Pigiama Run: correre per i bambini malati di tumore

20 Settembre, VI edizione della Pigiama Run La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) invita sportivi, famiglie e tutti coloro che vogliono fare la differenza a partecipare alla sesta edizione della Pigiama Run, una corsa-camminata in pigiama per sostenere i bambini malati di tumore. Quest'anno, l'evento si svolgerà il 20 settembre, in 40 città italiane, con quattro grandi punti di ritrovo a Milano, Roma, Bari e Palermo. Non perdete l'occasione di condividere un'esperienza unica con i vostri cari, vivendo una giornata all'insegna del divertimento e della solidarietà! Scoprite come partecipare e unitevi a questa iniziativa per sostenere i piccoli pazienti oncologici. Ufficio Stampa

Pigiama Run: un evento di solidarietà e sport Settembre è il mese mondiale dedicato al Gold Ribbon, il nastro d'oro che simboleggia la consapevolezza sui tumori pediatrici. La Pigiama Run è nata proprio con l'obiettivo di sensibilizzare su questo tema attraverso una corsa e camminata in pigiama organizzata da LILT da sei anni. Questo evento rappresenta una grande manifestazione di solidarietà, un'occasione per dimostrare affetto e vicinanza ai bambini che, a causa della malattia, trascorrono le loro giornate in pigiama negli ospedali. Ma la Pigiama Run è anche un modo per promuovere uno stile di vita attivo e il movimento fisico, fondamentale per migliorare la qualità della vita e prevenire le malattie oncologiche.