutti coloro che conseguono il diploma di Laurea in Scienze Motorie .

. Quindi, se si vuole diventare chinesiologo/a, bisogna laurearsi in Scienze Motorie. In secondo luogo, l'istruttore che coordina corsi di attività motorie e sportive deve essere in possesso di un'abilitazione professionale equivalente a quella del chinesiologo ; in altre parole, deve essere un laureato in Scienze Motorie.

; in altre parole, deve essere un laureato in Scienze Motorie. Infine, chinesiologo e istruttore non svolgono attività sanitaria.

Riforma dello Sport 2023 in Gazzetta Ufficiale Il 26 luglio 2023 è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il decreto correttivo bis alla ormai famosa Riforma dello Sport. Le principali novità riguardano la figura del lavoratore sportivo, le tipologie contrattuali utilizzabili, i lavoratori pubblici, la disciplina delle co.co.co. sportive, il regime fiscale dei volontari e le tempistiche di adempimento degli obblighi di comunicazione e tenuta del LUL (Libro Unico del Lavoro).

Chi è il lavoratore sportivo Una delle principali novità introdotte dalla Riforma dello Sport riguarda la figura del lavoratore sportivo. Secondo la norma, il lavoratore sportivo deve essere un tesserato che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo e a fronte di un corrispettivo. Possono esercitare tale attività allenatori, atleti, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici, direttori di gara e gli altri tesserati che svolgono una mansione tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva inclusa nell'elenco del Dipartimento per lo Sport, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non possono invece essere considerati lavoratori sportivi i soggetti che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

Riforma dello sport: che cosa cambia nei rapporti di lavoro Una delle principali novità riguarda i rapporti di lavoro. Il rapporto di lavoro nel dilettantismo prevede fino a 24 ore settimanali, al netto del tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive, presunzione di lavoro autonomo nella forma di co.co.co., salvo prova contraria. Nel professionismo, la disciplina è sostanzialmente invariata rispetto alla precedente.

Nel settore professionistico, per il graduale inserimento di atleti e atlete di età inferiore a 23 anni non costituiscono reddito per il percipiente i compensi fino a 15 mila euro. I compensi dei lavoratori sportivi sono considerati redditi da lavoro e sono previste tre fasce: fino a 5 mila euro: esenzione fiscale e contributiva;

tra 5 e 15 mila euro: soggetti a contribuzione ma fiscalmente esenti;

oltre i 15 mila euro: soggetti a contribuzione e tassazione secondo le regole ordinarie. Il correttivo prevede inoltre che le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. possono avvalersi, secondo il regime ordinario, di prestatori di lavoro occasionale.

Le regole per i direttori di gara Sufficiente una comunicazione o designazione per la singola prestazione

Comunicazioni al centro dell'impiego cumulativamente per non più di trenta prestazioni entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza di ogni trimestre

Oltre all'eventuale compenso, rimborso spese documentate alle condizioni stabilite dall'ente

alle condizioni stabilite dall'ente Possibile rimborso spese, previa autocertificazione, anche per spese sostenute nel comune di residenza

Le altre novità Dipendenti pubblici La Riforma dello Sport prevede che i dipendenti pubblici possono prestare la loro attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline sportive associate, delle associazioni benemerite e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a. Possono però farlo sono in qualità di volontari, fuori dall'orario di lavoro, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Se la loro attività rientra nel lavoro sportivo ed è svolta a fronte di un corrispettivo, possono prestarla previa autorizzazione della amministrazione di appartenenza. Iscrizione nel LUL Per le co.co.co sportive, l'iscrizione nel LUL può avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro la fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente. In sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2023. Volontari I volontari hanno diritto solo a un rimborso spese documentate alle condizioni stabilite dall'ente, fino a euro 150 mensili, previa autocertificazione. Co.co.co I lavoratori sportivi co.co.co. non sono soggetti a Inail, ma sono assicurati secondo le modalità già previste dalla legge 27 dicembre 2022, n. 289