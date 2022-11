Introduzione Secondo il dizionario americano Collins, Permacrisis è la parola che meglio rappresenta il 2022. Ogni anno, gli esperti del celebre e prestigioso dizionario individuano un neologismo o comunque un termine particolarmente pertinente per riassumere e descrivere al meglio quanto successo negli ultimi 12 mesi. Quest'anno, alla luce degli eventi accaduti, a partire dalla guerra in Ucraina fino ad arrivare alle escalation militari, passando per la situazione problematica a livello globale, si è deciso che la parola più indicata fosse appunto permacrisis perché è un vocabolo di origine inglese che indica un periodo esteso di instabilità e insicurezza.

Permacrisis, significato Permacrisis deriva dall'unione del suffisso perma, che deriva da parmanent (che significa permanente), e della parola crisis, che in italiano si traduce crisi. Si tratta, dunque, di un vocabolo che sta a indicare una crisi di lunga durata, che non lascia tregua. In effetti, quello che stiamo attraversando è un periodo particolarmente turbolento, in cui si stanno sommando una serie di emergenze e urgenze che non sembrano destinate a risolversi nel breve: quella energetica con i prezzi di gas ed energia alle stelle; quella ambientale con il riscaldamento globale che procede inesorabile; quella sanitaria con la pandemia che ancora sta mietendo vittime; quella bellica con il conflitto in Ucraina e le tensioni in molte altre parti del mondo; quella economica con l'inflazione e l'aumento dei costi; e quella sociale con le difficoltà che stanno vivendo moltissime persone. Alla luce di tutti accadimenti, non stupisce che una buona fetta della popolazione sia pessimista e che gli inglesi abbiano deciso di rispolverare un termine che era stato coniato nel periodo turbolento degli anni '70, ma che sembra adattarsi perfettamente ai giorni nostri, entrando di diritto nel linguaggio comune di quest'anno.

Perché il 2022 è un anno critico "È comprensibile che dopo aver vissuto gli sconvolgimenti causati dalla Brexit, la pandemia, il maltempo, la guerra in Ucraina, l'instabilità politica, la compressione dell'energia e la crisi del costo della vita, ci sentiamo in un continuo stato di incertezza e preoccupazione: la parola permacrisis riassume in modo abbastanza succinto quanto sia stato davvero terribile il 2022 per molte persone" ha affermato alla BBC Alex Beecroft, a capo di Collins Learning, dizionario inglese cartaceo e online. Come spiegato ancora da Beecroft all'emittente nazionale del Regno Unito, il linguaggio non è immutabile e immutato, ma si evolve e si modifica con la realtà. Quello che succede nella società e nel mondo ha il potere di trasformare anche il modo di esprimersi e di comunicare delle persone e questo è stato un anno particolarmente sfidante per la popolazione mondiale. In aggiunta agli eventi globali, gli inglesi hanno dovuto fare i conti con un avvenimento altamente impattante per la società britannica: la morte dell'amatissima Regina Elisabetta II e la definizione di nuovi equilibri. Il 2022 insomma si sta rivelando un anno estremamente tosto, sotto tutti i punti di vista, di qui la decisione di incoronare "permacrisis" come parola dell'anno.