Post Alluvione: i rischi psico-fisici per la salute

Introduzione

Un evento avverso e traumatico come quello di un alluvione di portata simile a quella avvenuta in Emilia Romagna, può avere conseguenze anche molto serie sulla salute psicofisica dei soggetti che lo hanno vissuto in prima persona. I rischi sono diretti e ed evidenti nell'immediato, ma possono presentarsi anche a lungo termine come effetto post traumatico.

I rischi più comuni di questo genere di fenomeni in cui l'acqua invade strade e case, spesso restano a livelli elevati e stagnante per più giorni, sono legati alle infezioni, avvelenamenti, stress post-traumatico. Gli esperti della Società italiana di medicina ambientale (Sima), hanno lanciato un allarme sui "rischi igienico-sanitari e psicologici" nelle zone travolte dal maltempo In emilia Romagna.

«Dopo un'alluvione — avverte il presidente di Sima, Alessandro Miani — aumenta il rischio di infezioni, specie per anziani e bambini. Dall'epatite A alle infezioni batteriche dovute a escherichia coli o salmonella». L'acqua stagnante attira poi zanzare che «incrementano il rischio di trasmissione di altre malattie»