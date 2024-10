Pigiama Run LILT: record di solidarietà per la Casa del Cuore di Milano

A distanza di poco più di un mese dalla Pigiama Run, la manifestazione benefica organizzata dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), sono già iniziati i lavori di ristrutturazione della nuova Casa del Cuore di Milano. Questa struttura, situata vicino all'Istituto Nazionale dei Tumori, rappresenta un punto di accoglienza fondamentale per le famiglie dei pazienti oncologici, offrendo un ambiente sicuro e confortevole durante le terapie dei loro cari.



L'iniziativa della Pigiama Run ha coinvolto oltre 25.000 partecipanti e ha raccolto più di 650mila euro, grazie non solo all'iscrizione dei partecipanti, ma anche alla generosità delle aziende partner, un vero record! Pigiama Run è la corsa solidale organizzata da LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), i cui fondi vengono destinati a supportare nuove iniziative di accoglienza e assistenza per pazienti oncologici e le loro famiglie. Questi fondi permetteranno di avviare progetti solidali in tutta Italia, rispondendo ai bisogni delle famiglie colpite da malattie oncologiche.

La Casa del Cuore di Milano: un punto di riferimento La Casa del Cuore, che LILT spera di inaugurare già a Natale, sarà un luogo di accoglienza e supporto psicologico per le famiglie dei piccoli pazienti che affrontano il difficile percorso delle cure oncologiche. Le immagini dei lavori in corso sono già visibili, mostrando l'impegno per completare i lavori il più velocemente possibile. La struttura offrirà non solo alloggi temporanei, ma anche spazi comuni per il sostegno psicologico e sociale, contribuendo a ridurre l'isolamento che spesso accompagna la malattia. Photo Courtesy Le Case del Cuore offrono cinque appartamenti vicini all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, dedicati a ospitare bambini e ragazzi fino ai 25 anni, insieme a un genitore, provenienti da fuori provincia. Le strutture, con una capacità complessiva di 20 posti letto e una cucina comune, accolgono i giovani pazienti per l'intero periodo delle loro cure oncologiche. L'attenzione al servizio di accoglienza è costante. Ogni settimana, un assistente sociale, accompagnato dal referente delle Case, visita le strutture per supportare gli ospiti e monitorare l'organizzazione. Le Case vengono regolarmente igienizzate per garantire un ambiente adatto alla salute dei pazienti, e ogni giorno viene effettuato il cambio della biancheria e il rifornimento della dispensa con alimenti essenziali. Quando le Case del Cuore raggiungono la loro capacità massima, vengono offerti alloggi alternativi gratuiti presso strutture sul territorio. Il servizio è rivolto a pazienti e familiari che risiedono fuori dalla provincia di Milano, accogliendo persone da tutta Italia e anche dall'estero. Le famiglie in condizioni socio-economiche disagiate possono richiedere l'accesso alle Case rivolgendosi a un assistente sociale, che assegna l'alloggio dopo un'attenta valutazione dei bisogni. 144 è il numero dei piccoli pazienti ospitati nel 2023 e 3.548 i pernottamenti nelle Case.

Progetti Nazionali: Genova, Taranto e Palermo Oltre alla Casa del Cuore di Milano, i fondi raccolti dalla Pigiama Run saranno utilizzati per progetti che toccano varie parti d'Italia, confermando l'impegno di LILT a livello nazionale.



A Genova in collaborazione con l'associazione La Casa di Giulia, LILT supporterà la ristrutturazione di 12 nuovi alloggi destinati ai familiari dei pazienti lungodegenti presso l'Ospedale Gaslini. Questo progetto offre un riparo sicuro per coloro che devono rimanere accanto ai loro cari durante le lunghe degenze.



A Taranto parte dei fondi verrà devoluta al reparto di oncoematologia pediatrica "Nadia Toffa", per potenziare le risorse necessarie alla cura dei piccoli pazienti e migliorare i servizi ospedalieri.



A Palermo un fondo sarà destinato alle spese di viaggio per le famiglie dei piccoli pazienti oncologici in cura lontano da casa, permettendo a molte di loro di accedere alle cure anche fuori dal proprio territorio di residenza.